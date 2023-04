O studentă a scăpat de o amendă cu ajutorul ChatGPT

Millie Houlton a reușit să conteste cu succes o amendă pentru parcare în valoare de 60 de lire sterline, utilizând o scrisoare redactată de ChatGPT, relatează BBC.

În momentul în care studenta a primit notificarea din partea Consiliului orașului York, ea mărturisit că a vrut să o plătească în loc să piardă timp pentru a redacta un răspuns.

Totuși, Millie Houlton, în vârstă de 22 ani, a solicitat chatbot-ului „să mă ajute să scriu o scrisoare către consiliu pentru că mi-au dat o amendă pentru parcare”. Acestea fiind spuse, ea a trimis scrisoarea.

Tânăra a afirmat: „Oh, nu am nevoie de această amendă, sunt studentă. Dar încercarea de a articula ceea ce am vrut să spun a fost destul de dificilă, așa că m-am gândit să văd dacă ChatGPT o poate face pentru mine”.

„Am introdus toate detaliile despre locul și momentul în care s-a întâmplat”, a mai adăugat ea. Ulterior, chatbot-ul elaborat răspunsul „perfect” în câteva minute.

Tânăra susține că are permis de parcare. Cu toate acestea, ea a luat în considerare plata acestei amenzi fiindcă era foarte ocupată.

Chatbot-ul a scris că „sunt studentă, că mi-am plătit permisul timp de doi ani și că nu aveam de gând să parchez în mod deliberat într-un loc unde nu trebuia".

În final, autoritatea a retras amenda.

Chatboții sunt concepuți pentru a răspunde la întrebări prin găsirea de informații și prezentarea acestora într-un mod realist.

Creatorul ChatGPT, OpenAI, a recunoscut că sistemul ar putea „scrie uneori răspunsuri care par plauzibile, dar incorecte sau fără sens".

ChatGPT a avut mai mult de 100 de milioane de utilizatori de la lansarea sa, care a avut loc în luna noiembrie a anului trecut.

Cunoscutul chatbot poate scrie discursuri, poezii, texte de marketing, teme pentru elevi și chiar poate promova examene.

De asemenea, Google a dezvăluit la începutul lunii februarie un nou instrument de chatbot intitulat „Bard", într-o încercare aparentă de a concura cu succesul viral al ChatGPT.

În plus, Italia a hotărât să blocheze robotul ChatGPT, acuzat că nu respectă legislaţia referitoare la datele personale.