Cum au distrus forțele speciale israeliene bârlogurile Hezbollah. „Au petrecut 40 de ani construind acestea”

Comandourile israeliene au lansat raiduri pe timp de noapte asupra tunelurilor Hezbollah din interiorul Libanului, încă de acum un an, petrecând până la patru nopți consecutiv peste graniță și pătrunzând la patru kilometri în spatele liniilor inamice, a dezvăluit armata israeliană, scrie The Times.

Potrivit informațiilor israeliene declasificate, Hezbollah avea planuri pentru un atac în stilul 7 octombrie pentru a se infiltra în Israel folosind 2.400 de militanți de elită din forța Radwan, plus 500 de luptători din grupul afiliat Jihadul Islamic Palestinian, cu scopul de a efectua un masacru similar celui al grupării teroriste Hamas. Planul a primit numele de cod „Cucerește Galileea”, o referire la regiunea cea mai nordică a Israelului.

Însoțite de câini sniffer și acționând adesea sub acoperirea întunericului, forțele speciale israeliene s-au plimbat prin păduri și munții din sudul Libanului, descoperind numeroase capcane care duceau la tuneluri.

Pe parcursul a 200 de nopți, comandourile israeliene au descoperit depozite de mitraliere, rachete antitanc și puști de asalt. Ei și-au documentat raidurile într-o serie de videoclipuri, scrie The Times.

Comandourile au susținut că au descoperit intrarea într-un tunel de 100 de metri sub un pat supraetajat pentru copii într-o casă civilă din Kfarkela, la câteva sute de metri de orașul israelian Metula. În interiorul tunelurilor, Hezbollah a ascuns un arsenal de bazooka, puști de asalt și muniție.

În Meiss el Jabal, soldații israelieni au ajuns într-un pasaj murdar, de asemenea, descoperit sub o casă civilă, care ieșea la 30 de metri de granița cu Israelul. Tunelul a fost distrus într-o explozie uriașă.

În afara Ayta ash Shab, comandourile israeliene au dezgropat un puț ascuns într-o pădure care ducea la o ascunzătoare subterană pentru luptătorii Hezbollah, dotată cu frigidere, chiuvete și paturi.

Declasificând operațiunile speciale, Yoav Gallant, ministrul israelian al apărării, a spus că Hezbollah intenționa să răpească și să omoare cetățeni israelieni, în timp ce expunea unele dintre armele descoperite în timpul raidurilor, la comandamentul nordic al Israelului din Safed.

„Eliminăm organizația teroristă Hezbollah din sudul Libanului și demontăm forțele Radwan de-a lungul întregii granițe”, a spus el. „Ceea ce vom face aici face parte din ceea ce înseamnă să asigurăm întoarcerea în siguranță a cetățenilor Israelului la casele lor din nord. Schimbăm situația de securitate.”

Trupele speciale participante

Raidurile transfrontaliere au fost probabil efectuate de unitatea Yahalom sau „Diamant” de geniu a Forțelor de Apărare a Israelului, a cărei expertiză include găsirea și distrugerea tunelurilor. În cadrul acestei ramuri a forțelor speciale israeliene, subunitățile includ comando-urile Samur sau „Nevăstuica”, antrenate în lupte subterane și echipate cu radar de pătrundere la sol și roboți de cartografiere a tunelurilor, în timp ce o subunitatea Oketz sau „Sting” folosește de câini care ajută la adulmecarea intrărilor.

Analiștii israelieni au estimat că rețeaua Hezbollah are o lungime de sute de kilometri, potențial chiar mai extinsă decât cele 700 de kilometri de tuneluri construite de Hamas sub Gaza. Potrivit cercetărilor realizate de Alma, un think tank israelian de securitate, tunelurile au fost construite cu ajutorul inginerilor nord-coreeni începând cu anii 1980 și merg până la Beirut și Valea Beqaa.

„Au petrecut 40 de ani construind acestea, nu zece ani ca în Gaza”, a spus locotenent-colonelul Sarit Zehavi, un rezervist al IDF și director al Alma. „Luptele subterane sunt unul dintre principiile principale ale războiului Hezbollah.”

Hezbollah s-a lăudat în trecut cu infrastructura sa subterană, lansând în august un videoclip promoțional numit „Munții noștri, comorile noastre” despre o bază cavernoasă tăiată în stâncă, cu drumuri suficient de mari pentru ca să poată circula camioanele și motocicletele.

Protejată de o ușă rezistentă la bombe, baza Imad 4, numită după Imad Mughniyeh, un comandant militar Hezbollah care a murit în 2008, este un bârlog subteran, din care miliția șiită susține că poate trage rachete în Israel - „de la Kiryat Shmona până la Eilat”. Deschiderile camuflate le permit camioanelor echipate cu lansatoare de rachete hidraulice să vizeze orașele israeliene fără a se expune dronelor de supraveghere israeliene.

În 2018, Israelul a lansat o operațiune similară de distrugere a rețelei subterane a Hezbollah, după ce a descoperit un tunel care trecea pe sub graniță și ieșea la aproape 40 de metri în Israel.

Mai dificil decât în Gaza

În cadrul Operațiunii Northern Shield, timp de câteva săptămâni trupele israeliene au descoperit șase tuneluri transfrontaliere, de sute de metri lungime și 55 de metri adâncime.

Relieful din sudul Libanului este muntos, ceea ce înseamnă că inginerii Hezbollah trebuie să foreze prin calcar, dolomit și chiar bazalt pentru a crea tunelurile, spre deosebire de solul nisipos din Gaza.

„Este foarte dificil ca bombele aruncate aerian sau obuzele de artilerie să pătrundă în astfel de materiale”, a declarat Yehuda Kfir, fost ofițer de informații IDF și specialist în război subteran, pentru Jewish News Syndicate în acest an.

El a spus că o combinație între peisajul muntos, care îi permite Hezbollah să-și ascundă lansatoarele de rachete, și rețeaua de tuneluri însemna că luptele din sudul Libanului ar putea să semene cu Bătălia de la Okinawa din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când japonezii au provocat pierderi grele invadatorilor. Armata SUA, bazându-se pe topografie și ascunzători subterane, pentru a monta o apărare sângeroasă.

„În ciuda experienței pe care am acumulat-o acum în Fâșia Gaza, acesta este o provocare complet nou”, a spus Kfir.