Țara care oferă până la 15.000 de euro nomazilor digitali pentru a se muta la sat. Ce condiții trebuie îndeplinite

O țară, preferată de români pentru vacanțe, oferă o oportunitate tentantă pentru nomazii digitali și pentru cei care lucrează de la distanță. O regiune va acorda granturi de până la 15.000 de euro pentru cei care se mută în zonă timp de cel puțin doi ani.

Pentru nomazii digitali și lucrătorii de la distanță în căutarea unei schimbări de peisaj, Extremadura, o regiune din Spania, oferă acum o oportunitate deosebită. Guvernul local a anunțat că va oferi granturi de până la 15.000 de euro pentru cei care aleg să se mute în regiune și să rămână acolo timp de cel puțin doi ani, relatază CNBC.

Concret, în această lună, guvernul local din Extremadura, Spania, a anunţat că oferă până la 15.000 de euro sau 16.703 de dolari pentru cei care se mută în zonă timp de cel puţin doi ani.

Comunitatea autonomă se confruntă cu una dintre cele mai scăzute populații din Spania și a rezervat 2 milioane de euro pentru a încuraja relocarea a 200 de nomazi digitali și lucrători la distanță în zonă. Conform unui comunicat de presă al guvernului din Extremadura, granturile sunt destinate pentru „locuinţe disponibile, teren arabil şi tot ceea ce este necesar pentru a accelera sosirea lor”.



Anunţul acestei scheme face parte dintr-un program de repopulare în desfăşurare numit ”Live in Ambroz”, care se referă la Valea Ambroz din provincia Cáceres.

În comunicatul de presă se menţionează că regiunea „este una dintre zonele care suferă de o pierdere constantă de populaţie şi servicii”. Conform autorităţilor spaniole, citate de Euronews, cererile pentru granturi vor deveni disponibile online începând cu luna septembrie.

Cine poate primi banii

Cei care vor să aplice pentru aceste granturi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

Să nu fi locuit în Extremadura în ultimele şase luni

Să fie rezidenţi legali în Spania şi să aibă un număr de identitate străin

Să lucreze de la distanţă în industria tehnologiei

Cetăţenii din afara Uniunii Europene, inclusiv cei din Statele Unite, pot aplica pentru acest program, cu condiţia să fi obţinut în prealabil viza de nomad digital emisă de Spania.

Fondul de 16.703 USD va fi distribuit printr-un sistem de granturi. Cei care se mută într-un oraș cu mai puțin de 5.000 de locuitori vor primi 10.000 EUR (aproximativ 11.135 USD) dacă sunt femei sau au sub 30 de ani, iar restul vor beneficia de 8.000 EUR (circa 8.908 USD). După un an suplimentar de locuit, femeile și persoanele sub 30 de ani vor primi o a doua tranșă de 5.000 EUR (aproximativ 5.568 USD), iar ceilalți vor primi 4.000 EUR (aproximativ 4.454 USD).

Cei care aplică vor fi anunțați în termen de trei luni dacă sunt acceptați pentru granturi. După ce au fost aleși, trebuie să se înregistreze într-o municipalitate din Extremadura și să obțină un certificat padrón în maxim trei luni. După această înregistrare, vor avea o lună pentru a solicita plata granturilor, care va fi efectuată într-o singură tranzcție.