Turist american arestat, după ce a fost prins cu un cuțit pe plajă. A spus polițiștilor că nu știa că e interzis

Poliția a arestat un turist american care a fost surprins cu un cuțit pe o plajă britanică. El a declarat că nu cunoștea legislația privind cuțitele și că purta cuțitul pentru protecție.

Bărbatul era la plajă în Herne Bay, când localnicii au raportat poliției din Kent că avea asupra sa un cuțit. Americanul le-a spus polițiștilor că provine dintr-un stat cu port deschis din SUA, susținând că nu știa că nu o poate purta în public în Regatul Unit.

După ce a fost arestat, inițial, sub suspiciunea de deținere a unui cuțit, acesta a primit doar un avertiment și i s-a explicat legislația britanică, potrivit independent.

Turistul american ar fi luat cuțitul de friptură din bucătăria proprietății sale închiriate

„A fost destul de ciudat. Plimbam câinele pe malul mării și am văzut un bărbat care se relaxa pe marginea ierbii ascultând muzică. Am continuat să merg și când m-am întors, am observat o mașină de poliție în partea de jos a Swalecliffe Avenue și doi ofițeri de poliție care vorbeau cu el”, a povestit un martor.

În timpul interogatoriului, bărbatul a recunoscut că purtat cuțitul în public și a explicat că nu a înțeles legislația britanică.

„Cuțitul a fost confiscat și, în urma examinării circumstanțelor, chestiunea a fost abordată printr-o rezoluție comunitară, în timpul căreia i s-a explicat pe deplin legea”, a transmis Poliția.

Pedeapsa maximă pentru un adult care poartă ilegal un cuțit sau o armă este fie patru ani de închisoare, fie o amendă nelimitată, fie ambele. Legislația britanică prevede că infractorii vor primi o pedeapsă cu închisoarea dacă sunt condamnați de mai multe ori pentru port ilegal de cuțit sau armă.