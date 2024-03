Cum ar fi putut fi evitată pandemia de COVID-19. Greşelile Chinei, care au permis virusului să se răspândească în întreaga lume

Pandemia Covid ar fi putut fi evitată și limitată la Wuhan, susține un politolog într-o carte care scoate la iveală greșelile autorităţilor din China, care au permis virusului să se răspândească în întreaga lume și să ucidă milioane de oameni, potrivit DailyMail.

Vineri a fost publicată cartea profesorului Dali Yang, autor de renume, „Wuhan: How the Covid-19 Outbreak in China Spiraled Out of Control” (Wuhan: cum a scăpat China de sub control pandemia Covid-19”), care explorează pandemia Covid-19 în detaliu. Concluzia autorului este una devastatoare: pandemia, care a început cu primii pacienți cunoscuți în orașul din estul Chinei la sfârșitul lunii decembrie 2019 şi a dus la moartea a aproximativ 13,3-16,6 milioane de oameni din întreaga lume, ar fi putut fi prevenită.

Volumul explorează evenimentele-cheie care au avut loc înainte de a se impune o izolare a orașului Wuhan, inclusiv modul în care a avut loc o petrecere uriaşă, pe 18 ianuarie, la care s-au adunat peste 100.000 de persoane, în ciuda faptului că oficialii din domeniul sănătății știau că virusul se răspândește.

„Cred că a existat o șansă semnificativă ca pandemia să fi putut fi evitată”, a declarat profesorul Dali Yang, politolog la Universitatea din Chicago, pentru The Telegraph.

El consideră că autoritățile sanitare chineze au avut o „mână de cărți remarcabil de puternică” în primele zile de la izbucnirea virusului.

„China este o țară cu capacități semnificative, care ar fi putut să avanseze mai rapid în ceea ce privește cunoștințele și răspunsul la sfârșitul lunii decembrie 2019”, a precizat el. Dar, consideră expertul, orice avantaj a fost distrus de un sistem politic autoritar, care nu a fost pregătit pentru această situație de urgență.

Pandemia datează din momentul în care mai mulți medici din Wuhan, de la unele dintre cele mai bune spitale din China, au descoperit că o „pneumonie de etiologie necunoscută” din oraș dădea semne de transmitere „de la om la om”.

Au fost dovezi că virusul „ar trebui tratat în aceeași clasă cu ciuma”

Experții se temeau că virusul are legătură cu coronavirusul SARS, care a afectat Asia de Est între 2002 și 2004. Un medic a declarat pentru Centrul Local pentru Controlul Bolilor (CDC): „Este o boală pe care nu am mai întâlnit-o niciodată, este, de asemenea, o familie [de coinfecții]. Ceva este cu siguranță în neregulă!”.

Coronavirusul a fost confirmat de Vision Medicals, un laborator cu sediul în Guangzhou, care a testat „Pacientul A” - un bărbat de 65 de ani cu pneumonie severă și „multiplă opacitate slabă și dispersată în ambii plămâni”. 'Din cauza „sensibilității rezultatelor diagnosticului”, laboratorul a confirmat spitalului rezultatul pozitiv al testului pentru un coronavirus asemănător cu cel al SARS doar prin telefon, nu şi în scris.

Medicii au constatat că era 81% similar cu primul focar de coronavirus SARS. Iar dovezi care au apărut online au arătat că virusul a fost recunoscut instantaneu ca fiind ceva care „ar trebui tratat în aceeași clasă cu ciuma” pentru a-l limita. În ciuda tuturor acestor argumente din ce în ce mai numeroase care indicau o posibilă pandemie, CDC-ul local a reacționat lent.

Gao Fu, directorul general al CDC național, a aflat despre epidemia din Wuhan doar prin intermediul rețelelor de socializare, la 30 decembrie. Și, deși a acționat rapid, cu răspunsuri de urgență, următoarele câteva săptămâni au fost marcate de greșeli, cenzură și interese politice care nu au reușit să oprească răspândirea galopantă a virusului.

Nu s-a făcut legătura cu îmbolnăviri care nu aveau legătură cu piaţa Huanan

„Prima săptămână din ianuarie a devenit un punct de cotitură crucial pentru gestionarea epidemiei. Doar că a fost de tipul greșit”, se afirmă în carte. „Eșecul acţiunilor de dinainte de 20 ianuarie a fost monumental”.

Una dintre cele mai mari greșeli a fost faptul că nu s-a răspuns la mai multe cazuri din Wuhan care nu aveau legătură cu piața de fructe de mare Huanan, locul unde au apărut primele focare. Profesorul Dali Yang sugerează că, atunci când piața a fost închisă, oamenii au crezut că virusul era sub control, iar virusul a putut să se răspândească, pe fondul unui fals sentiment de siguranță.

Alți factori care au contribuit la împiedicarea limitării virusului au fost tradiția politică a Chinei de a suprima informațiile pentru a menține stabilitatea socială.

Gravitatea situaţiei a fost minimalizată

„În mod clar, mulți [medici] sunt eroi, dar, dacă citiți printre rânduri, ei au acţionat, de asemenea, în cadrul unor constrângeri”, a declarat profesorul Yang. „Este clar că nu este o imagine în alb și negru, ci nuanțe de gri. Unii dintre cei mai eroici medici s-au întâmplat să fie, de asemenea, cei care nu au vorbit așa cum ar fi putut. Este o imagine foarte complicată”, mai spune el. Medicii care au vorbit au fost mustrați de poliție, iar infecțiile în rândul personalului spitalului au fost mușamalizate.

Chiar dacă Wuhan s-a apropiat de un blocaj, evenimente de profil înalt, cum ar fi sărbătorirea Anului Nou chinezesc, au fost permise, pentru a încerca să demonstreze că totul este sub control.

Dr. Chuang Yin-Ching din Taiwan a fost cel care a declarat că epidemia a fost mult mai gravă decât se temea, pe 13 ianuarie 2020. Când s-a întors, Taiwanul a emis o alertă de călătorie pentru Wuhan și a înăsprit controalele la frontieră.

Dar la Wuhan gravitatea virusului a continuat să fie minimalizată și a fost lăsată pe seama doctorului Zhong Nanshan, în vârstă de 83 de ani, un veteran de încredere al primei epidemii de SARS.Acesta a avertizat că virusul este „cu siguranță transmisibil de la om la om”. Tot el a confirmat că au fost observate cazuri în Beijing, Guangdong, Shanghai și Zhejiang și chiar în străinătate, în Japonia, Coreea de Sud și Thailanda. În acest moment, China a fost plasată în stare de alertă, iar cetățenii au fost sfătuiți să poarte măști de protecție.

Cu toate acestea, sărbătorile de Anul Nou au avut loc în continuare în provinciile Wuhan și Hubei, locuitorii fiind invitați să solicite 200.000 de permise gratuite pentru a vizita locurile de referință. Presa locală a lăudat artiștii pentru că au continuat, în ciuda faptului că erau bolnavi.

În momentul în care Wuhan a fost izolat de restul lumii, pe 23 ianuarie, aproximativ 500.000 de persoane au părăsit țara.