Mărturiile unităților contrateroriste israeliene mobilizate după atacul Hamas. Cum i-au neutralizat pe teroriști

Soldații din unitățile contrateroriște chemați de acasă să vină în ajutor comunităților și colegilor de la graniță nu au conștientizat amploarea atacului grupării islamice palestiniene Hamas, în zorii zilei de sâmbătă, până nu au ajuns acolo. Forțele de apărare israeliene încă se mobilizau. Multe unități militare de la graniță fuseseră invadate, relatează Jerusalem Post.

Niciunul dintre cei ce se grăbeau spre granița cu Fășia Gaza nu avea idee că deja sute de civili erau masacrați.

Eran, soldat în unitatea de elită antiteroristă Lotar, Tal Boorstein, rezervist și comandant de regiment în cadrul Diviziei Gaza (forțe terestre) și Roe Bergman, comandant de companie în cadrul unității Kfir (cea mai mare brigadă de infanterie din armata israeliană, specializată în contraterorismul asociat războiului urban) au fost treziți de sirene ca și restul populației și, înainte de a înțelege ce se întâmplă, s-au grăbit să răspundă convocării din partea unităților lor.

„Mi-am luat echipamentul și pușca și am plecat spre sud", a povestit Bergman, explicând că abia pe drum el și camarazii săi au început să conștientizeze proporțiile atacului.

Barak Cohen, membru al echipei de securitate a kibutzului Or HaNer, lângă Sderot, a fost, de asemenea, trezit de sirene. Comunitatea se află la doi kilometri de graniță. Echipa sa l-a informat că trebuie să meargă să își ajute colegii din Erez, un kibbutz încă și mai aproape de Gaza.

Bărbații și-au luat armele și muniția și s-au grăbit spre Erez. Personalul de securitate de acolo se confrunta cu o situație dificilă, cu teroriști care se infiltrau și trăgeau din tufișuri și din copaci. Civilii se adăposteau în casă. Cohen temea că teroriștii pătrunseseră deja în kibbutz.

„l-am găsit pe liderul echipei de securitate care ne-a dus la locație. Am văzut o persoană moartă, de la Konenut, la intrarea într-o casă, se trăgea mult în noi și gloanțele zburau peste capetele noastre. Am încercat să răspundem cu foc”, a povestit el.

Recâștigarea controlului asupra orașelor de frontieră din Gaza după ce Hamas a masacrat sute de civili

Soldații din unitatea contrateroristă Lotar se ocupă de situații complexe de luare de ostatici. În general, la sosire, evaluează situația și folosește tactici de precizie și tactici speciale pentru a neutraliza teroriștii. „Trebuie să fiu sigur de fiecare împușcătură pe care decid să o fac și să fiu responsabil de fiecare glonț care iese din pușca mea", a declarat Eran.

Echipa ar trebui să acționeze ca o QRF (forță de reacție rapidă), alături de alte unități de forțe specială de elită, precum Shaldag, Duvdevan și Seyeret Metkal. Sâmbătă însă, Lotar a trebuit să țină piept unui val terorist masiv care a inundat întreaga graniță și a amenințat 20 de comunități și aproximativ 60.000 de persoane.

QRF-ul are întotdeauna o unitate în așteptare care se poate deplasa rapid la fața locului. La ora 7:30 dimineața, primii soldați au ajuns în orașul Sderot. Erau o echipă de patru oameni și se confrunta cu situația în care, potrivit unor estimări, 250 de teroriști încercaseră să se infiltreze în oraș.

"În timp ce prima echipă a mers la Sderot, eu și colegul meu am mers la unitate și am început să mobilizăm echipa [pentru a opera] de-a lungul Fâșiei Gaza, de la sud la nord, pentru a vedea cum am putea crea o plasă de siguranță în jurul Fâșiei pentru a o organiza mai bine pentru momentul în care întreaga armată va sosi și se va alătura luptei", a explicat Boorstein, comandant în divizia Gaza.

Între timp, unitatea contrateroristă Kfir a salvat comunitatea Re'im.

Acolo fuseseră aproximativ 40 de teroriști, care au fost neutralizați. Unitatea a ucis 10 dintre ei. Apoi au început să ajute la salvarea oamenilor. Într-o casă, oamenii se ascundeau într-un adăpost, iar teroriștii se aflau în casă.

Unitatea a venit la ușă și a reușit să arunce grenade, omorându-i pe teroriști și salvându-i pe civili.

A fost nevoie de două zile pentru a securiza întreaga zonă.

Apoi, unitatea a mers la Kibbutz Be'eri, o comunitate unde a avut loc un masacru și au fost găsite peste 100 de cadavre. Aceasta a fost o bătălie dificilă la care a luat parte Eran și unitatea sa Lotar.

Soldații acestei unități a verificat stradă cu stradă în Sderot, curățând orașul de teroriști. Au ucis cel puțin 15 dintre inamici. Potrivit mărturiilor lor, teroriștii acționau în multe locuri, iar în haosul inițial inamicul părea să fie peste tot. Un membru al Lotar a fost ucis în Sderot; un altul a fost rănit. Echipa de 12 persoane, întărită de alți membri care tocmai sosiseră, a fost apoi condusă de un sergent, care i-a luat locul comandantului rănit. „Până la ora 8:30-9:00, o mulțime de unități ale forțelor speciale ni s-au alăturat pentru a crea această plasă de siguranță în Sderot și au continuat luptele", a povestit Eran.

