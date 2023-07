Brazilia, un cuib de spioni ruși cu misiuni de infiltrare în Occident

Câțiva spioni sub acoperire ruși care se prezintă drept cetățeni brazilieni au atras atenția Statelor Unite și Norvegiei și ar putea fi candidați pentru eventuale schimburi de prizonieri, relatează The Wall Street Journal.

Autoritățile norvegiene îl suspectează pe un cercetător universitar care deține un pașaport brazilian că este de fapt un agent secret al Rusiei.

Un alt rus care folosește o identitate braziliană falsă este încarcerat în Brazilia și se confruntă cu acuzații de spionaj în Statele Unite după ce fusese deconspirat de autoritățile olandeze, anul trecut, în timp ce încerca să se infiltreze ca stagiar la Curtea Penală Internațională.

Un al treilea suspect de spionaj pentru Rusia, care a trăit ani de zile sub o identitate braziliană la Rio de Janeiro, este dat dispărut.

Aceste cazuri au determinat autoritățile braziliene să deschidă o anchetă pentru a stabili dacă serviciile secrete rusești folosesc Brazilia ca „incubator” de infiltrare a unor agenți sub acoperire în Occident. Anchetatorii brazilieni se feresc să ofere detalii despre anchetă, dar, potrivit unor persoane apropiate dosarului, ei cred că mai mulți agenți ruși ar opera în continuare sub acoperire în Brazilia sau în alte țări.

Ambasada Rusiei în Brazilia nu a răspuns unei solicitări de comentarii cu privire la acuzațiile de spionaj. Anterior, regimul de la Moscova a negat informațiile că ar avea agenți cu cetățenii străine false în Brazilia, Norvegia sau în alte țări.

„Studentul” din SUA

Pentru Statele Unite, cei doi presupuși agenți aflați acum în custodie prezintă și o oportunitate pentru un posibil schimb de prizonieri. Oficialii americani au recunoscut că au luat legătura cu țările care dețin cetățeni ruși și sunt interesați să-i includă într-un acord vizând eliberarea cetățenilor americani aflați după gratii în Rusia, printre care reporterul Evan Gershkovich, arestat sub acuzația de spionaj, negată vehement de jurnalist, angajatorul său, The Wall Street Journal, și administrația de la Washington.

În cazul lui Serghei Cerkasov, care a încercat să se infiltreze în Curtea Penală Internațională sub identitatea lui Victor Muller Ferreira, cetățean brazilian, Brazilia are pe masă două cereri concurente de extrădare, atât din partea Statelor Unite, cât și din partea Rusiei. În Brazilia, Cerkasov ispășește o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru folosirea unor documente false. În plus, este anchetat pentru spionaj.

Avocatul lui Cerkasov susține că acesta a recunoscut că a folosit documente false, dar neagă acuzația de spionaj în favoarea Rusiei.

Justiția americană l-a pus sub acuzare pe Serghei Cerkasov pentru faptul că a intrat ilegal în Statele Unite ca cetățean al Braziliei și că a acționat ca agent pentru Rusia în timp ce urma un program universitar la Washington D.C.

Rusia a cerut, de asemenea, extrădarea sa, susținând că este un traficant de droguri, o acuzație recunoscută de Cerkasov, ceea ce a atras scepticismul multor oficiali americani și brazilieni.

Potrivit rechizitoriului din Statele Unite, Cerkasov a obținut în mod fraudulos un certificat de naștere brazilian sub numele Victor Muller Ferreira, născut în aprilie 1989, și a folosit acel certificat de naștere pentru a obține alte acte de identitate ilegale.

Într-un mesaj recuperat de anchetatori Cerkasov descrie modul în care a fost ajutat de o sursă braziliană să obțină acte false și își arată disponibilitatea să-i ajute și pe alții să procedeze la fel. El afirmă că i-a dat sursei sale un colier în valoare de 400 de dolari în schimbul serviciilor prestate.

„Cercetătorul” din Canada și Norvegia

În Norvegia, autoritățile au arestat un bărbat care s-a angajat ca cercetător la Universitatea din Tromsø ca cetățean al Braziliei. Anterior, bărbatul respectiv - Mihail Mikușin potrivit anchetatorilor, José Assis Giammaria în actul brazilian - a fost angajat la instituții de învățământ superior din Canada.

Avocata lui Mikușin din Norvegia refuză să comenteze acuzațiile aduse clientului său în temeiul secțiunii 122 din Codul Penal al țării scandinave, care se referă la culegeri de informații despre secrete de stat și prevede până la zece ani de închisoare.

Agentul rus Mihail Mikușin a făcut rost de un certificat de naștere pe numele José Assis Giammaria din Padre Bernardo, un oraș de aproximativ 30.000 de locuitori din statul brazilian Goiás. Autoritățile braziliene încearcă să afle ce s-a întâmplat cu adevăratul Giammaria. Un oficial crede că Giammaria a fost o persoană reală care ar fi decedat între timp.

Până la elucidarea acestui mister, angajați de la Primăria din San Bernardo spun că nu cunosc nicio persoană José Assis Giammaria care s-ar fi născut în ultimii 50 de ani în orașul lor. De asemenea, nu-l recunosc nici pe bărbatul din poză care se prezintă sub această identitate.

„Antreprenorul” din Brazilia

Într-un alt incident, petrecut la sfârșitul anului trecut, proprietarul unei companii de imprimare 3D din Rio de Janeiro pe nume Gerhard Daniel Campos Wittich a dispărut brusc în timpul unei călătorii în străinătate, lucru care i-a făcut pe prietenii săi să declanșeze o companie pe rețelele de socializare pentru localizarea lui.

Campania s-a încheiat în martie, când serviciile secrete grecești l-au identificat pe bărbat ca fiind un spion rus cu numele de familie Șmirev. Șmirev s-ar fi întors în Rusia împreună cu soția sa, care de asemenea era spioană și activa sub o identitate falsă în Grecia.

Oficialii greci nu au dat mai multe detalii despre caz, în timp ce autoritățile braziliene au refuzat să comenteze.