Rezidenții de la granița dintre Israel și Liban cer acțiuni ferme de siguranță pe măsură ce confruntările cu Hezbollah escaladează

Rezidenții de la granița dintre Israel și Liban se tem pentru viața lor. Aceștia cer autorităților măsuri de protecție și acțiuni concrete care să le confere siguranță, conform unui reportaj mai amplu publicat de BBC.

Efrat Eldan Schechter este originară din Galileea de Nord și nici măcar nu a luat în considerare vreodată să se mute în altă parte pentru a-și crește familia - până când au avut loc evenimentele din 7 octombrie. Atunci, când a auzit și a urmărit rapoartele despre ce se întâmpla în sudul Israelului în dimineața atacului, când luptătorii puternic înarmați ai Hamas au ieșit din Fâșia Gaza, și-a reamintit îngrozită de poveștile din Războiul de Yom Kippur din 1973, când Israelul a fost atacat simultan pe două fronturi. "Am fost terifiată. Toată lumea dormea și am crezut că se va repeta scenariul din '73 și că Hezbollah vine și pentru noi", spune Efrat în cadrul reportajului bbc.

Efrat Eldan Schechter povestește cum a reacționat în primele minute după aflarea atacului Hamas

"Imediat am trezit pe toată lumea și am adunat totul foarte repede și am condus la casa unui rude în centrul Israelului." După o lună, familia s-a întors la casa lor lângă Kiryat Shmona, frustrată pentru că încă trăiesc la marginea unei zone de război - o "zonă tampon", așa cum o numește Efrat - foarte în interiorul razei de acțiune a rachetelor Hezbollah lansate din sudul Libanului.

"Ceea ce ne temem cel mai mult este că nu se va face nimic pentru că Hezbollah stă acolo la graniță pentru a intra și a invada Israelul", spune mama a trei copii. "Nu pot să dorm în pace. Vreau ca guvernul meu să se asigure că avem securitate reală aici. Dacă este necesar, ar trebui să acționeze și să distrugă infrastructura Hezbollah din Liban."

De la izbucnirea violențelor în această zonă pe 8 octombrie, când Hezbollah a lansat rachete și artilerie "în solidaritate" cu palestinienii, și Israel a răspuns, confruntările din nord sunt în general limitate la o fâșie de trei sau patru mile (5-6 km) de-a lungul întregii frontiere.

Dar acestea sunt intense și mortale - oficialii spun că nouă soldați și patru civili au fost uciși în Israel, în timp ce autoritățile libaneze au raportat că 123 de persoane au fost ucise, inclusiv cel puțin 21 de civili.

Comunitățile de la granița de nord a Israelului sunt astăzi ca orașe-fantomă

Peste 80.000 de rezidenți au fost evacuați în centre mai la sud. "Ceea ce cerem de la guvernul nostru este să aibă grijă de Hezbollah, să distrugă amenințarea care vine din acele zone din sudul Libanului" declară un localnic care a decis să rămână. O mare parte din populația Israelului cere același lucru." "Dacă nu facem asta, vom ajunge să trăim încă un 7 octombrie", adaugă el.

Săptămâna trecută, Israelul a fost responsabil pentru un atac cu dronă într-un bastion al Hezbollah în capitala libaneză, Beirut, care a ucis adjunctul liderului Hamas, Saleh al-Arouri. Toate acestea nu sunt vești bune pentru cei care încearcă să-și câștige existența în apropierea frontierei. Fermierul Ofer "Poshko" Moskovitz din Kibbutz Misgav declară că nu poate aduce recolta valoroasă de avocado a kibbutz-ului pentru că armata israeliană spune că este prea periculos să-și petreacă timpul în livezile sale, care sunt chiar lângă granița libaneză, la nord-vest de Kiryat Shmona.

Foarte puțini cetățeni care locuiesc în apropierea graniței cred că actele diplomatice îi pot salva

Mai puțini oameni, cel puțin în nordul Israelului, par să fie convinși că diplomația poate evita acum un război mai larg. Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, și-a jurat deja să riposteze la acțiunile Israelului, iar și Israelul pare să se pregătească pentru posibilitatea unei escaladări. Luni, Israelul a efectuat unele dintre cele mai puternice bombardamente de-a lungul frontierei sale nordice chiar în timpul vizitei secretarului de stat american Anthony Blinken la Tel Aviv. Cu războiul devastator din Gaza și ultimele evoluții din nord, provocarea pentru secretarul Blinken pare aproape imposibilă.