Betleemul se așteaptă la un Crăciun dezolant. „Dacă Iisus s-ar fi născut astăzi, s-ar fi întâmplat sub dărâmături“

De obicei plină de turiști, Piața Manger este acum tristă și goală, iar un prunc Iisus zace în apropiere sub dărâmături.

În biserica evanghelică luterană din Betleem, scena Nașterii arată foarte diferit de Crăciun. În loc de un pătuț într-o iesle plină de fân, păpușa a fost înfășurată în faimosul keffiyeh alb-negru asociat cu Palestina și se află printre blocuri de beton și dale de pavaj sparte, scrie theguardian.com.

Sărbătorile de Crăciun au fost anulate în Țara Sfântă în acest an, în timp ce regiunea îi plânge pe palestinienii uciși în noul război dintre Israel și gruparea militantă - peste 20.000, potrivit Ministerului Sănătății din Fâșia Gaza, condusă de Hamas. Munther Isaac, pastorul bisericii luterane, a declarat că a vrut să transmită un mesaj lumii cu scena Nașterii din acest an. "Aceasta este realitatea Crăciunului pentru copiii palestinieni", a spus el. "Dacă Iisus s-ar fi născut astăzi, s-ar fi născut sub dărâmăturile din Gaza".

Betleemul, aflat la șase mile sud de Ierusalim, în Cisiordania ocupată, este unul dintre cele mai importante centre ale creștinismului; Biserica Nașterii, astăzi împărțită de mai multe secte, a fost construită de împăratul Iustinian în urmă cu 1.500 de ani deasupra grotei în care se crede că s-a născut Hristos.

În prezent, majoritatea populației din Betleem este musulmană, dar orașul găzduiește încă o comunitate creștină înfloritoare și multe ordine creștine, iar zona se bazează în mare măsură pe sectorul turismului și al pelerinajelor. Aproximativ 70% din economia Betleemului depinde de vizitatorii internaționali, a declarat primarul Hana Haniyeh.

"Această perioadă este, de obicei, foarte activă. Avem 1,5 - 2 milioane de vizitatori pe an, dar acum avem zero", a spus el. "Israelul a îngreunat foarte mult accesul aici prin punctele de control, iar economia noastră s-a prăbușit, dar oricum nu puteam sărbători. Suntem în doliu pentru locuitorii din Gaza".

Deoarece teritoriile palestiniene ocupate nu au un aeroport, majoritatea vizitatorilor internaționali intră prin Israel, trecând prin punctele de control din zidul său de barieră din Cisiordania, care ține cele două orașe sfinte, Ierusalim și Betleem, separate unul de celălalt, în ciuda faptului că sunt la doar 10 km distanță.

Piața Manger din inima Betleemului, în fața Bisericii Nașterii, este de obicei plină de turiști în luna decembrie. Există lumini festive, un brad de Crăciun uriaș, iar aleile și restaurantele din oraș sunt pline de muzică. Anul acesta însă, Piața Manger este gri și goală. Nimeni dintre cei cu care Observer a vorbit vineri în Betleem nu-și amintește o perioadă în care nu a existat un brad tradițional. În fața Centrului pentru Pace din Betleem, un banner spunea în arabă și engleză: "Opriți genocidul, opriți strămutarea, ridicați blocada".

Programul încărcat al lunii decembrie include găzduirea unor delegații internaționale și spectacole de artiști și cântăreți, înainte ca festivitățile să culmineze cu o paradă și o slujbă la miezul nopții, în Ajunul Crăciunului. Dar se așteaptă ca anul acesta participarea să fie atât de scăzută, încât ordinul franciscan care atribuie biletele și se ocupă de securitatea evenimentului a renunțat la protocoalele obișnuite; în schimb, serviciul de rugăciune va fi deschis tuturor celor care pot ajunge.

Rezistența la pandemie a fost o provocare, dar anul trecut, cele 5.000 de camere de hotel din Bethlehem au fost din nou rezervate în totalitate de Crăciun și urmau să facă din nou afaceri bune în 2023, înainte de izbucnirea războiului.

"Primeam 50 de grupuri de turiști pe lună în magazinul meu. Toate hotelurile au fost rezervate din nou anul acesta și ne așteptam să fie grozav, dar acest vis a fost spulberat din cauza conflictului. Toată lumea a anulat", a declarat Nabil Giacaman, a treia generație de tâmplari și proprietar al magazinului de artă și sculptură Il Bambino. Magazinul său a fost singurul deschis vineri; el a spus că a venit doar pentru a se ține ocupat

"Am 12 angajați, dar nu cred că îi pot plăti la sfârșitul lunii", a spus el. "Avem nevoie disperată de turiști".

Milioane de pelerini obișnuiesc să viziteze în fiecare an, dar foarte puțini creștini trăiesc în Țara Sfântă. În urmă cu un secol, ei reprezentau un sfert din populația Ierusalimului, dar acum reprezintă mai puțin de 2%. Comunitatea se luptă să-și permită locuințe, iar zidul de securitate din Cisiordania i-a izolat de frații lor din Betleem.

În prezent, există doar 182.000 de creștini în Israel, 50.000 în Cisiordania și Ierusalim și 1.300 în Gaza, potrivit estimărilor Departamentului de Stat al SUA. Când gruparea islamistă Hamas a preluat controlul asupra benzii în 2007, 3.000 de creștini erau înregistrați ca locuind acolo. În teritoriul asediat, comunitatea creștină, deja minusculă, a fost decimată de noul război, declanșat de atacul din 7 octombrie al Hamas asupra Israelului, care a ucis 1 140 de persoane.

Biserica catolică Sfânta Familie din orașul Gaza a devenit un adăpost improvizat, dar a fost lovită în repetate rânduri de raidurile aeriene israeliene. Săptămâna trecută, Patriarhia Latină din Ierusalim a declarat că Forțele de Apărare ale Israelului (FDI) au plasat biserica sub asediu, iar lunetiștii au împușcat și ucis două femei creștine, o mamă și o fiică, care se aventuraseră afară pentru mâncare și apă. Papa Francisc a condamnat atacul, despre care FDI a negat că ar avea cunoștință.