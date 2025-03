Un clip publicat recent pe rețelele de socializare a dat naștere unor dezbateri despre cât de sigură este România, ca țară, pentru călătorii străini. Imaginile arată o mașină atacată de căruțași. Un american a relatat o experiență asemănătoare prin care a trecut, ca turist în România.

Numeroși străini care au călătorit în România au relatat că s-au bucurat de ospitalitatea românilor și că țara noastră este una dintre cele mai sigure destinații pentru amatorii de călătorii.

Un clip publicat zilele trecute pe platforma on-line Reddit (video) i-a făcut pe unii dintre ei să se îndoiască de siguranța excursiilor în România.

Imaginile cu titlul „Pe drumurile de la țară, în România”, arată cum un șofer care s-a oprit să discute cu un grup de tineri căruțași, reproșându-i calm unuia dintre ei că i-a spart stopul mașinii, a ajuns să fugă din calea lor pentru a nu fi linșat.

Unul dintre căruțași a început dialogul spunându-i „să-ți trăiască familia ta”, apoi l-a înjurat și i-a lovit mașina cu picioarele. Ceilalți localnici, unii pe jos, alții din căruțe sau de pe scuter, i-au sărit celui acuzat în ajutor. Au lovit mașina cu picioarele, cu pietre și au aruncat cu topoare după ea, distrugându-i luneta.

„De remarcat cât de imprevizibil este individul, cât de repede trece de la „Să-ți trăiască familia”, la scandal. Uitați-vă la ăsta care circulă pe partea stângă (n.r. cu căruțele), ca în Anglia, că ei acolo au stat cel mai mult, hotărât să îmi croiască capul prin turela mașinii, cu toporul. Altul tot pe stânga circulă. Lovește fiecare cu ce poate. Unul mă urmărește cu motoscuterul, fără permis, băut. Ăsta mi-a spart luneta și continuă hotărât să mai distrugă ceva”, comentează, calm, șoferul mașinii, urmărit de căruțașii furioși, înarmați cu topoare.

Acesta adaugă că ar trebui ca pedepsele pentru astfel de infracțiuni să fie înăsprite și cere autorităților să aloce mai mulți bani pentru educație.

De asemenea, le recomandă șoferilor să aibă mașinile dotate cu camere de bord, pentru a înregistra astfel de situații. Pe fundal se aud localnicii cum îl înjură și îl amenință cu cuvintele „Te tai”.

→ Imaginea 1/7: Imagini din clipul postat de sofer Sursa Reddit (3) jpg

Experiența trăită de autorul imaginilor i-a contrariat pe străinii care au vizionat imaginile. Unii susțin că nu doar în România, dar și în Occident au fost martorii unor astfel de situații.

„Bandele organizate de cerșetori au început să devină o problemă în orașul meu, pein jafurile pe care le fac. Îmi pare rău pentru românii civilizați, care probabil sunt pictați cu aceeași pensulă ca și cei care comit infracțiuni”, scrie un occidental.

Experiența unui american în Balcani

Un american din New York susține că a trecut printr-o întâmplare asemănătoare în timp ce călătorea prin România, Bulgaria și Serbia.

„După ce am străbătut România, dormind în sate, pot confirma răutatea unor căruțași. Ei trăiesc o existență răutăcioasă, izolați și furioși. La căruța plină de oameni trebuie să fii atent. Acei oameni m-au urmărit cu cuțite de două ori, m-au răpit o dată și, în cele din urmă, m-au jefuit de toate lucrurile mele sub amenințarea armei”, a povestit acesta. El adaugă însă ca fost jefuit în Serbia, nu în România.

Invitat să detalieze prin ce a trecut, acesta a povestit că incidentele au fost izolate. Fiecare localnic pe care l-a întâlnit pe drumul său pe jos, între Capitală și Delta Dunării i-ar fi spus, adaugă acesta: „Ce cauți aici? n-ar trebui să fii aici, nu e nimic aici. Du-te la București. Aici nu e sigur".

