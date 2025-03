O bătrână care trăia într-o casă sărăcăcioasă s-a dovedit a fi milionară. Sumele generoase pe care le dona

O milionară care și-a donat întreaga avere cauzelor locale a fost identificat ca fiind o femeie evreică care a fugit din Germania nazistă în copilărie. Hilda Levi, care trăia într-o casă modestă și neîngrijită din Kent, Marea Britanie, a murit în 2022, la vârsta de 98 de ani.

Testamentul său, recent publicat, a dezvăluit că a donat 500.000 de lire fiecare către Friends of Kent and Canterbury Hospital și Age UK, precum și câte 200.000 de lire pentru Friends of Whitstable Healthcare și Moorfields Eye Hospital din Londra, potrivit publicației Mirror.

Aceste organizații de caritate au fost surprinse și recunoscătoare, deoarece nu aveau cunoștință de Hilda sau de vreun contact cu ea. Se pare acum că Hilda ar fi moștenit banii de la un unchi bogat. Vecinii au spus că nu existau indicii că ar fi avut atâta avere, casa și grădina sa fiind lăsate într-o stare destul de proastă.

Acum s-a descoperit că Hilda era o refugiată evreică orfană care a fugit în Anglia din Germania la sfârșitul anilor 1930, după ce și-a pierdut întreaga familie în Holocaust. A fost adoptată de o familie din Sutton Valence, lângă Maidstone, și a devenit cetățeană britanică în 1958.

Trecutul ascuns al Hildei

Cercetările despre viața Hildei au fost efectuate de genealoga amatoare Julie Hunt din Whitstable, care a spus că a fost „intrigată” de povestea pensionarei. Hunt, care a lucrat în asociațiile de tineret din Canterbury timp de mai mult de 20 de ani, a explicat: „Am fost pur și simplu intrigată și am crezut că trebuie să existe mult mai mult în spatele acestei femei extraordinare”.

Un document din 1941 confirmă că Hilda, pe atunci în vârstă de 16 ani, era „refugiată autentică din fața opresiunii naziste”, care și-a pierdut întreaga familie în timpul persecuțiilor din ultimul război.

Hilda a lucrat ca secretar confidențial în Maidstone, iar mai târziu la biroul Duke of Edinburgh Awards din Westminster. Însă, sursa exactă a averii sale rămâne neclară, iar motivele pentru care și-a petrecut ultimii ani într-o casă de bătrâni evreiască din Prescott, Manchester, unde a decedat, sunt încă necunoscute.

Totuși, cercetările lui Hunt au scos la iveală faptul că Hilda avea un unchi bogat, pe nume Herman Hecht, care se mutase din Germania când avea doar 16 ani. Acest unchi și-a făcut averea ca partener într-o mare firmă de import-export de cafea și trimitea bani părinților Hildei din SUA către Germania începând cu anul 1939. El a murit în 1951, lăsând echivalentul a 34,8 milioane de lire sterline în banii de astăzi. Acesta a lăsat majoritatea averii rudelor și familiei sale, dar și unor rude îndepărtate și organizații de caritate.

Moștenirea Hildei, marcată de donațiile sale generoase către organizațiile de caritate, lasă în urmă o poveste de reziliență și compasiune, care continuă să inspire, în ciuda dificultăților prin care a trecut de-a lungul vieții sale.