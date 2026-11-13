 Craniul unui copil cu „ochi de ciclop”, descoperit într-un mormânt vechi de 1.600 de ani. Cercetătorii au rămas uluiți când au analizat și restul oaselor | adevarul.ro
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Craniul unui copil cu „ochi de ciclop”, descoperit într-un mormânt vechi de 1.600 de ani. Cercetătorii au rămas uluiți când au analizat și restul oaselor

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Un craniu vechi de 1.600 de ani, aparținând unui copil cu „ochi de ciclop” a fost descoperit în Peru. Analiza ADN-ului a permis cercetătorilor să identifice cauza genetică a uneia dintre cele mai rare și grave malformații.

Ilustrație din 1891, care prezintă doi sugari cu ciclopie
Ilustrație din 1891, care prezintă doi sugari cu ciclopie Foto: Wikimedia Commons

Craniul aparține unei fetițe din cultura Nazca și a fost descoperit într-un sit arheologic din sudul statului Peru.

Potrivit publicației științifice ZME Science, care citează un studiu publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), analiza ADN-ului antic a arătat că bebelușul suferea de trisomia 13, cunoscută și ca sindromul Patau.

Cazul a atras atenția cercetătorilor după ce examinarea craniului a evidențiat o singură orbită poziționată în centrul feței, în timp ce nasul nu se dezvoltase normal. Oamenii de știință au stabilit că este vorba despre ciclopie, o malformație congenitală extrem de rară, care apare atunci când creierul embrionului nu se divide corect în două emisfere.

Scheletul copilului a fost găsit într-o urnă ceramică, sub rămășițele unui alt sugar.

Analizarea oaselor i-a uluit pe cercetători

Dinții în dezvoltare ai bebelușului cu „ochi de ciclop” indicau o vârstă de aproximativ două până la patru luni, în timp ce oasele picioarelor aveau dimensiuni comparabile cu cele ale unui făt aflat în ultimele săptămâni de sarcină.

Cercetătorii nu au reușit să stabilească dacă micuța a supraviețuit doar câteva zile sau câteva luni după naștere.

„Nu putem spune cu adevărat cât timp a supraviețuit”, a declarat pentru Live Science antropologul Lars Fehren-Schmitz, coautor al studiului.

Totuși, el a subliniat că „înmormântarea acestui copil sugerează că populația Nazca a tratat această persoană, după moarte, la fel ca pe majoritatea celorlalți sugari”.

Trisomia 13, o cauză a holoprozencefaliei severe

Pentru a înțelege cauza afecțiunii, cercetătorii au extras ADN dintr-un os al piciorului și au descoperit că micuța avea trei copii ale cromozomului 13, în loc de două. Diagnosticul genetic indică trisomia 13, una dintre principalele cauze genetice ale holoprozencefaliei severe, afecțiune care poate duce la apariția ciclopiei.

„Cauza malformației era prezentă încă din momentul fertilizării”, a explicat, pentru Live Science, Elsa Tomasto-Cagigao, autorul principal al studiului și arheolog la Universitatea Pontificală Catolică din Peru. Potrivit acesteia, anomaliile vizibile au apărut pe măsură ce creierul și fața embrionului au început să se dezvolte.

Autorii studiului consideră că descoperirea reprezintă primul caz cunoscut de sindrom Patau identificat în ADN uman antic. Anterior, o analiză genetică publicată în 2024 asupra a aproape 10.000 de genomuri antice identificase cazuri de sindrom Down și sindrom Edwards, însă nu și de trisomie 13.

Deși analiza genetică a clarificat cauza malformației, multe întrebări rămân fără răspuns. Cercetătorii nu știu dacă fetița s-a născut vie, cât timp a supraviețuit și cum a fost îngrijită în timpul vieții. 

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