Melissa Barrera: Actriță concediată din filmul „Scream 7” din cauza postărilor despre conflictul dintre Israel și Gaza

Actrița mexicană Melissa Barrera a fost concediată din viitorul film „Scream”, după ce compania de producție a declarat că postările sale recente pe rețelele de socializare pro-palestiniene au fost antisemite, notează BBC.

Vedeta a postat în mod regulat despre conflictul dintre Israel și Gaza, inclusiv a redistribuit o postare care acuza Israelul de „genocid și purificare etnică”.

Compania de producție Spyglass a declarat că are „toleranță zero față de antisemitism sau de incitarea la ură sub orice formă”.

Barrera nu a făcut încă niciun comentariu public.

Cu toate acestea, înainte de a fi anunțată plecarea ei, ea a redistribuit un citat de pe un alt cont de pe Instagram, în care scria „La sfârșitul zilei, aș prefera să fiu exclusă pentru cine includ, decât să fiu inclusă pentru cine exclud”.

Această postare a fost interpretată de unii dintre urmăritorii ei ca o referire la faptul că a fost concediată din film.

Barrera a jucat în ultimele două filme „Scream” și a jucat, de asemenea, în recenta versiune ecranizată a filmului „Carmen” și în adaptarea din 2021 a musicalului de teatru „In The Heights”.

Printre alte mesaje distribuite de Barrera în ultimele săptămâni se numără unul despre denaturarea Holocaustului „pentru a stimula industria israeliană de armament” și un altul în care se spune că Gaza este „tratată în prezent ca un lagăr de concentrare”.

Într-o declarație remisă publicației Variety, un purtător de cuvânt al companiei de producție „Scream 7”, Spyglass, a declarat că poziția sa este „fără echivoc și clară”.

„Avem toleranță zero față de antisemitism sau de incitarea la ură sub orice formă, inclusiv față de referințe false la genocid, purificare etnică, denaturarea Holocaustului sau orice altceva care trece flagrant linia spre discursul de ură”, a spus acesta.

Franciza Scream a fost relansată în 2022, al cincilea film obținând 137 de milioane de dolari la box office, iar al șaselea câștigând 169 de milioane de dolari.

Barrera l-a interpretat în filme pe Sam Carpenter, sora mai mare a lui Tara, interpretată de Jenna Ortega.

În filmele rebotezate au jucat, de asemenea, Courteney Cox, David Arquette și Neve Campbell, reluându-și rolurile originale.

Concedierea lui Barrera a urmat după ce s-a aflat că actrița Susan Sarandon a fost concediată de agenția de talente de la Hollywood UTA, după ce a vorbit la un miting pro-palestinian.

Imagini de la eveniment arată cum Sarandon încurajează oamenii să vorbească în sprijinul palestinienilor.

„Oamenii pun întrebări, oamenii se ridică în picioare, oamenii se educă, oamenii se îndepărtează de spălarea creierului care a început când erau copii”, a spus ea.

Sarandon i-a încurajat pe cei prezenți să „fie puternici, să aibă răbdare, să fie clari și să fie alături de oricine are curajul să vorbească” și a mulțumit „comunității evreiești care a venit să ne susțină”.

O figură de rang înalt de la o altă agenție de la Hollywood, Maha Dakhil de la CAA, a avut, de asemenea, reacții negative pentru postările de pe Instagram despre conflict, dintre care una spunea: „Ce este mai sfâșietor decât să fii martor la un genocid? Să fii martor la negarea faptului că are loc un genocid”.

Drept urmare, Dakhil a fost demisă din funcția de co-șefă a departamentului de filme, deși i s-a permis să rămână agent.

Potrivit Variety și altor publicații de specialitate, unul dintre cei mai cunoscuți clienți ai ei, Tom Cruise, a făcut cunoscut CAA că o susține pe Dakhil.

Cruise s-ar fi întâlnit cu ea la biroul agenției săptămâna trecută pentru a-și arăta personal sprijinul pentru Dakhil.

Conflictul a început atunci când bărbați înarmați din Gaza din partea Hamas au atacat sudul Israelului la 7 octombrie, omorând aproximativ 1.200 de persoane și luând ostatice alte aproximativ 240.

Ca răspuns, Israelul a lansat o operațiune militară pentru a distruge Hamas. Peste 14.000 de persoane din Gaza au fost ucise, potrivit guvernului condus de Hamas.

În prezent, Israelul și Hamas au ajuns la un acord pentru eliberarea a 50 de ostatici deținuți în Gaza în timpul unei pauze de patru zile a luptelor.