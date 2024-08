Soldați ucraineni, salvați ca în filme de un Bradley american VIDEO

Un nou videoclip arată cât de utile sunt vehiculele de luptă Bradley, de fabricație americană, trupelor ucrainene de pe linia frontului din Donbas, estul Ucrainei.

Imagini dramatice cu scoaterea unor soldați ucraineni de sub focul inamic au fost a fost postat în acest weekend pe canalul Telegram al Brigăzii 47 Motorizate din Ucraina.

Filmat de o dronă aeriană, acesta arată trupele ruse apropiindu-se de soldații ucraineni aflați într-un adăpost pe un câmp de la marginea unei păduri din Pokrovsk, se arată în postare.

Un soldat rus se apropie de adăpost când are loc un tir de artilerie ucrainean. El cade jos, aparent rănit.

Apoi un Bradley vine în viteză și se oprește lângă adăpost în timp ce soldații ucraineni se îngrămădesc înăuntru.

În timp ce se retrage, echipajul Bradley trage focuri cu tunul instalat pe blindat spre pădurea în care sunt ascunse forțele ruse.

SUA, cel mai important aliat al Ucrainei, a livrat primul lot de Bradley Ucrainei în 2003, pentru a o ajuta să lupte împotriva invaziei ruse.

De atunci, vehiculul a devenit una dintre cele mai importante piese de echipament militar ale Ucrainei.

Experții au declarat pentru Business Insider în luna august că versatilitatea Bradley a făcut să fie folosit de Ucraina pentru o serie de sarcini vitale în prima linie.

Vehiculul de 40 de tone este agil, rapid, bine protejat și dispune de capabilități ofensive de temut. Este un mijloc de transport pentru nouă până la zece infanterişti motorizaţi, care le asigură şi protecţie în condiţii de luptă. Este dotat cu un tun automat calibrul 25 de milimetri şi cu o mitralieră. În plus are la bord mai multe rachete ghidate antitanc. Poate traversa râuri cu adâncimea maximă de 1,2 metri, poate atinge o viteză maximă de 65 de km/h şi are o autonomie de aproximativ 400 de kilometri. Poate fi transportat în apropierea frontului cu avioane grele de transport.

Bradley-urile americane care au ieșit învingătoare din multe confruntări cu tancurile și vehiculele blindate rusești, sunt utilizate în raidurile asupra pozițiilor rusești și în operațiunile dramatice de evacuare a trupelor, precum cea din videoclipul din acest weekend.

Un clip video impresionant filmat în Ucraina arată cum un transportor blindat de trupe Bradley distruge un tanc rusesc modern T-90M. Într-o primă fază, tancul rusesc a tras de două ori în direcția în care se afla vehiculul ucrainean, dar l-a ratat de fiecare dată. Ulterior, modelul Bradley a început să lovească T-90M-ul cu o ploaie de proiectile de 25 mm. Acestea au distrus rapid sistemele optice ale rușilor, astfel încât aceștia nu au mai putut riposta.

Brigada 47 Mecanizată, ale cărei trupe au fost implicate în evacuare, este una dintre cele mai experimentate și eficiente unități ucrainene.

Potrivit rapoartelor, unitatea, instruită de instructori NATO, utilizează echipamente militare fabricate în SUA, cum ar fi vehicule de infaterie Bradley și tancuri M1 Abrams, și este adesea desfășurată în locul unde au loc cele mai grele lupte de pe linia frontului.

Ucraina se luptă în prezent cu atacurile intense ale Rusiei în Donețk, unde forțele Kremlinului câștigă treptat. Dar Kievul a deschis, de asemenea, un alt front în război, lansând un atac transfrontalier îndrăzneț în regiunea rusă Kursk.

Se pare că blindatele Bradley se numără printre echipamentele furnizate de Occident pe care Ucraina le folosește în atacurile împotriva Rusiei, iar săptămâna trecută au fost difuzate videoclipuri în care forțele rusești arătau că țintesc aceste vehicule.