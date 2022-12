Olanda poate pierde o funcție-cheie în UE dacă blochează aderarea României la Schengen

Opoziția Olandei față de aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen ar putea să o coste o funcție importantă în Uniunea Europeană, respectiv șefia agenției de pază a frontierelor, Frontex.

Conform publicației ad.nl, citată de Rador, generalul Hans Leijtens, actualul comandant al Jandarmeriei Regale, și-a prezentat, miercuri, în Parlamentul European candidatura la conducerea Frontex.

Funcție în sine nu are nicio legătură cu extinderea Schengen. Însă, din cauza poziției Olandei în acest caz, există reticență să i se acorde unui olandez șefia Frontex. Există riscul ca această funcție să devină o miză politică, la fel cum este opoziția politică a Olandei la adresa României și a Bulgariei.

Luni se va decide care este poziția Parlamentului European. Mai mult, hotărârea finală aparține Management Board-ului Agenției Frontex.

Precizările liderului diplomației de la București

Ministrul Afacerilor Externe a dat detalii despre stadiul discuțiilor cu țările-problemă. „Cu colegul meu din Olanda, așa cum am discutat și cu colegul meu din Suedia, așa cum am discutat și cu ceilalți colegi europeni - și cel din Cehia, care are Președinția Consiliului Uniunii Europene, și cu cel din Slovacia, și cu cel din Slovenia, și cu cel din Italia - cu toți am discutat despre obiectivul României de aderare la spațiul Schengen”, a afirmat Bogdan Aurescu, după ministeriala NATO, miercuri seară.

„Toți acești colegi au reținut foarte clar argumentația României în favoarea aderării la spațiul Schengen. Și colegul din Cehia, și colegul din Slovacia, și colega din Slovenia, și colegul din Italia, toți au susținut în mod clar și ferm aderarea României la spațiul Schengen. Și colegul suedez a exprimat aceeași susținere – pentru că guvernul suedez susține aderarea la spațiul Schengen. Cu acea ocazie am salutat și faptul că, în urma demersurilor pe care le-am făcut, inclusiv prin discuții ale mele directe cu lideri ai Partidului Social-Democrat din Suedia, opoziția din Suedia nu se mai opune aderării României la spațiul Schengen. Deci, există premisele pentru o decizie pozitivă în Parlamentul suedez”, a completat ministrul.

„Iar discuția cu domnul ministru din Olanda a fost o discuție extrem de pozitivă, o discuție foarte constructivă. Am rămas în legătură pe perioada următoare. Am comparat, dacă vreți, evaluările noastre cu privire la locul unde ne aflăm și am arătat, de asemenea, așa cum am spus deja zilele trecute, că România îndeplinește condițiile pe care Olanda le-a pus la vizita pe care Prim-ministrul olandez a făcut-o în 12 octombrie, la Cincu, lângă Sibiu, respectiv pe care le-a menționat în Parlamentul olandez, atunci când a fost adoptată, pe 19-20 octombrie, acea moțiune. Deci, i-am arătat colegului meu olandez că România îndeplinește condițiile. De altfel, domnul Hoekstra, care este șeful Partidului Apelul Creștin-Democrat din Olanda - deci, unul dintre partidele principale ale coaliției - a susținut de-a lungul timpului acest obiectiv al României, ceea ce s-a văzut inclusiv prin votul pe care toți europarlamentarii acestui partid l-au dat pentru rezoluția din Parlamentul European privind aderarea României la spațiul Schengen”, a conchis liderul diplomației de la București.

Extinderea spațiului Schengen figurează pe agenda Consiliului JAI din 8 și 9 decembrie. Atunci ar putea fi România primită.