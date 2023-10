Papa Francisc a explicat de ce femeia nu poate deveni preot: „Cu respect, nu trebuie să fim naivi“

Suveranul Pontif a discutat despre imposibilitatea hirotoniei feminine într-o carte în limba spaniolă publicată în iunie, intitulată „El Pastor: Desafíos, razones y reflexiones sobre su pontificado” („The Shepherd: Struggles, Reasons, and Thoughts on His Papacy”).

Papa Francisc spune că doctrina Bisericii Catolice arată că femeile nu pot primi ordine sfinte.

„Faptul că femeia nu poate avea acces la viața preoțească nu este o privare pentru că locul ei este mult mai important. Cred că greșim în cateheza noastră explicând aceste lucruri și, în cele din urmă, ne întoarcem la un criteriu administrativ care nu funcționează pe termen lung. Pe de altă parte, cu respect pentru carisma femeilor, vreau să spun foarte clar că, din experiența mea, ele au o intuiție eclesială minunată”, a spus Papa Francisc, relatează Fox News.

Versiunea în limba italiană a cărții a fost lansată în această săptămână și a adus în atenția publicului reafirmarea Papei Francisc a preoției exclusiv masculine.

Mulți activiști au sperat că hirotonirea feminină – care a fost considerată inadmisibilă pentru dezbatere de către Biserica Catolică de peste un mileniu – va fi discutată la Vatican.

Incapacitatea bisericii de a schimba doctrina

Suveranul pontif a subliniat incapacitatea bisericii de a schimba doctrina pe această temă, dar se întreabă dacă deschiderea preoției pentru femei ar aduce beneficii clerului.

"Luteranii hirotonesc femei, dar totuși puțini oameni merg la biserică. Preoții lor se pot căsători, dar, în ciuda acestui fapt, nu pot crește numărul de slujitori. Problema este culturală. Nu trebuie să fim naivi și să ne gândim că schimbările programatice ne vor aduce soluție”, a spus Papa Francisc.

El a adăugat: „Simplele reforme ecleziastice nu servesc la rezolvarea problemelor subiacente. Mai degrabă, schimbările paradigmatice sunt cele necesare.”

Papa Francisc a fost consecvent în problemele legate de slujirea femeilor și conducerea bisericii încă din primii ani ai pontificatului său.

În 2019, Suveranul Pontif a spus: „Mergem pe o cale solidă, dreaptă, calea Revelației, nu putem merge pe un drum diferit […] care modifică revelația și expresiile dogmatice”.

Papa a concluzionat brusc, afirmând: „Suntem catolici, dar dacă vreunul dintre voi vrea să întemeieze o altă biserică, este liber să plece”.