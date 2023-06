Ucraina îi reproșează lui Obama că își găsește „scuze“ în legătură cu politica sa față de Rusia

Occidentul „și-a menținut poziția“ atunci când a reacționat la anexarea Crimeei, afirmă fostul președinte american.

Fostul președinte american Barack Obama ar trebui să înceapă să recunoască greșelile critice din politica administrației sale față de Rusia, inclusiv anexarea ilegală a Crimeei de către Moscova în 2014, a declarat vineri un înalt oficial ucrainean, potrivit politico.eu.

"Actualul regim rusesc [...] este o reflectare flagrantă a unei «politici occidentale» specifice de dinainte de război", a declarat Mihailo Podoliak, consilier la biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. "Poate că este timpul să începem să recunoaștem greșelile critice în loc să venim cu noi scuze?"

Comentariile lui Podoliak sunt o reacție la apărarea de către fostul președinte american Barack Obama a reacției administrației sale la anexarea Crimeei într-un interviu acordat CNN. Obama a susținut că invazia la scară largă lansată de președintele rus Vladimir Putin în februarie anul trecut a venit într-un context diferit.

"Atât eu, cât și cancelarul german de atunci, Angela Merkel, căreia îi acord un credit enorm, a trebuit să atragă o mulțime de alți europeni care să lovească și să țipe pentru a impune sancțiunile pe care le-am impus și pentru a-l împiedica pe Putin să continue în Donbas și în restul Ucrainei", a declarat Obama în interviul difuzat joi seară pe coasta de est a SUA.

"Având în vedere atât situația în care se afla Ucraina la momentul respectiv, cât și mentalitatea europeană la momentul respectiv, am menținut linia."

Atât SUA, cât și UE au impus sancțiuni împotriva a zeci de oficiali ruși și ucraineni pro-Kremlin după ce Rusia a anexat ilegal Crimeea în 2014. Dar s-au confruntat cu critici mai întâi din partea analiștilor pentru că nu l-au vizat pe Putin sau cercul său intim și mai târziu din partea cercetătorilor pentru ineficiența generală a sancțiunilor.

Obama, care a lansat celebra "resetare a Rusiei" după preluarea mandatului în 2009, a încercat să restabilească relațiile dintre Washington și Moscova în timpul celor două mandate ale sale.

În timp ce făcea campanie pentru realegere în 2012, fostul președinte a fost celebru pentru că l-a ironizat pe adversarul său republican Mitt Romney pentru că nu era la curent cu noile realități ale politicii externe americane, după ce fostul guvernator de Massachusetts a numit Rusia "inamicul geopolitic numărul unu" al SUA.

"Când ați fost întrebat: Care este cea mai mare amenințare geopolitică cu care se confruntă America, ați spus Rusia. Nu Al Qaeda; ați spus Rusia, i-a spus atunci Obama lui Romney. Și, anii '80 sună acum să ceară înapoi politica lor externă, pentru că Războiul Rece s-a terminat de 20 de ani."

Obama a revenit asupra acestei afirmații într-un lung interviu acordat publicației The Atlantic în 2016, în timpul ultimului său an de mandat, afirmând că influența Rusiei în Ucraina era inevitabilă "indiferent ce am face".

"Dar acesta este un exemplu de situație în care trebuie să fim foarte clari cu privire la care sunt interesele noastre principale și pentru ce suntem dispuși să mergem la război", a adăugat el.

După invazia Rusiei în Ucraina în 2022, unii comentatori au subliniat că războiul ar fi putut, de fapt, să-i dea dreptate lui Romney.

"Ucraina de atunci nu este Ucraina despre care vorbim astăzi", a declarat Obama în acest ultim interviu, argumentând că situația din Rusia și din jurul acesteia s-a schimbat din 2014.

"Există un motiv pentru care nu a existat o invazie armată în Crimeea: pentru că Crimeea era plină de mulți vorbitori de limbă rusă și exista o anumită simpatie față de opinia că Rusia își reprezenta interesele", a adăugat el.

"L-am provocat pe Putin cu instrumentele pe care le aveam la acel moment, având în vedere unde se afla Ucraina la acel moment".