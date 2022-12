Un tânăr a aflat secrete din viața unui milionar după ce a cumpărat un produs cu 14 euro dintr-un second hand

Un tânăr a cumpărat dintr-un second-hand ceea ce părea un simplu ruter și a descoperit secretele murdare ale unui milionar. El a povestit întâmplarea pe TikTok.

Willhelm, un tânăr german, a cumpărat fără să ăși dea seama o capsulă a Timpului de la compania Appel, dintr-un SH, cu 14 euro, potrivit Daily Star. Ulterior, tânărul a aflat că pe acesta se aflau informații financiare și istoricul pornografic al unui milionar.

Germanul TikToker @dankeunextgay a vorbit pe platforma de socializare despre descoperirile sale care conțineau fotografii salvate din anii 1980 până în 2010.

„În loc să aibă un singur backup, era o listă întreagă. Aşa, te poţi întoarce în timp până într-o anumită perioadă. Nu e o simplă copie a computerului său. Sunt zeci...Din diferite perioade", povesteşte tânărul.

Acesta a precizat că l-a identificat pe fostul proprietar al dispozitivului Apple, care nu a mai fost produs din 2018.

„Am găsit istoricul de audit, carduri bancare, informaţii legate de mai multe zboruri. Am conturile acestui bărbat. Pot să văd câţi bani avea la bancă în anumite momente. Am acces până şi la asigurarea lui de viaţă. Tipul ăsta valorează milioane de dolari. Poate că a şi murit până acum, dar faptul că am acces la toate acestea este o nebunie", mai spune tânărul.

În prezent, germanul vrea să ia contact cu familia milionarului: „Aceste date nu mă ajută cu nimic, mă simt ciudat să fiu în posesia lor".