Papa îl destituie pe episcopul conservator american Strickland, într-un gest foarte rar. Care este motivul

Papa Francisc l-a demis pe episcopul Joseph E. Strickland din Tyler, Texas, unul dintre cei mai înverşunaţi critici ai săi din rândul conservatorilor catolici din Statele Unite, conform unui comunicat al Vaticanului emis sâmbătă, transmite Reuters.

Se întâmplă foarte rar ca un episcop romano-catolic să fie eliberat din funcţie în mod direct. De obicei, episcopilor care intră în conflict cu Vaticanul li se cere să îşi prezinte demisia, pe care papa o acceptă. Papii iau asemenea măsuri, considerate drastice, atunci când un episcop refuză să îşi dea demisia.

Strickland are 65 de ani, cu 10 ani mai puţin decât vârsta obişnuită de pensionare pentru episcopi. Joseph E. Strickland, un utilizator obişnuit al reţelelor sociale, care a fost episcop al diecezei din 2012, a scris pe Twitter (actuala X), la începutul acestui an, că respinge "programul papei care subminează depozitul credinţei". Acţiunea de demitere a urmat unei investigaţii a Vaticanului, la începutul acestui an, privind administraţia diecezei Tyler, despre care presa catolică a relatat că a inclus o analiză a modului în care el a gestionat finanţele.

Demiterea a fost anunţată simultan de Vatican şi de Conferinţa Episcopală din Statele Unite. Niciunul dintre comunicate nu a oferit un motiv pentru aceasta. Nu a existat un răspuns imediat din partea lui Strickland. Papa Francisc l-a numit pe episcopul de Austin, Texas, Joe Vasquez, drept administrator interimar al diecezei, se precizează în comunicat.

Papa a numit 21 de cardinali chemaţi să reflecteze cu privire la alegerea succesorului său

La sfârșitul lunii septembrie 2023, Papa Francisc a ridicat la rangul de cardinal un număr de 21 de prelaţi, în special diplomaţi şi consilieri apropiaţi provenind de pe patru continente şi care, la un moment dat vor fi chemaţi să aleagă un succesor în scaunul pontifical, transmite AFP.

Într-o Biserică Catolică în plină reflecţie asupra viitorului ei, profilurile celor promovaţi reflectă priorităţile stabilite de Jorge Bergoglio, care a proiectat treptat un Colegiu Sacru mai puţin occidental, notează AFP.

Al nouălea Consistoriu ordinar de la alegerea iezuitului argentinian în 2013, această ceremonie solemnă a avut loc sâmbătă dimineaţa în Piaţa Sfântul Petru din Roma, sub un soare strălucitor. Îmbrăcaţi în sutane roşii, noii cardinali au îngenuncheat în faţa papei pentru a primi inelul de cardinal."Curaj!", „Înainte!”, le-a spus Papa zâmbind pentru a-i încuraja, în uralele a mii de credincioşi.

Dintre cei 21 de prelaţi chemaţi să-l asiste pe papă în guvernarea Bisericii, 18 - cei care au sub 80 de ani - vor participa la conclavul chemat să aleagă viitorul papă.

În faţa cardinalilor „originari din toate părţile lumii”, papa Francisc a comparat colegiul cardinalilor cu „o orchestră simfonică” pentru care „diversitatea este indispendabilă” însă unde „fiecare muzician trebuie să-i asculte pe ceilalţi”.