Marea Britanie a fost la un pas de a rămâne fără locuri în închisori în timpul revoltelor de vară, a dezvăluit primul ministru Keir Starmer.

Descriindu-și „furia” față de scenele cu prizonieri bucuroși care sărbătoreau eliberarea lor anticipată săptămâna trecută, prim-ministrul a declarat că nu a avut de ales decât să elibereze sute de infractori.

Aproximativ 1 700 de deținuți au fost eliberați înainte de termen săptămâna trecută, inclusiv tâlhari, traficanți de droguri și chiar criminali. Alte mii de deținuți urmează să fie eliberați mai devreme în următoarele luni pentru a reduce supraaglomerarea închisorilor, scrie dailymail.co.uk.

Săptămâna trecută, în scene dezgustătoare, prizonierii au sărbătorit în afara închisorilor, unii mulțumindu-i personal lui Sir Keir pentru eliberarea lor.

Vorbind cu reporterii în timp ce călătorea în Italia, premierul a declarat că decizia l-a făcut „furios”.

”Am petrecut cinci ani acuzând și punând oameni în închisoare, iar faptul că sunt forțat să eliberez oameni care ar trebui să fie în închisoare mă înfurie”, a spus el.

„Dar alegerea a fost destul de simplă. Ajunsesem în punctul în care închisorile erau atât de pline încât trebuia să alegem între a elibera oamenii în modul în care am procedat până acum sau a nu putea aresta oamenii și a-i băga în închisoare. Vă puteți imagina impactul asupra legii și ordinii în această țară dacă am fi ajuns într-un punct în care poliția nu ar putea face arestările necesare zi de zi, și ați fi avut niște întrebări destul de dificile pentru mine dacă am fi ajuns la acel stadiu”, a spus primul ministru.

Acesta a mai declarat că, în timpul revoltelor din vară, care au dus la sute de arestări, el a stat în camera de urgență a guvernului „fiind nevoit literalmente să traseze câte locuri de închisoare aveam, pentru a evalua dacă putem stăpâni dezordinea”.

El a adăugat: „Niciun prim-ministru nu ar trebui să fie în această poziție”.

Premierul a declarat că miniștrii lucrează acum pentru a accelera furnizarea de noi locuri în închisori - deși se așteaptă ca eliberările anticipate să continue pentru cel puțin 18 luni.

”Ceea ce trebuie să facem acum, este evident că trebuie să luăm această măsură pe care nu am vrut să o iau, vom schimba legile de planificare pentru a ne asigura că acolo unde avem nevoie de închisori le putem construi mult mai repede”, a spus el.

„Am accelerat deja sau am încercat să avansăm unele dintre proiectele în joc, dar facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că avem capacitatea necesară, dar să fiu pus într-o poziție în care trebuie să aleg, deoarece închisorile sunt atât de supraaglomerate încât este vorba de un program de eliberare de genul celui la care a trebuit să mergem, sau un punct în care poliția spune că nu ne putem îndeplini funcțiile de bază, nu este o poziție în care ar fi trebuit să fiu pus”.

Keir a dat vina pe ultimul guvern Tory pentru criză, susținând că Rishi Sunak a fost avertizat în repetate rânduri să ia măsuri cu privire la supraaglomerarea închisorilor.

Dar surse conservatoare subliniază că detaliile sistemului de eliberare anticipată au fost decise de laburiști - și acuză miniștrii de exagerarea situației.