 Un adolescent de 14 ani a transformat pasiunea pentru roșii într-o afacere cu clienți din întreaga lume | adevarul.ro
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Video Un adolescent de 14 ani a transformat pasiunea pentru roșii într-o afacere cu clienți din întreaga lume

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Un adolescent din Anglia a reușit să transforme pasiunea pentru grădinărit într-o afacere care se extinde dincolo de granițele Regatului Unit. Jacob Mann are 14 ani și cultivă aproximativ 7.000 de plante de roșii într-o seră, după ce și-a început activitatea comercială cu doar câteva răsaduri transportate într-un cărucior construit împreună cu tatăl său. Între timp, afacerea sa a atras clienți din mai multe țări, inclusiv din Australia.

Povestea adolescentului din Norwich, comitatul Norfolk, a fost prezentată de BBC în luna martie. Interesul său pentru cultivarea legumelor a apărut în timpul pandemiei de COVID-19, când familia a transformat grădinăritul într-un fel de competiție amicală. În timp ce alte parcele de legume nu aveau rezultate prea bune, plantele îngrijite de Jacob se dezvoltau fără probleme. Experiența l-a determinat să aprofundeze acest domeniu și să ia în calcul posibilitatea de a-și construi propria afacere.

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Foto: The Tomato Card

Dorința de a câștiga bani dintr-o activitate proprie a apărut după ce fratele său a început să obțină venituri distribuind ziare. Jacob și-a dorit să facă același lucru, însă a ales să valorifice ceea ce știa deja să facă: să cultive plante.

Cu sprijinul tatălui său, a amenajat o seră, iar înainte de a împlini 13 ani a reușit să obțină și o bază de remorcă veche. Cei doi au transformat-o într-un cărucior special, care putea fi atașat la bicicletă și folosit pentru transportul răsadurilor.

Astfel a apărut The Tomato Cart, mica afacere prin care adolescentul a început să comercializeze plante de roșii în Norwich, inclusiv la piețele și târgurile din zonă.

Primele vânzări au fost modeste. Jacob a pornit cu aproximativ 14 răsaduri, însă numărul comenzilor a crescut treptat, iar în prezent cultivă până la 7.000 de plante pentru a putea răspunde cererii.

Pe măsură ce activitatea s-a dezvoltat, adolescentul și-a diversificat oferta. Pe lângă răsadurile de roșii, a început să comercializeze kituri pentru cei care vor să își cultive propriile plante acasă. Acestea conțin semințe, compost, ghivece, etichete și instrucțiuni pregătite de Jacob.

Afacerea include și produse cu identitatea The Tomato Cart, printre care hanorace și mici figurine croșetate în formă de roșii, folosite drept mascote.

Unele dintre produsele sale au ajuns la cumpărători aflați la mii de kilometri distanță. Potrivit BBC, una dintre figurinele croșetate a fost trimisă unui client din Australia, la aproximativ 10.000 de mile de locul în care adolescentul își desfășoară activitatea.

Pentru a menține afacerea activă și în afara perioadei obișnuite de plantare, Jacob a conceput și kituri care pot fi folosite în interiorul locuințelor. Printre ideile sale se numără un set destinat cultivării ingredientelor pentru pizza, care conține semințe de roșii San Marzano, busuioc și oregano.

Gestionarea unei afaceri de asemenea dimensiuni presupune un program solicitant, mai ales pentru un adolescent care trebuie să își împartă timpul între școală și seră.

Conform informațiilor publicate de The Times of India, Jacob se ocupă de udarea plantelor înainte de a pleca la cursuri, iar părinții îi oferă sprijin pentru ca activitatea comercială să nu îi afecteze educația.

Nici condițiile meteorologice nu au fost întotdeauna favorabile. Temperaturile foarte scăzute din timpul nopții și perioadele de căldură din Anglia au reprezentat provocări pentru culturile sale. Înainte de instalarea unui sistem de încălzire în seră, adolescentul era nevoit uneori să mute plantele în interiorul casei, pentru a le proteja de frig.

La început, Jacob a avut emoții și în ceea ce privește relația cu potențialii cumpărători. Se temea că oamenii nu îl vor lua în serios din cauza vârstei, însă experiențele acumulate și reacțiile pozitive ale clienților l-au ajutat să capete încredere.

Una dintre bucuriile sale este să primească fotografii de la cumpărători care îi arată cum au crescut roșiile din răsadurile achiziționate de la el. Dincolo de dezvoltarea propriei afaceri, adolescentul își dorește să îi determine și pe alții să încerce grădinăritul și să descopere satisfacția de a crește singuri legume, pornind de la o simplă sămânță.

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