Povestea lui „Chil”, lunetista ucraineană care a ucis zeci de ruși: „Toată lumea încearcă să te omoare”

O lunetistă ucraineană a povestit că folosește una dintre cele mai puternice puști fabricate vreodată pentru a ucide cât mai mulți soldați ruși, relatează The Sun.

Femeia, o mamă singură care are un băiat în vârstă de zece ani, spune că a ucis zeci de soldați ruși cu o pușcă cu lunetă semi automată Barrett calibrul .50, precum cele folosite de trupele speciale americane și britanice.

Aceasta poate perfora o vestă antiglonț și poate distruge vehicule cu blindaj ușor.

Chili a povestit într-un clip pe You Tube că a primit instruire în Ucraina și în Norvegia înainte de a face parte dintr-o echipă formată exclusiv din bărbați.

„Sarcina lunetistului este să dezarmeze inamicul. Nu are importanță dacă îl ucizi sau îl mutilezi. Ideea este să nu mai fie o amenințare”, a relatat ea.

Chili a explicat că lucrurile pe câmpul de luptă sunt diferite de ceea ce ce se petrece în filme, mai ales când devine ea însăși ținta unui atac.

„Nu am dormit în noaptea de dinaintea primei misiuni. Îmi făceam griji pentru că nu aveam idee cum va fi, ce voi simți, ce mă așteaptă. Este imposibil să te pregătești emoțional pentru asta, dar până la urmă a fost grozav, doar că totul și toată lumea încearcă să te omoare.”

Chili se alătură unui șir de iluștri lunetişti născuţi în Ucraina.

Cea mai faimoasă a fost Liudmila Pavlicenko, cunoscută drept „Lady Death”, care ar fi ucis 309 naziști în al Doilea Război Mondial.

În 2022, o lunetistă cu numele de cod „Carbune” a fost, de asemenea, aplaudată drept eroină.

Prima misiune

Chili a povestit că la prima ei misiune rușii au deschis focul în timp ce se îndrepta spre poziția ei de tragere.

„Am continuat să ne deplasăm. Împușcăturile erau din ce în ce mai aproape și au ajuns la doar 15 metri distanță. Sincer, a fost revigorant. În mod surprinzător, nu m-am speriat. Nu am încremenit de frică și am continuat să merg. Când am ajuns la poziție, camaradul meu a spus: Ai curaj, nu glumă. Acela a fost momentul în care am realizat că sunt potrivită pentru această meserie. Trebuie să te ascunzi de orice – de drone, de infanteriști, de toată lumea.”

Lunetiştii sunt o ţintă prioritară pentru trupele ruse şi riscă să fie executaţi pe loc dacă sunt capturaţi.

„M-am pregătit pentru asta. Știu că pot să mor. Am reflectat la toate aceste momente.”

Totuși, ea admite că nu știe ce va face după război.

„In afară de armată, nu știu ce aș putea face”, a mărturisit ea.

Chili spune că are doi frați, dar aceștia au decis să plece din țară când a izbucnit războiul, în timp ce a s-a înrolat în armată.

„Nu țin legătura cu ei. Nu-mi pasă unde trăiesc. Știu cum trăiesc eu acum și de ce fac asta. Am un fiu de zece ani. Știe unde sunt și ce fac. Mă așteaptă acasă. Îi explic situația, că este necesar, că trebuie să fiu aici. Dar este un copil. El își dorește o mamă. Desenează mult și îmi trimite desenele. În ele, mama lui ține o pușcă. Îmi scrie: Mamă, te iubesc. E frumos, dar foarte dureros.

Principalul motiv pentru care am venit aici este să previn ca fiul meu să ajungă într-o zi în tranșee. Aș prefera să o fac eu, ca să poată duce o viață normală. Trebuie să facem tot ce putem pentru ca războiul să se încheie acum și să nu se deruleze ani de-a rândul. Trebuie să finalizăm acum, nu mai târziu. Nu după ani, ci chiar acum.”