„Am călătorit cu rucsacul prin Europa și am rămas fără bani în București. După ce am mers cu metroul până la capătul firului, am pornit apoi pe jos, întâi prin pădure, din Capitală spre Delta Dunării. Era începutul lunii martie și în acel moment era încă zăpadă pe pământ. Am parcurs 5 până la 15 mile pe zi, mergând pe drumuri de țară și pe digurile râurilor. Sătenii erau toți destul de relaxați, dar hainele și rucsacul meu american obișnuit m-au făcut să arăt ca un trilionar acolo, așa că am fost o țintă. Erau tipi care rătăceau fără rost și păreau săraci. Unul a fost destul de simpatic. Vorbeam despre cum a vrut să pescuiască, dar nu a putut din cauza permiselor și altele. Am avut o conversație plăcută de vreo 20 de minute. Apoi a scos un cuțit și a început să mă urmărească”, a povestit americanul.

Altădată, spune acesta, în timp ce își continua călătoria pe marginea șoselei, în dreptul lui a oprit o dubă, în care se aflau mai multe persoane, romi, care l-au chemat cu ei.

„Le-am explicat în română și că merg pe jos și nu vreau să fiu luat cu mașina, dar ei au coborât și m-au împins înăuntru. Stăteam pe o grămadă de baterii de mașini. Nu existau locuri acolo. Am intrat într-un sat. Toți au început să râdă de ceva ce spusese șoferul. L-am rugat pe cel care vorbea engleză să traducă. El a spus: am putea pur și simplu să te omorâm și nimeni nu ar ști. Am plecat repede din acel sat”, scrie acesta.

Ajuns în Delta Dunării, acesta a rămas uimit de frumusețea locului. „Am fost martor la migrarea marii berze albe, am văzut turme de cai sălbatici și am dormit pe nisip, în păduri de stejar antice. Apoi m-am întors și am ocolit România prin Bulgaria. Am ajuns în Serbia, unde am fost, în cele din urmă, jefuit pe o autostradă aglomerată de o mașină plină de oameni”, încheie acesta.

România rămâne o țară sigură

Imaginile cu căruțașii sunt un incident izolat, spun atât românii, cât și străinii. Și totuși, una dintre întrebările frecvente pe care occidentalii le-au pus pe rețelele de socializare cu privire la România este dacă țara noastră este sigură pentru amatorii de călătorii.

Unii recunosc că au prejudecăți cu privire la siguranța și confortul lor în România, înainte de a porni la drum. Cel mai adesea, răspunsurile primite atât de la români, dar și de la străinii care au vizitat România este că oaspeții se pot bucura de ospitalitatea localnicilor, dar și că nu trebuie să se teamă pentru siguranța lor.

Statisticile recente publicate de Eurostat (Comisia Europeană) confirmă că România se află printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai redusă rată a infracționalității în ce privește jafurile, furturile și spargerile. Departamentul de Stat al SUA confirmă de asemenea gradul de siguranță ridicat pentru cei care călătoresc în România.

„Puteți cerceta din multe surse, țara este mult mai sigură decât multe alte țări occidentale, indiferent de locul în care vă aflați, orașe mari sau zone rurale”, a fost asigurarea dată de unii localnici.

România este mai sigură decât capitalele vest-europene, spune un alt român. „Aproape toți hoții au plecat, la fel ca mulți muncitori cinstiți. Sunt necesare doar măsuri de siguranță de bază: evitați zonele din gară, unde veți întâlni oameni băuți sau nebuni. Nu vă îmbătați, nu vă drogați, pentru că acest lucru v-ar putea face o țintă ușoară pentru infractori. Nu purtați bijuterii scumpe în locuri foarte aglomerate. Aurul și argintul normal pot fi purtate în siguranță oriunde. Păstrați-vă portofelul și telefonul scump în geantă și geanta în mână dacă vă aflați într-un transport public aglomerat. Îmbrăcați-vă cum doriți, este sigur chiar și noaptea în marile orașe. Sunt camere video peste tot în orașe, dar și polițiști și agenți de pază. Zonele rurale sunt și ele sigure, oamenii primesc turiștii”, scrie un alt român.

Un alt român îi sfătuiește pe occidentali să aibă grijă la animale sălbatice și la câinii de stână și să nu se bazeze prea mult pe facilitățile medicale din România.

„Dacă mergeți în munți, ar trebui să știți că avem urși. De asemenea, ciobanii folosesc câini, care pot fi periculoși. Vara aveți grijă la vipere dacă mergeți la munte, ele preferă zonele expuse soarelui. Sunt și mistreți. Nu avem facilități medicale grozave. În ultimul timp, există o mare neîncredere în instituțiile de drept și un respect scăzut față de politicieni”, spune alt român.