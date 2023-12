Poliția londoneză este în alertă. Un antisemit pe bicicletă le zboară pălăriile de pe cap evreilor ortodocși întâlniți pe stradă VIDEO

Un individ necunoscut este căutat de poliția londoneză după ce a atacat mai mulți evrei în zona Stamford Hill din Londra, într-o serie de atacuri antisemite, fiind filmat în timp ce le arunca pălăriile unor evrei, în apropierea unei sinagogi din Hackney.

Poliția Metropolitană a fost alertată cu privire la incidentul petrecut pe Cazenove Road, în jurul orei 14:00 în ziua de joi, 21 decembrie, potrivit Daily Mail. Cu toate acestea, agresorul a reușit să fugă înainte ca polițiștii să ajungă la fața locului.

Până în prezent, nu au fost efectuate arestări, dar detectivii au identificat una dintre victime și acum îl caută pe agresor, precum și alte posibile persoane afectate.

Această serie de atacuri vine în contextul unei creșteri abrupte a incidentelor antisemite după intensificarea conflictului din Gaza, în urma atacului teroriștilor Hamas, pe 7 octombrie, în care au fost ucise peste 1.400 de persoane în Israel.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere și distribuite pe rețelele de socializare arată un bărbat care pare să își îndrepte atenția către bărbații din apropierea de o sinagogă, parcurgând zona Stamford Hill pe bicicletă. În filmare, individul lovește cu mâna capetele bărbaților care merg pe trotuar.

Detectivul-șef James Conway, responsabil cu poliția în Hackney și Tower Hamlets, a declarat: "De la începutul conflictului dintre Israel și Gaza, am intensificat patrulele de asigurare a ordinii în zona Stamford Hill și în împrejurimi. Aș încuraja pe oricine are informații despre suspect sau orice victimă a acestor infracțiuni de ură să contacteze echipa de detectivi care lucrează împreună cu comunitatea locală pentru rezolvarea acestui caz. Am fost clari în privința faptului că ura nu are loc în Londra, iar orice acuzație de antisemitism raportată poliției va fi investigată în mod riguros."

Poliția din Hackney face apel la informații despre suspectul care a agresat membrii comunității evreiești.

„Polițiștii au fost chemați imediat după ora 14:00 în ziua de joi, 21 decembrie, în urma rapoartelor că o persoană pe bicicletă a smuls pălăriile unui număr de oameni înainte de a agresa un copil pe Cazenove Road, N16”, a transmis purtătorul de cuvânt al Poliției Hackney.

În aceeași zi în care au fost distribuite imaginile, au apărut fotografii cu o cruce pictată peste o Stea a lui David într-o stație de autobuz, la un kilometru distanță de locul agresiunii.

Atacurile asupra evreilor din Londra, tot mai dese

De asemenea, scrie publicația menționată, la începutul acelei săptămâni au apărut mesaje precum "Sunt răi. Evreii ar trebui interziși" scrise cu sprayul pe rampele folosite de copii la Meanwhile Gardens din Notting Hill.

Consiliul Kensington and Chelsea a confirmat că a curățat graffiti-ul în câteva ore după ce a fost raportat. Totodată, s-a cerut poliției să ancheteze acest incident, catalogat drept "grotesc" și "deprimant".

Într-o postare pe rețeaua X, organizația "Campania Împotriva Antisemitismului" a scris: "Graffiti antisemit grotesc observat în Meanwhile Gardens Skatepark din Notting Hill. Rezidenții evrei din Londra nu ar trebui să fie supuși unui vandalism atât de bolnav."

La începutul acestei luni, poliția a cerut ajutor pentru a identifica un suspect filmat în timp ce striga la trecători în Stamford Hill, la ora 19:00, pe 13 decembrie. Un videoclip îl arată pe bărbatul care strigă și arată cu degetul la o comerciantă evreică. Apoi începe să hărțuiască un băiat evreu ortodox aflat pe bicicletă. Ulterior, a strigat la o mamă care împingea un cărucior cu un bebeluș.

Potrivit "Campaniei Împotriva Antisemitismului", agresorul a strigat "Ești evreu nenorocit, te voi ucide".

"Campania Împotriva Antisemitismului" a distribuit încă două videoclipuri, unul în care o femeie ar fi spus "Voi ucide pe toți evreii" copiilor de la o sinagogă, și un bărbat care strigă "Heil Hitler". Metropolitana investighează ambele incidente.