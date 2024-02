Armata israeliană a declarat că a atacat 3.400 de ținte Hezbollah în Liban și 50 în Siria începând cu 7 octombrie

Purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari, a declarat că Israelul va ataca oriunde se află grupul Hezbollah.

De la începutul războiului din Fâșia Gaza pe 7 octombrie, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au lovit 50 de ținte ale mișcării șiite libaneze Hezbollah în Siria și 3.400 de ținte ale acestui grup în Liban, a anunțat reprezentantul său oficial, Daniel Hagari, în timpul unei conferințe de presă.

"De la începutul războiului, am atacat peste 3.400 de ținte Hezbollah în Liban. De la începutul războiului, am atacat peste 50 de ținte Hezbollah în Siria și vom continua să operam în această direcție. Vom opera oriunde Hezbollah este localizat”, a spus Hagari.

„Acest lucru este valabil pentru Liban, valabil pentru Siria, adevărat pentru alte zone în care se află Hezbollah, noi (Israelul) vom opera oriunde în Orientul Mijlociu”, a continuat reprezentantul IDF. „Lucrăm pentru a opri furnizarea de muniție către Hezbollah din Iran”, a adăugat el.

„În loc de o singură divizie, noi (IDF) am desfășurat trei divizii cu zeci de mii de soldați de-a lungul graniței [cu Libanul]”, a spus Hagari. „Am respins atacurile la frontieră ale teroriştilor care au încercat să intre în Israel. Am atacat peste 150 de unităţi teroriste şi am ucis peste 200 de terorişti şi comandanţii acestora”, a declarat un purtător de cuvânt al IDF. El a spus că Forțele de Apărare Israelului, în special, au atacat 120 de posturi de observare Hezbollah, 40 de depozite de arme și 40 de centre de comandă.

Situația din Orientul Mijlociu s-a înrăutățit brusc după infiltrarea militanților Hamas din Fâșia Gaza în teritoriul israelian la 7 octombrie 2023, însoțită de uciderea rezidenților așezărilor de graniță și capturarea a peste 240 de ostatici, inclusiv copii, femei și persoanele în vârstă. Radicalii au numit acest atac un răspuns la acțiunile autorităților israeliene împotriva moscheii Al-Aqsa din Ierusalim. Israelul a anunțat o blocare completă a Gazei și a început să riposteze împotriva acesteia și a anumitor zone din Liban și Siria, după care a lansat o operațiune la sol în enclava palestiniană. Ciocniri au loc și în Cisiordania.

Tensiunea rămâne la granița de nord a Israelului, unde au loc regulat bombardamente din Liban, la care armata israeliană răspunde cu foc. Potrivit serviciului de presă al armatei, instalațiile Hezbollah sunt vizate. Peste 80 de mii de israelieni au fost evacuați din zonele de graniță.