Un ministru se teme că el și familia sa sunt urmăriți după ce un glonț gravat cu cuvântul „RAT” (șobolan) și numărul său de identificare de fost pompier au fost lăsate pe mașina sa, în urma unei amenințări cu moartea.

Ministrul Paul Edbrooke spune că a primit amenințări Foto: X/10 News Melbourne

Ministrul Poliției, Paul Edbrooke, a descoperit glonțul pe capota mașinii sale după ce s-a întors sâmbătă de la un eveniment comunitar din circumscripția sa electorală, Frankston, ceea ce a declanșat o anchetă a poliției.

Fostul pompier a spus că descoperirea l-a șocat și este îngrijorat pentru familia sa, deoarece și copiii săi foloseau vehiculul, scrie News.com.au.

„Copiii mei conduc mașina asta și începi să te gândești «Sunt urmărit? Cine știe că sunt aici? Sunt supravegheat?»”, a declarat Edbrooke pentru ABC Radio Melbourne.

„Nu e subtil. E o amenințare cu moartea: un glonț cu numărul meu de pompier și cuvântul RAT.”

Edbrooke a declarat că numărul de identificare din cinci cifre era un detaliu personal care nu era cunoscut pe scară largă în afara serviciilor de pompieri, ceea ce ridică îngrijorări că persoana responsabilă avea cunoștință de trecutul său.

El a spus că incidentul a reprezentat o escaladare semnificativă față de amenințările anterioare, majoritatea fiind făcute online.

„Însuși faptul că mi-a fost pus asta pe mașina înseamnă că cineva m-a urmărit”, a spus el.

„Dar nu mă voi lăsa intimidat de asta și refuz să fiu agresat.”

Incidentul are loc pe fondul unei dispute industriale din ce în ce mai acerbe între guvernul laburist din Victoria și puternicul Sindicat United Firefighters Union (UFU), care a lansat o campanie electorală îndemnând alegătorii să-i plaseze pe laburiști pe ultimul loc la alegerile statale din 28 noiembrie.

Edbrooke, care și-a început cariera ca pompier și membru UFU, a devenit o figură centrală în lunga dispută. El a rupt legăturile cu sindicatul, pe fondul tensiunilor cu secretarul filialei sale din Victoria, Peter Marshall.

Cu doar două zile înainte de descoperirea glonțului, Marshall a apărut într-un videoclip postat pe conturile de socializare ale sindicatului, avertizându-i pe Edbrooke și pe premierul Ben Carroll că sunt „în armă”.

„Dacă îi afectezi pe membrii noștri, ești vizat de atac”, a spus Marshall, anunțând campania sindicatului împotriva Partidului Laburist.

„Vă garantez, domnule Carroll și domnule Edbrooke, că nu mă interesează în mod special dacă ar trebui să fiți partidul muncitorilor, pentru că sunteți niște impostori.”

Incidentul vine la scurt timp după atacul asupra parlamentarei Helen Haines

Incidentul are loc la aproape o săptămână de când parlamentara australiană Helen Haines a fost victima unui atac cu mașina, în urma căruia medicii i-au amputat ambele picioare.

De asemenea, o altă parlamentară din Australia a fost și ea amenințată săptămâna trecută, când un bărbat ar fi amenințat personalul acesteia cu un nunchaku, o armă utilizată în kung fu.

Cu toate acestea, nu există informații potrivit cărora aceste incidente ar avea legătură între ele, potrivit sursei citate.