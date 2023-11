CSA Steaua amendată cu 57.000 RON pentru incidentele de la meciul cu Rapid

Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti a fost amendat de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal cu aproape 57.000 de lei, în urma incidentelor petrecute la meciul cu FC Rapid Bucureşti (0-0), din Cupa României.

''În temeiul art. 82/1 şi 3/a, b şi c raportat la art. 83/2/b şi c cu aplicarea art. 54/2 din RD, Clubul Sportiv al Armatei Steauase sancţionează cu penalitate sportivă de 56.952 lei'', se arată în decizia FRF.

Nici Rapid nu a scăpat de amendă: ''În temeiul art. 82/2 şi 3/a, b şi c raportat la art. 83/2, b şi c din RD, clubul FC Rapid 1923 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 7.500 lei''.

Şi cele două echipe din Cluj-Napoca au fost amendate pentru incidentele spectatorilor la meciul din Cupa României (1-1). ''În temeiul art. 82/1 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/b din RD, AS FC Universitatea Cluj se sancţionează cu penalitate sportivă de 5.000 lei'', respectiv ''În temeiul art. 82/2 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/d din RD, FC CFR 1907 Cluj SA se sancţionează cupenalitate sportivă de 15.000 lei'', potrivit deciziilor publicate pe site-ul FRF.