Mark Rutte crede că europenii trebuie „să-și arate utilitatea” dacă vor să aibă „un cuvânt de spus” în negocierile privind Ucraina

Mark Rutte, secretarul general al NATO, consideră că Europa trebuie să-și arate „utilitatea" dacă vrea să conteze în negocierile dintre SUA şi Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Dacă europenii vor să aibă un cuvânt de spus, trebuie să arătaţi utilitatea voastră şi aceasta trebuie să se întâmple acum", a declarat Rutte în faţa presei, estimând că aceasta va presupune ca ţările europene să majoreze cheltuielile pentru apărare şi să elaboreze planuri concrete cu privire la contribuţia lor pentru a garanta pacea, scrie Agerpres.

De asemenea, Rutte susține că europenii sunt acum în faza de planificare concretă a garanţiilor de securitate posibile pentru Ucraina.

Anterior, Keith Kellogg, trimisul special al lui Donald Trump pentru Ucraina, a anunțat că Europa nu va lua parte la negocierile de pace între Rusia, SUA și Ucraina.

Donald Trump şi Vladimir Putin au avut primul dialog telefonic de 90 de minute pe 12 februarie. Trump l-a informat înainte pe Zelenski cu privire la această convorbire, însă nu a căutat să discute cu el în prealabil în legătură cu o strategie de negociere.

„Tocmai am avut o convorbire telefonică lungă și foarte productivă cu președintele rus Vladimir Putin. Am discutat despre Ucraina, Orientul Mijlociu, energie, inteligență artificială, puterea dolarului și diverse alte subiecte.

Amândoi am reflectat asupra marii istorii a națiunilor noastre și asupra faptului că am luptat împreună cu atât de mult succes în cel de-al Doilea Război Mondial, amintindu-ne că Rusia a pierdut zeci de milioane de oameni, iar noi, la fel, am pierdut atât de mulți! Fiecare dintre noi a vorbit despre punctele forte ale națiunilor noastre respective și despre marele beneficiu pe care îl vom avea într-o zi lucrând împreună”, a scris preşedintele american.

Aceste iniţiative îngrijorează partenerii tradiţionali ai Washingtonului. În acest context, preşedintele francez Emmanuel Macron i-a convocat pe liderii europeni la o reuniune luni, la Paris, a anunţat Varşovia, ce va fi reprezentată.

Secretarul general al NATO a confirmat şi el prezenţa sa la reuniunea de luni.