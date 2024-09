Israelul monitorizează o uriașă armată masată la graniță, care așteaptă ordinele Hezbollah

Gruparea șiită libaneză Hezbollah se pregătește pentru un potențial atac terestru al Israelului masând la graniță o armată numeroasă alcătuită din miliții proiraniene, relatează Newsweek, citând un raport asupra conflictului realizat de Institutul pentru Studierea Războiului (ISW).

„IDF [Forțele de Apărare Israeliene] au observat că aproximativ 40.000 de militanți irakieni, sirieni și houthi susținuți de Iran se adună în jurul graniței siriene cu Înălțimile Golan, potrivit presei israeliene”, au scris analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW).

Aceștia au precizat că nu sunt clare nici motivele și nici momentul exact în care acești militanți au fost dislocați și dacă urmează să fie integrați în structura actuală a Hezbollah.

Totodată, „ofițerii IRGC [Corpul Gardienilor Revoluției] și liderii miliției irakiene susținuți de Iran s-au întâlnit recent în provincia Deir ez-Zor și au discutat despre modalități de a «scădea presiunea» asupra Hezbollah”, a relatat un portal de știri sirian, potrivit aceleiași surse.

Israelul a dat semnale că se pregătește de o incursiune terestră

Șeful armatei israeliene a anunțat recent că armata se pregătește pentru o posibilă operațiune la sol în Liban.

În urma rachetelor lansate de Hezbollah asupra centrului Israelului, generalul Herzi Halevi a spus: „Astăzi, Hezbollah și-a extins raza de foc, iar mai târziu, în cursul zilei de azi, vor primi un răspuns foarte puternic. Pregătiți-vă”, a spus el, potrivit Time Magazine.

IDF a convocat, de asemenea, brigăzile de rezervă pentru a se pregăti suplimentar în perspectiva unui conflict cu Hezbollah în perioada următoare.

Comentariul lui Halevi a fost urmat, la scurt timp, de declarația premierului israelian Benjamin Netanyahu precum că țara sa va „continua să lupte cu toată forța” în Liban, în ciuda apelurilor din partea Occidentului pentru o încetare a focului, potrivit Forbes.

Ca răspuns la bombardamentele israeliene susținute, premierul libanez Najib Mikati a declarat că țara sa „se confruntă cu o încălcare flagrantă a suveranității noastre și a drepturilor omului prin practicile brutale ale inamicului israelian”, potrivit BBC.

Gruparea politică susținută de Iran a lansat contraatacuri în urma exploziei a mii de pagere, a atacurilor cu walkie-talkie- capcană și a atacurilor aeriene, lansând rachete asupra centrului și nordului Israelului în această săptămână, cu scopul declarat de a viza sediul agenției de informații israeliene Mossad.

Potrivit estimărilor, Hezbollah ar dispune de 50.000 de combatanți înarmați în acest an, potrivit CIA World Factbook, a relatat The New York Times.

Experții susțin că gruparea are, probabil, cel mai mare arsenal de arme dintre grupările înarmate ale lumii, cu excepția forțelor armate naționale, inclusiv aproximativ 150.000 de rachete, potrivit NYT.

Iranul aprovizionează Hezbollah cu arme, care pot include rachete antitanc, antiaeriene și antinavă , drone și rachete.

Hezbollah a lansat din nou rachete asupra Israelului

Hezbollah a tras mai multe salve de rachete în nordul Israelului vineri dimineață, soldate cu cel puțin un rănit, în timp ce Forțele de Apărare Israelului au continuat să lovească ținte legate de gruparea teroristă din Liban și Siria, relatează Times of Israel.

Potrivit Forțelor de Apărare Israel, aproximativ 10 rachete au fost lansate asupra orașului de coastă Tiberias din Marea Galileii, majoritatea fiind doborâte de apărarea aeriană.

„Majoritatea zonelor de impact au fost în Marea Galileii, din fericire pentru noi, dar au fost și în oraș. Este foarte important să ținem cont de instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern – pe măsură ce ne apropiem de Shabbat, vă cerem să reduceți la minimum excursiile în exterior”, a spus primarul din Tiberias, Yossi Nava.

Gruparea teroristă susținută de Iran din Liban a tras, de asemenea, aproximativ 10 rachete asupra Haifa vineri dimineață, declanșând sirene în orașul de pe coasta de nord și suburbiile sale, a declarat IDF.

Unele dintre rachetele trase spre Haifa au fost interceptate, în timp ce altele au lovit zone deschise, potrivit armatei. Rapoartele spun că cel puțin o rachetă a aterizat în mare.

IDF a mai spus că au doborât patru drone care au traversat spațiul aerian israelian dinspre Liban, în largul coastei, lângă orașul Rosh Hanikra, situat la sud de graniță.