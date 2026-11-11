Ambasadorul Rusiei la Washington a murit subit la 66 de ani. Ce se știe despre decesul său

Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev, a murit „brusc” miercuri, la vârsta de 66 de ani, a anunțat Ministerul rus de Externe.

Aleksandr Darciev era noul ambasador al Rusiei în SUA. Foto X Foto: X

„Conducerea şi personalul Ministerului rus de Externe sunt profund întristați să anunțe decesul brusc, survenit pe 11 noiembrie (...), al lui Aleksandr Nikitici Darciev", se arată într-un comunicat al ministerului, în care Darciev este menționat ca „un diplomat eminent" şi „un specialist strălucit în Statele Unite".

Aleksandr Darciev, fost director al Departamentului America de Nord din Ministerul rus de Externe, ea fost numit în martie 2025 ambasador al Rusiei în SUA.

În trecut, el a fost ambasador în Canada, între anii 2014 și 2021, iar între anii 1997 și 2010 a mai ocupat diferite funcții la ambasada Rusiei la Washington.

Aleksandr Darciev s-a evidențiat public în ultimii ani prin critici dure la adresa Statelor Unite și Occidentului în general, potrivit aceleiași surse.

Aleksandr Darciev avea ca sarcină să contribuie la normalizarea relațiilor din Rusia și SUA și la soluționarea negocierilor de pace în războiul ruso-ucrainean, demersuri inițiate de președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, în timp ce acest proces de apropiere între Moscova și Washington îngrijorează țările europene și Ucraina.

Anul trecut, în decembrie, ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Mațegora, a murit „în mod subit” pe 6 decembrie, la vârsta de 70 de ani,