Ambasadoarea României în India face senzație cu un dans tradițional VIDEO

Daniela Sezonov Ţane, Ambasadoarea României în India, a fost lăudată pentru modul în care a dansat Punjabi, un dans tradițional.

Dansurile Punjabi sunt dansuri populare ale oamenilor din regiunea Punjab, regiune situată la granița Indiei cu Pakistanul.

Într-o postare pe Twitter, Ambasadoarea României apare dansând acest dans tradițional. În online, oamenii laudă prestația diplomatului.

„Perfect și frumos dansul doamnei ambasador”, spune un comentator.

Daniela Sezonov Ţane spune că s-a îndrăgostit de India după descoperirea Vedelor și Upanișadelor, prin intermediul operei poetice a lui Mihai Eminescu și a optat pentru studiul limbii hindi și al literaturii și filosofiei indiene la Universitatea București, făcând parte din primul grup de studenți cunoscători de hindi din România post-comunistă.

În 1992 a primit o bursă a guvernului indian pentru aprofundarea studiului limbii hindi, la Kendriya Hindi Sansthan (Institutul Central de Hindi) din Agra.

După terminarea studiilor masterale a candidat pentru un post de diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României (1996). Între 2000-2004 a lucrat la Ambasada României din New Delhi, cu gradul diplomatic de secretar III, apoi de secretar II, ocupându-mă de domeniile culturii, educației și politic.

„Am descoperit frumusețea și dificultatea muncii în domeniul umanitar și m-am hotărât să fac ”seva” (voluntariat, în pură tradiție indiană) în folosul semenilor mei aflați în durere și nevoi. Astfel, din 2005 până în 2011 și apoi între 2014-2015, am părăsit confortabila viață de diplomat în favoarea muncii de teren în misiunile Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR). În acest mod am descoperit Africa – activând, câte un an, în Etiopia, Tanzania, Republica Democrată Congo, Guineea Conakry, Sierra Leone, Uganda și Ciad. Ca intermezzo, am lucrat pentru CICR un an în Nepal, misiunea oferindu-mi oportunitatea de a mă reîntoarce în sudul Asiei și de a descoperi altă țară magică din această regiune fascinantă”, spune Ambasadoarea pe site-ul oficial al Ambasadei României în india.