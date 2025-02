Un nou scenariu pentru aderarea Ucrainei la Alianță: „Lasă-l pe Putin s-o bage în NATO, dacă vrea”

În lipsa unei susțineri în unanimitate pentru aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică, un senator american propune un scenariu surprinzător pentru includerea statului invadat de Rusia.

Senatul american ia în considerare să ofere Ucrainei o schemă rapidă pentru aderarea la NATO, ca garanție de securitate în fața unui noi invazii declanșate de Rusia.

Mai exact, senatorul Lindsey Graham, membru al Partidul Republican din SUA, care a discutat cu președintele Zelenski la Conferința de Securitate de la München, a declarat, potrivit Ukrainska Pravda, că aderarea Ucrainei la NATO nu pare a fi o opțiune realistă, trecând cu vederea faptul că Statele Unite se opun aderării.

Potrivit senatorului, există persoane în NATO care nu doresc să vadă Ucraina acolo. Cu toate astea, în căutarea unei scheme care să garanteze securitatea Ucrainei, senatorul consideră inoportună respingerea pârghiei NATO. „Am o idee, vine din The Art of the Deal [cartea lui Trump - n.r.]. Dacă nu putem fi de acord că ar trebui să fie în NATO acum, putem fi de acord că, dacă va exista vreodată o altă invazie, în momentul în care invadează, [Ucraina - n.r.] intră în NATO? Lasă-l pe Putin s-o bage în NATO, dacă vrea”, a spus senatorul.

Propunerea are însă un punct slab. Senatorul a adăugat că este conștient că un astfel de scenariu ar duce la o acțiune militară. „Cred că îl lăsăm pe Putin să știe că dacă mai face asta vreodată, ei [Ucraina - n.r.] vor intra foarte repede în NATO. Și dacă el invadează din nou, intră în NATO, asta înseamnă că luptăm cu toții [pentru a apăra Ucraina]”, a mai explicat senatorul.

Ideea a fost susținută și de olega sa, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, care a menționat că NATO nu poate fi înlăturată din discuții.

Actuala formă de aderare nu prevede o astfel de opțiune, astfel că propunerea ar schimba regulile, cae în prezent solicită un vot al tuturor statelor aliate în favoarea aderării.