Previziuni privind ofensiva ucraineană, prin ochii a doi generali de top. „Crimeea poate fi eliberată până la sfârșitul lunii august”

Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC) a realizat interviuri cu Philip Breedlove, fost comandant suprem al Forțelor Aliate în Europa, și Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA în Europa, care au făcut previziuni despre contraofensiva ucraineană și evoluția situației.

Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC), structură subordonată MAE, realizează lunar un „Buletin de prognoză”, axat în această perioadă pe dosarul ucrainean. În ultimul număr, reprezentanții instituției au discutat cu doi generali de top, acum în rezervă, Philip Breedlove, fost comandant suprem al Forțelor Aliate în Europa, și Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA în Europa.

Întrebat când va începe contraofensiva, Breedlove a punctat: „Este o întrebare interesantă, deoarece armata ucraineană începe să aibă succese și sunt mulți oameni care cred că ofensiva a început. Eu personal nu cred că ofensiva este în desfășurare; cred că ceea ce se întâmplă acum este o combinație între o execuție tactică excelentă a armatei ucrainene și faptul că forțele Wagner încep să resimtă epuizare. Așadar, cred că vom vedea o ofensivă reală și va fi destul de evident pentru toți când va începe”.

La aceeași întrebare, Hodges a precizat că: „Mai sunt încă câteva săptămâni până va începe ofensiva... poate o săptămână. Generalul Zaluzhny are trei condiții care trebuie îndeplinite. În primul rând, forțele sale trebuie să fie suficient de puternice și de pregătite ca să își îndeplinească sarcina. În al doilea rând, apărarea rusă trebuie să fie suficient de degradată și comandanții ruși suficient de confuzi în legătură cu unde, când și cum va avea loc ofensiva. Iar în al treilea rând, pământul – trebuie să fie suficient de uscat pentru a susține sute de vehicule blindate cu șenile grele. Doar atunci când aceste trei condiții vor fi îndeplinite, el îi va spune președintelui său că este pregătit să pornească. Bineînțeles, se desfășoară o serie de acțiuni pe care le numim operațiuni de modelare, care fac parte din cea de-a doua condiție”.

Cum pot ucrainenii să-și sporească șansele

Chestionați care sunt atuurile Ucrainei, Breedlove a subliniat. „Ucrainenii au nevoie de susținere în ceea ce privește muniția, în ceea ce privește echipamentul și menținerea deschisă a liniilor de aprovizionare. Este esențial acum ca Ucraina să aibă logistică stabilită, capabilă și evaluabilă, astfel încât să poată lupta la viteza la care dorește să lupte. Asumarea unei poziții ofensive este o sarcină mai dificilă decât cea defensivă. Capacitatea Ucrainei de a dezvolta un plan solid va fi crucială. În ciuda faptului că Ucraina a fost inițial subestimată de comunitatea internațională, Kiev și-a executat cu succes strategiile de apărare. Astfel, planul ofensivei, tacticile, tehnicile și procedurile vor fi stabilite și vor fi eficiente”, a afirmat generalul în rezervă.

„Ucrainenii au făcut o treabă bună în construirea de brigăzi pentru contraatac, și vor fi mai multe decât ne dăm seama, folosind echipamente proprii, echipamente rusești capturate și, bineînțeles, toate echipamentele pe care Occidentul le-a furnizat. Un nivel adecvat de combustibil, întreținere și muniție va reprezenta inima contraofensivei. Cel mai mare dezavantaj al Ucrainei este dotarea redusă cu artilerie occidentală cu rază lungă de acțiune”, a afirmat, la rândul său, Hodges.

Cum ar putea arăta situația în 6 luni

Întrebați cum ar putea arăta situația în următoarele șase luni, cei goi generali au precizat:

Breedlove: „Nu putem prezice cu exactitate unde vom fi peste 6 luni, deoarece acest lucru va depinde în totalitate de modul în care Occidentul va susține și va înarma Ucraina. Ceea ce am putut observa, însă, este că atunci când o forță ucraineană bine echipată întâlnește o forță rusă pe câmpul de luptă, ucrainenii câștigă de fiecare dată. Unde ne vom afla peste 6 luni, depinde în totalitate de deciziile politice ale marilor națiuni occidentale care pot decide să trimită ajutor militar necesar Ucrainei”.

Hodges: „Până la sfârșitul acestui an, Ucraina ar putea să fie eliberată complet. Dacă noi, Occidentul, livrăm tot ce este necesar, Crimeea poate fi eliberată până la sfârșitul lunii august. Și apoi, restul țării până la sfârșitul anului. Cred că această contraofensivă are potențialul – nu pot garanta, nu știu – dar are potențialul de a crea prăbușirea forțelor rusești. Faza inițială va fi dificilă, atunci când ucrainenii vor încerca să realizeze penetrarea apărări liniare a Rusiei”