Zelenski dezvăluie secretul doborârii a 26 de elicoptere rusești într-o singură zi

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit în cadrul unei conferințe de presă că aliații țării sale au furnizat arme cu rază lungă de acțiune cu ajutorul cărora forțele ucrainene au doborât un număr important de avioane și elicoptere rusești într-o singură zi, relatează portalul RBC Ucraina.

El a adăugat însă că nu poate dezvălui deocamdată și despre ce arme este vorba, dar partenerii Ucrainei vor înțelege la ce se referă.

„Partenerii ne-au pus la dispoziție câteva arme cu rază lungă de acțiune. Nu voi spune de care, dar partenerii noștri vor ști despre ce e vorba. Cu ajutorul lor am distrus 26 de elicoptere într-o zi, precum și 12 avioane care au decolat și au atacat cu rachete și împotriva cărora funcționau aceste sisteme. Am distrus 12 dintr-o dată. Pur și simplu am avut mijloacele necesare", spune Zelenski.

Zelenski a ținut să clarifice faptul că Ucraina a folosit astfel de arme pentru a se apăra,, nefăcând decât să riposteze față de aviația inamică care lansa atacuri și controla complet cerul.

În urmă cu câteva săptămâni, apărătorii ucraineni au reușit să doboare trei avioane de vânătoare rusești Su-34 într-o singură zi. Se întâmpla deasupra regiunii Herson.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene Iurii Ihnat aceste modele sunt printre cele mai noi din arsenalul Federației Ruse. Cu ajutorul avioanelor Su-34, Rusia lansează bombe și rachete asupra Ucrainei.

În plus, câteva zile mai târziu, armata ucraineană a mai doborât un Su-34, dar și un avion de vânătoare Su-30.

Canalele rusești de pe Telegram s-au plâns de faptul că forțele armate ucrainene ar fi folosit sistemul de rachete antiaeriene Patriot pentru a le distruge. Totuși, Ucraina s-a abținut să dezvăluie armamentul pe care l-a folosit pentru a doborî avioanele inamice.