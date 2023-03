Orașul în care toți locuitorii trăiesc într-un singur bloc: accesul este printr-un tunel închis noaptea

În localitatea Whittier, din Alaska, toți locuitorii trăiesc într-o singură clădire, care are propriul magazin, biserică și secție de poliție.

Localitatea se află la aproximativ 100 de kilometri de Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska. Whittier este înconjurat de ghețari și munți înzăpeziți. A fost supranumit „cel mai ciudat oraș din Alaska", asta pentru că toți cei 272 de locuitori trăiesc într-o singură clădire.

Potrivit publicației Daily Star, blocul are 14 etaje și dispune de toate facilitățile de care locatarii au nevoie: o biserică, un oficiu poștal, o piață, o clinică, o secție de poliție și un magazin, toate sub același acoperiș.

Clădirea, Begich Towers, cunoscută anterior sub numele de Hodge Towers, este, de asemenea, conectată la o școală printr-un tunel sculptat în partea laterală a unui munte.

„Oamenii cred că este ciudat. Dacă aș avea un singur cuvânt, aș spune că este magic“, a spus Anna Dickerson, o localnică din Whittier.

Blocul are 150 de apartamente

Whittier a fost dezvoltat inițial de armata americană și a fost folosit ca port militar și bază logistică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Begich Towers a fost finalizat în 1957, după trei ani de lucrări, și are 150 de apartamente cu două, respectiv, trei camere. A fost proiectat pentru a servi drept sediu al Corpului de ingineri al armatei americane“, relatează revista Far Out.

Profesoara Erika Thompson a spus că nu i se pare ciudat că toți locuitorii trăiesc în aceeași clădire: „Cred că ceea ce nu realizează oamenii este că este ca o clădire de apartamente și că este la fel ca un apartament într-un oraș mare. Așa că, pentru mine, nu este atât de ciudat. Acolo am crescut - am crescut într-un oraș mare în care toată lumea locuia într-o clădire de apartamente... dar nu în tot orașul".

Erika a predat aceluiași grup de copii timp de patru ani: „Este ca o familie. Nu am probleme de disciplină pentru că ei mă cunosc. Este ca și cum ai veni la școală cu mama, oricum o cheamă pe mama jumătate din timp.

În primul an, mi-a fost atât de greu să mă despart de faptul că sunt profesor și să știu ce se întâmplă în viețile unor elevi, dar, indiferent de ora din zi sau din noapte, dacă un elev bate la ușa mea, îi voi răspunde întotdeauna".

Accesul în oraș se face printr-un tunel lung de trei kilometri

Whittier este accesibil, deși este destul de îndepărtat. Există o singură cale de intrare și ieșire din oraș. Pentru a ajunge în localitate cu mașina, mașinile traversează un tunel de trei kilometri pe sub un munte, care se închide noaptea. De asemenea, se poate ajunge în orașul în care oamenii trăiesc într-o singură clădire și cu trenul.

Orașul este în prezent un punct de lansare popular pentru croaziere, chartere, caiac de mare și pentru feribotul de stat din Alaska, fiind, de asemenea, poarta de intrare în Prince William Sound, o croazieră populară pe ghețari care vă poartă în jurul celui mai mare ecosistem marin intact din America.