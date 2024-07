Șeful diplomației israeliene îndeamnă NATO să expulzeze Turcia după ce Erdogan a amenințat că va invada Israelul

Ministrul de externe al Israelului, Israel Katz, a îndemnat luni NATO să expulzeze Turcia, după ce președintele acesteia, Tayyip Erdogan, a amenințat că țara sa ar putea intra în Israel, așa cum a făcut în trecut în Libia și Nagorno-Karabah.

„Date fiind amenințările președintelui turc Erdogan de a invada Israelul și a retoricii sale periculoase, ministrul de externe Israel Katz a instruit diplomații... să contacteze urgent toți membrii NATO, solicitând condamnarea Turciei și cerând expulzarea sa din alianța regională”, a declarat MAE de la Tel Aviv, citat de Reuters.

Erdogan, un critic acerb al războiului Israelului împotriva Hamas în Gaza, a declarat într-un discurs duminică: „Trebuie să fim foarte puternici, astfel încât Israelul să nu poată face aceste lucruri ridicole Palestinei. La fel cum am intrat în Karabakh, la fel cum am intrat în Libia, am putea face la fel cu ei”. El nu a precizat ce fel de intervenţie sugera.

Ministrul israelian de Externe, Katz acuză Ankara că se alătură „axei iraniene a răului” după ce președintele a declarat că țara sa trebuie să arate Israelului cât de puternică este.

"Erdogan calcă pe urmele lui Saddam Hussein şi ameninţă să atace Israelul. Ar trebui să-şi amintească ce s-a întâmplat acolo şi cum s-a terminat", a spus ministrul israelian Katz într-o postare pe X.

"Turcia, care găzduieşte cartierul general al Hamas responsabil pentru atacurile teroriste împotriva Israelului, a devenit un membru al axei iraniene a răului, alături de Hamas, Hezbollah şi Houthis din Yemen", a acuzat şeful diplomaţiei isreliene.

Altădată aliaţi regionali apropiaţi, relaţiile dintre Israel şi Turcia s-au deteriorat de mai bine de un deceniu.

Schimburile comerciale bilaterale au trecut peste multe furtuni diplomatice, ajungând la miliarde de dolari pe an, însă Turcia a declarat luna aceasta că va opri toate schimburile comerciale bilaterale cu Israelul până când războiul se va încheia şi ajutoarele vor putea ajunge nestingherite în Gaza.