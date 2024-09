Rețeaua rusă de spionaj din Cipru. Cum a eșuat misiunea sub acoperire a agenților lui Putin

Cipru a devenit una dintre principalele țări din Europa înțesată de spionii Kremlinului, deghizați în jurnaliști și diplomați, scrie canalul Nexta.

La suprafață, agenții Rusiei din Cipru par destul de inofensivi: centre culturale, școli rusești și „consilii de coordonare a compatrioților”. Dar, așa cum se întâmplă adesea, în spatele acestei fațade de „diplomație culturală” se ascund adevărate rețele de spionaj.

Jurnaliștii de la NEXTA au discutat cu reporterul de investigații cipriot Boris Demash despre activitățile serviciilor secrete ruse pe insulă.

„Cipru este curtea din spate a Moscovei”, spune Demash. „Pe aici se infiltrează agenți ruși în Europa”.

Potrivit jurnalistului, „principalii agenți ai serviciilor secrete ruse se află în ambasadă și în centrul cultural rus”, în timp ce organizațiile pseudo-publice funcționează în mod deschis. O astfel de organizație este Consiliul de coordonare al compatrioților ruși din Cipru, înființat în 1995 de Iuri Pianih. Interesant este faptul că Pianih, potrivit lui Demash, a fost agent al serviciilor secrete sovietice și rusești și continuă să lucreze activ pentru Kremlin sub pretextul afacerilor. Chiar și ambasadorul rus în Cipru este un ofițer de securitate fără nicio experiență diplomatică. În septembrie 2022, general locotenentul FSB Murat Ziazikov a preluat conducerea ambasadei ruse.

În octombrie anul trecut, în Cipru a avut loc un incident pe care jurnalistul Demash îl numește primul din istoria insulei în care un cetățean rus a fost deportat pe motive de securitate națională. Figura centrală a acestei povești este Aleksander Gasiuk, jurnalist rus și corespondent pentru „Rossiskaia Gazeta”. Gasiuk a sosit în Cipru în primăvara anului 2022, la scurt timp după ce a început invazia Rusiei în Ucraina. Înainte de Cipru, el a lucrat în SUA și Grecia. Serviciile de informații americane au fost cele care le-au furnizat colegilor ciprioți informații despre munca „jurnalistului” pentru serviciile secrete ruse, potrivit „Dossier”.

Misiune eșuată

Gasiuk a fost arestat și deportat pentru spionaj, fiind în legătură cu Daniil Doinikov, un angajat al ambasadei ruse. Potrivit anchetatorilor, diplomatul are, de asemenea, legături cu FSB. Doinikov a ajuns chiar în centrul atenției presei locale când a încercat să îl smulgă pe Gasiuk din mâinile polițiștilor ciprioți. El a sărit pe capota mașinii de poliție care pleca și a mers așa agățat câțiva metri. În cele din urmă, Doinikov a fost de asemenea reținut.

S-a dovedit că Gasiuk și Doinikov supravegheau apartamentul unui oficial militar ucrainean de rang înalt din Limassol, unde familia sa se mutase la începutul războiului total al Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit lui Demash, datorită intervenției unei „mici țări din Orientul Mijlociu”, planul serviciilor secrete ruse a fost dejucat. „Serviciile de informații ale acestei țări din Orientul Mijlociu l-au identificat pe Doinikov imediat după sosirea sa în Cipru”, notează jurnalistul. Serviciile de informații cipriote au descoperit apoi că Gasiuk și complicele său plănuiau ceva mai grav decât un simplu atac informativ - era o amenințare reală la adresa vieții familiei oficialului ucrainean. Gasiuk a fost prins în flagrant în timp ce supraveghea apartamentul.

„Gasiuk nu era doar un propagandist; era un spion care lucra pentru serviciile secrete ruse. Acest lucru a devenit clar atunci când a fost arestat, iar serviciile americane i-au informat pe ciprioți despre activitățile sale”, explică Demash.

Potrivit canalului de televiziune cipriot AlphaNews, permisul de ședere temporară al lui Gasiuk a fost revocat „din motive de securitate”, iar acesta a fost sfătuit să părăsească Ciprul. Protestele lui Gasiuk și ale ambasadei Rusiei la Ministerul cipriot al Afacerilor Externe nu au avut efectul scontat. Ofițerul de securitate rus, sub acoperire jurnalistică, a fost deportat la Moscova via Dubai. Complicele său, Doinikov, a fost pur și simplu eliberat datorită imunității sale diplomatice.

Acest incident a șocat Ministerul rus al Afacerilor Externe. Kremlinul nu a putut înțelege cum, pe o insulă aflată atât de mult sub controlul său, un agent de informații activ a putut fi reținut, expus public și expulzat în mod rușinos. Chiar a doua zi, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului, a reacționat cu deosebit sarcasm și indignare: „Expulzarea nerușinată din Republica Cipru a corespondentului „Rossiyskaia Gazeta”, A. G. Gasiuk, precedată de o operațiune specială organizată care a exercitat presiuni psihologice asupra jurnalistului rus și a familiei sale, culminând cu bătaia brutală a reprezentantului mass-media care i-a provocat răni, a devenit o altă verigă în campania coordonată a „Occidentului colectiv” de a suprima total orice sursă de informații alternative”.

Potrivit Zaharovei, complicele lui Gasiuk, Doinikov, „s-a aflat întâmplător la fața locului”. Cu toate acestea, ea nu menționează cum s-a produs această „coincidență remarcabilă”. Ulterior, Ministerul rus al Afacerilor Externe a anunțat că „oficialilor Republicii Cipru implicați direct în provocare li se interzice intrarea în Federația Rusă”. Ministerul rus nu a precizat cine sunt acești oficiali.

”Cartea albastră”

Povestea lui Gasiuk și Doinikov este doar una dintre numeroasele cazuri. Potrivit lui Demash, zeci, dacă nu sute, de spioni ruși operează pe insulă. Aceștia lucrează sub acoperirea unor jurnaliști, oameni de afaceri și chiar specialiști IT. Într-una dintre investigațiile sale, Demash a descoperit că aproximativ 20-30% dintre profesioniștii IT ruși care s-au mutat în Cipru sunt agenți ai serviciilor de informații ruse. Aceștia continuă să lucreze pentru Kremlin, deși locuiesc în UE.

Odată cu introducerea „cărții albastre” pentru cetățenii țărilor terțe, această amenințare nu face decât să crească - acum orice cetățean rus poate obține dreptul de a locui în Cipru și apoi să se deplaseze în întreaga Europă. Astfel, serviciile secrete rusești și-au extins tentaculele, în mod absolut legal, în Uniunea Europeană, iar Cipru a devenit punctul de plecare în acest sens, susține Nexta.