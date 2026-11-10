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Video Primar ales cu banul, după o egalitate perfectă la vot. „Dumnezeu a decis acest lucru”

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Primarul unei comunități din Peru a fost decis prin aruncarea unei monede. S-a ajuns la această variantă deoarece doi candidați au avut exact același număr de voturi. Legea peruană permite metoda pentru stabilirea unui ales local.

Tragere la sorți
Tragere la sorți cu banul Foto: X

Primarul unei mici comunități din Peru a fost decis prin aruncarea unei monede. Asta deoarece la alegerile din Conima, doi candidați au obținut același număr de voturi, câte 671 fiecare.

Voturile au fost numărate de mai multe ori și organizatorii au decis că nu este posibil să se determine câștigătorul prin această procedură. Ca urmare, rezultatul a fost decis prin tragere la sorți.

Conform legilor locale, în cazul egalității de voturi, se efectuează o tragere la sorți. Incidentul nu este unul fără precedent. Autoritățile electorale din Peru au mai utilizat proceduri similare și în trecut, inclusiv la alegerile din 2010, 2014 și 2022.

Cine este primarul norocos

Aruncarea unei monede a decis în favoarea lui Rubén Quispe Capajaña, din partea partidului „Somos Perú”, care l-a învins pe rivalul său, Salomino Mamani Quispe, de la formațiunea „País Para Todos”. Cei doi candidați au participat la alegerile desfășurate pe 4 octombrie.

Rezultatele oficiale furnizate de autoritățile din Peru au indicat că ambii au obținut 27,7% din voturile valabil exprimate, rezultând o egalitate perfectă. Întrucât niciunul dintre candidați nu a reușit să se impună, Juriul Electoral Special (JEE) din Huancané a organizat o tragere la sorți publică pentru a stabili câștigătorul.

Un oficial electoral a aruncat în aer o monedă de un sol, iar rezultatul i-a fost favorabil lui Rubén Quispe Capajaña.

După victorie, el și-a exprimat recunoștința pentru acest deznodământ neașteptat.

„Mi-am dorit mereu să câștig, iar Dumnezeu a decis acest lucru”, a declarat el pentru jurnaliști, potrivit AFP.

Deși a recunoscut că metoda a fost legală, Mamani și-a exprimat nemulțumirea față de rezultat. El a solicitat autorităților să schimbe regula astfel încât în cazul unei egalități să se organizeze un alt tur.

Conima are 3.500 de locuitori

Conima este o comunitate mică aflată în apropierea lacului Titicaca. Situată la o altitudine de aproximativ 3.860 de metri deasupra nivelului mării, Conima are în jur de 3.500 de locuitori.

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