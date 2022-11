Ministrul ucrainean de externe îndeamnă ASEAN să oprească „jocurile foametei” provocate de Rusiei

Ministrul de externe ucrainean a solicitat sâmbătă ţărilor din Asia de Sud-Est să ia toate măsurile posibile pentru a împiedica Rusia să joace "jocurile foametei", referindu-se la acordul privind exportul de cereale ucrainene, care ar putea să expire săptămâna viitoare, potrivit Reuters.

Acordul care permite exportul de alimente şi îngrăşăminte din mai multe porturi ucrainene de la Marea Neagră - mediat de ONU şi Turcia în iulie - ar putea lua sfârşit la 19 noiembrie dacă Rusia sau Ucraina ar avea obiecţii faţă de prelungirea sa.

Vorbind într-o conferinţă de presă în Cambodgia în marja summitului ASEAN, Dmitro Kuleba a declarat că menţinerea Rusiei în acord este insuficientă şi ar trebui luate măsuri pentru a se asigura că inspectorii săi nu întârzie deliberat transporturile, forţând creşterea preţurilor pe plan mondial.

"Nu este suficient doar să păstrăm Rusia la bord.Este de asemenea important să ne asigurăm că inspectorii ruşi care participă la această iniţiativă acţionează cu bună credinţă şi verifică navele fără întârzieri artificiale", a spus el, adăugând că ţări din Africa şi Asia au de suferit.

"Lansez un apel către toţi membrii ASEAN să ia toate măsurile posibile pentru a împiedica Rusia să mai joace jocurile foametei cu lumea", a insistat Kuleba.

Potrivit ONU, peste 10 milioane de tone de cereale şi alte alimente au fost exportate din Ucraina în cadrul acordului respectiv. Naţiunile Unite au avertizat că războiul Rusiei agravează criza alimentară globală, condamnând alte zeci de milioane de oameni la foamete.

Ucraina s-a alăturat pentru prima oară summitului Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) şi unui summit paralel în Asia de Est. Printre cei prezenţi se numără lideri ai SUA, Japoniei, Coreei de Sud şi Australiei, precum şi ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Kuleba a spus că Lavrov nu a cerut o întâlnire cu el în marja summitului, conform cutumelor diplomatice.

"Dacă o va face, vom lua în considerare cu atenţie cererea sa", a spus ministrul ucrainean, adăugând că Rusia trebuie să abordeze toate negocierile cu bună credinţă.

"Nu există nici măcar un singur indice care să arate că Rusia caută sincer negocieri", a afirmat el.

"Am stat la o masă pentru o poză frumoasă, am fost acolo, am făcut-o, am încercat", a spus în continuare Kuleba referitor la discuţiile cu partea rusă din trecut.

Şeful diplomaţiei ucrainene a mai spus că a discutat în timpul întâlnirilor cu liderii din Asia de Sud-Est despre modalităţile prin care aceştia pot sprijini Ucraina şi le-a transmis că exprimarea neutralităţii şi necondamnarea Rusiei este împotriva intereselor lor.

'Cel mai rău lucru pe care îl poate face o ţară este să nu facă nimic', a apreciat ministrul ucrainean de externe.

Într-o declaraţie separată, Dmitro Kuleba a afirmat că "războiul continuă" după succesul repurtat de ţara sa cu o zi în urmă în recucerirea oraşului Herson (sud) de la armata rusă, relatează AFP.

Imnul naţional ucrainean a răsunat din nou în Herson în urma retragerii de către Moscova a forţelor sale vineri din acest oraş, care căzuse primul după ordinul dat armatei sale în februarie de Vladimir Putin de a invada Ucraina.

Exprimându-se în marja summitului din Asia de Sud-Est în Cambodgia, Kuleba a declarat că lupta pentru eliberarea ţării sale continuă.

"Câştigăm bătălii pe teren. Dar războiul continuă", a declarat el la Phnom Penh, în cadrul unei întâlniri bilaterale cu premierul australian Anthony Albanese în marja summitului.

"Înţeleg că toată lumea vrea ca acest război să se termine cât mai repede posibil. Noi suntem cu siguranţă cei care o dorim mai mult decât oricine altcineva", a afirmat Kuleba.

"Dar atât timp cât războiul continuă şi vedem că Rusia mobilizează mai mulţi recruţi şi aduce mai multe arme în Ucraina, vom continua să mizăm desigur pe sprijinul dumneavoastră continuu", a afirmat el.

În octombrie, Australia a promis Ucrainei 30 de vehicule blindate Bushmaster suplimentare şi a detaşat 70 de membri din personalul de apărare australian pentru a instrui soldaţi ucraineni în Marea Britanie.

La rândul său, premierul australian a condamnat "ţintirea de civili ucraineni de către forţele lui Vladimir Putin".