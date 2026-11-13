 O insulă întreagă va purta numele Maserati. Producătorul italian pregătește un proiect imobiliar de peste un miliard de dolari în Dubai | adevarul.ro
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Foto O insulă întreagă va purta numele Maserati. Producătorul italian pregătește un proiect imobiliar de peste un miliard de dolari în Dubai

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Cunoscută pentru automobilele sale de lux, marca italiană Maserati se pregătește să intre într-un domeniu diferit: cel al proprietăților exclusiviste. Compania va avea propria insulă rezidențială în Dubai, unde sunt planificate sute de locuințe, vile pe apă și facilități specifice resorturilor de cinci stele. Un detaliu aparte al proiectului este că toate apartamentele vor dispune de piscine private.

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Foto: Arhivă

Dezvoltarea se numește Maserati Island și va fi realizată în cadrul arhipelagului artificial The World Islands, construit în largul coastelor Dubaiului. Inițiativa este derulată împreună cu SAMANA COLLECTA, divizia de proprietăți premium a dezvoltatorului SAMANA Developers. Potrivit informațiilor comunicate de Stellantis, proiectul face parte dintr-o investiție care depășește un miliard de dolari.

Suprafața destinată proiectului este cea a insulei asociate Spaniei în arhipelagul The World Islands, un ansamblu artificial ale cărui insule au fost concepute pentru a reproduce conturul hărții lumii.

Planurile prevăd construirea a 840 de apartamente, alături de nouă vile cu configurații speciale. Șapte dintre acestea vor fi ridicate deasupra apei, în timp ce alte două vor avea un concept de tip treehouse, fiind amplasate printre zonele verzi ale insulei.

Locuințele vor fi repartizate în șase clădiri de dimensiuni reduse, care vor primi nume inspirate de modelele constructorului auto, între care Ghibli, Levante și Grecale.

În prima fază vor fi scoase la vânzare 232 de unități. Oferta va include atât garsoniere, cât și apartamente cu până la patru dormitoare. Fiecare dintre acestea va avea piscină proprie, iar amplasarea va permite admirarea mării fără obstacole vizuale.

Accesul în proiect va avea un prag de pornire de aproximativ 408.000 de dolari, adică în jur de 368.000 de euro. Pentru proprietățile din întregul ansamblu, dezvoltatorii estimează un preț mediu de aproximativ 1,3 milioane de dolari, echivalentul a circa 1,17 milioane de euro.

Maserati va contribui la identitatea vizuală a proiectului prin elemente de design preluate din universul său auto. Amenajările vor utiliza mobilier din colecția Giorgetti Maserati Edition, creată în urma colaborării dintre cele două branduri italiene și prezentată în 2025.

De proiectarea interioarelor se ocupă arhitectul Carlo Colombo, de la A++ Studio. Conceptul include materiale precum pielea și lemnul prelucrat, precum și finisaje premium, cu forme și detalii inspirate de estetica automobilelor Maserati.

Proiectul nu se limitează la construcția unor locuințe cu vedere la mare. Dezvoltatorii au prevăzut o serie de servicii și spații care să permită desfășurarea activităților cotidiene fără ca rezidenții să fie nevoiți să părăsească insula.

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Printre cele mai neobișnuite amenajări se numără un restaurant italian amplasat pe apă. Acesta va fi completat de un club de plajă, zone private de litoral și o lagună centrală, în jurul căreia vor fi organizate spații de recreere.

Lista facilităților include:

  • spații pentru tratamente și servicii de wellness;
  • săli de sport amenajate atât în interior, cât și în aer liber;
  • o marină pentru ambarcațiuni și activități nautice;
  • piscine și zone de relaxare amenajate în stilul resorturilor;
  • birouri comune și spații de coworking;
  • magazine și servicii de concierge.

Pentru legătura cu orașul, proiectul prevede transport dedicat cu iahturi de lux. Transferurile pe apă vor asigura accesul rezidenților către zona continentală a Dubaiului.

Proiectul face parte dintr-o direcție prin care constructorul italian încearcă să transforme notorietatea mărcii într-o experiență care depășește achiziția unui automobil. Inițiativa este legată de conceptul Casa Maserati, prin care compania urmărește să ducă identitatea sa vizuală și valorile brandului în alte domenii.

Santo Ficili, directorul general Alfa Romeo și Maserati, a explicat că proiectul oferă posibilitatea de a transpune caracteristicile asociate automobilelor companiei într-un spațiu rezidențial.

Cristiano Fiorio, directorul de marketing Maserati și director general BOTTEGAFUORISERIE, a subliniat importanța colaborării cu Giorgetti și rolul pe care îl vor avea designul italian și selecția materialelor în definirea locuințelor.

Pentru Imran Farooq, directorul general SAMANA Developers, asocierea cu producătorul italian reprezintă o oportunitate de a combina experiența companiei în dezvoltări imobiliare cu tradiția Maserati în materie de design și manufactură.

Dacă calendarul anunțat va fi respectat, primii proprietari se vor putea muta pe insulă începând din 2030. Proiectul adaugă astfel o nouă categorie de investiții pe piața imobiliară exclusivistă din Dubai, unde brandurile internaționale își extind tot mai mult prezența dincolo de produsele pentru care au devenit cunoscute.

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