Unitatea a fost implicată, de asemenea, în recucerirea și securizarea bazei militare de lângă Nahal Oz, unde, potrivit estimărilor lui Eran, au existat 150 de victime din cadrul Forțelor de Apărare Israeliene. Unii dintre ei fuseseră arși de vii, a spus el. „Vă puteți imagina ce au făcut cadavrelor, iar mulțimea lucrurilor pe care le-am văzut nu se apropie nici pe departe de ceea ce este o ființă umană. Nu-mi pot imagina ce îi determină să facă astfel de lucruri... Am salvat cât de mulți soldați am putut, unii erau prinși în capcană și se ascundeau lângă avanpost." După ce au securizat zona, s-au deplasat de-a lungul gardului de securitate către un avanpost al IDF, Taga.

Acolo, au găsit o scenă ca dintr-un film de groază. Era liniște, chiar tăcere. Cu toate acestea, războiul făcea ravagii de-a lungul graniței. Brigada Golani (o brigadă de infanterie decorată formată în 1948 care are drept simbol un măslin verde) ar fi trebuit să se afle în Taga.

Forțele antiteroriste aveau 28 de membri în acel moment, inclusiv câțiva din Oketz, unitatea care operează cu câini special antrenați. Eran a lăudat unul dintre câini pentru că a salvat vieți în timpul luptei.

În timp ce se deplasau prin avanpostul care părea abandonat, au văzut deodată două siluete în depărtare. Ar putea fi o luare de ostatici, s-au temut ei. Dar s-a dovedit a fi doi teroriști, iar luptătorii israelieni i-au împușcat. A fost nevoie de aproximativ 30 de minute pentru a elibera zona și au salvat cinci soldați Golani care se adăposteau.

După ce zona a fost securizată, au trecut la o altă misiune și au mers la kibbutzul Nir Yitzhak,. "Era sâmbătă seara. Făceam pază în jurul kibbutzului și ne asiguram că niciun terorist nu se infiltrează în liniile kibbutzului. Până acum, echipele de rezervă fuseseră mobilizate la Be'eri. Acolo a avut loc un întreg masacru de 100-200 de civili; niciunul dintre ei nu era înarmat", a spus el.

El s-a alăturat apoi unităților de elită Shayetet, Shaldag, Yamam și altele pentru a recuceri zona. A fost nevoie de 18 ore de luptă. Apoi au ajutat la evacuarea oamenilor din Kissufim, Nir Yitzhak, Sufa, Kerem Shalom și din alte locuri.

Pe 7 octombrie, QRF s-a confruntat cu o provocare incredibilă, nemaiîntâlnită până atunci în Israel. Cu 20 de locații atacate și aproximativ șase unități antrenate pentru acest tip de situații, au trebuit să stabilească prioritățile pentru a stabili unde să meargă mai întâi. De pildă, Shaldag și Seyeret Matkal au mers la Sderot. Altele au mers la Be'eri și Ofakim.

Multe zone au fost lăsate în seama localnicilor să le apere, deoarece trebuiau să aștepte sosirea armatei. Acesta a fost cazul în comunitatea Erez. Cohen și mica sa echipă au reușit să salveze kibbutzul de la măcel, prin focuri de armă și ținând inamicul departe de intrarea în comunitate. Cu toate acestea, s-au simțit înconjurați timp de mai multe ore și știau că în apropiere se aflau lunetiști inamici.

"De la 7 la 11 dimineața, nimeni nu a venit să ne sprijine", a spus el. "Nu știam ce se întâmpla. Ne-am întrebat: "Unde este armata?". Apoi am înțeles că a avut loc un atac de amploare".

S-au simțit singuri. Inamicul a adus un RPG (grenadă propulsată de rachetă) și a tras asupra lor. Aceasta a lovit o casă, dar din fericire familia din interior a supraviețuit. Au auzit sunetul tancurilor în depărtare, dar nu știau ce se întâmplă. La Or HaNer, exista îngrijorarea că teroriștii ar putea lovi. Cohen s-a confruntat cu alegerea dificilă de a trimite doi membri ai echipei înapoi în comunitatea sa sau de a-i păstra în Erez. Au rămas în Erez. S-a auzit un zumzet, pesemne al unui elicopter în depărtare. Dar zgomotul împușcăturilor făcea totul greu de discernut.

În cele din urmă, armata a sosit la ora 11.00 și a salvat echipa de securitate. O întreagă comunitate a fost salvată.

Altele au fost însă masacrate.

Cohen a fost apoi chemat în unitatea sa și a început să servească în apropierea comunității sale. "Victimele pe care le-am avut au fost membrul Konenut care a murit și doi răniți pe care am reușit să îi salvăm de teroriști", a spus el. "Am avut o situație foarte complexă".

„Ne apropiem de victorie. Suntem o națiune puternică, cu o armată puternică, a spus el.

Divizia Gaza a lui Boorstein a apărat comunitățile din jurul Gaza în timpul luptelor de sâmbătă și în zilele următoare. El are o experiență îndelungată în acest tip de bătălii, după ce a servit în Războiul din Liban din 2006 și în operațiuni contrateroriste recente. În ciuda eșecurilor inițiale de sâmbătă și a masacrului civililor, el a subliniat că Israelul va câștiga acest război.

"Vom reconstrui - aici și peste tot în Israel", a spus el, adăugând că tot Israelul a văzut evenimentele infernale care s-au desfășurat într-o zi de Șabat. Toată lumea a urmărit știrile și a văzut "imagini foarte dificile", dar, „în ciuda cât de greu este, vom învinge, ne vom schimba și vom deveni o societate mai puternică, așa cum știe să facă Israelul”, a spus el.