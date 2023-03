Naufragiu soldat cu aproape 70 de morţi în Italia. Meloni neagă orice responsabilitate a guvernului

Sub focul criticilor, prim-ministrul italian Giorgia Meloni a respins sâmbătă orice responsabilitate a guvernului său în naufragiul unei ambarcaţiuni cu migranţi care s-a soldat cu cel puţin 69 de morţi în sudul Italiei, relatează AFP, preluat de Agerpres.

"Situaţia este simplă şi în acelaşi timp tragică: nu am primit nicio sesizare de urgenţă de la Frontex", a declarat ea în cadrul unui briefing de presă de la Abu Dhabi, pe marginea unei vizite în Emiratele Arabe Unite.

"Am făcut mereu tot posibilul pentru a salva vieţi imediat ce am fost avertizaţi de o problemă. În acest dosar, (...) nu am fost avertizaţi", a spus Meloni.

Justiţia italiană anchetează asupra unei eventuale sosiri prea târzii a salvatorilor la locul naufragiului unei ambarcaţiuni cu migranţi duminică, în largul Crotone (Calabria), al cărei bilanţ a crescut sâmbătă la 69 de morţi, după descoperirea cadavrului unui copil de circa 3 ani.

Frontex a anunţat că unul dintre avioanele sale de patrulare a reperat sâmbătă seară o ambarcaţiune supraîncărcată plecată săptămâna precedentă din Izmir, Turcia, îndreptându-se spre Italia şi că a alertat autorităţile italiene.

Guvernul, criticat pentru lipsa de reacție

Tragedia a provocat o mare emoţie şi a resuscitat criticile împotriva guvernului Giorgiei Meloni, cunoscut pentru poziţiile sale antimigranţie, opoziţia cerând demisia ministrului de interne Matteo Piantedosi.

Într-o scrisoare deschisă, primarul din Crotone i-a reproşat Giorgiei Meloni absenţa guvernului după naufragiu. "Comunitatea din Crotone, lovită de o durere imensă, a aşteptat din partea dvs un mesaj, un apel, un semn, care nu a venit", a scris Vincenzo Voce.

"Caut soluţii. Italia nu poate rezolva problema de una singură, dar pentru a evita ca mai multe persoane să moară trebuie stopate plecările ilegale", a răspuns lidera partidului post-fascist Fratelli d'Italia.

Chestiunea migraţiei este un subiect politic foarte sensibil în Italia, ţară de primă linie în care au ajuns sute de mii de migranţi în ultimii ani. Roma le reproşează partenerilor ei din UE o lipsă de solidaritate.

Potrivit Ministerului italian de Interne, peste 14.000 de migranţi, între care 1.700 minori, au debarcat în Italia de la începutul anului, faţă de circa 5.500 în aceeaşi perioadă a anului trecut.