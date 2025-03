Mesajul sfâșietor al unui medic ucrainean către Trump: „Teritoriile la care vrei să renunțăm au bucăți de mușchi”

Scrisoarea unui medic ucrainean către președintele american Donald Trump a devenit virală după ce a fost redistribuită pe mai multe rețele sociale, inclusiv de Garry Kasparov, fost campion mondial de șah și opozant al lui Putin. Textul militează împotriva oricărei încercări de compromis cu Rusia în contextul războiului din Ucraina.

Doctorul ucrainean critică dur ideea de „negocieri” care ar implica cedarea de teritorii. El evidențiază suferința cauzată de invazia rusă: copii mutilați, femei violate, orașe distruse și crime de război.

„Vreți să vorbim despre „acorduri de pace”, domnule Trump? Atunci ascultă-mă pe mine, un doctor care pune în fiecare zi trupurile sfâșiate ale copiilor pe masa de operație! Care le taie fragmente din creier cu un bisturiu, care șterge sângele din ochii mamelor care au pierdut totul. Vorbești despre „renunțarea la teritorii”? Îți arăt teritoriile: acestea sunt bucăți de mușchi pe asfaltul din apropiere de Mariupol. Și cărucioare pentru copii strivite de tancurile rusești în Bucea. Acestea sunt săli de clasă arse din Cernihiv, unde copiii au reușit să scrie „AJUTOR” cu cretă pe tablă înainte de a fi uciși. Îndrăznești să ne acuzi? Suntem noi de vină pentru faptul că rușii violează femei în subsoluri? Pentru că ucid prizonieri împușcându-i în ceafă? Pentru împrăștierea bombelor cu dispersie de-a lungul coridoarelor de evacuare civilă?”, spune medicul în postare.

Scrisoarea este un apel direct către Trump, acuzându-l că, prin pozițiile sale de conciliere față de Rusia, devine complice la genocid. Mai mult, aseamănă logica președintelui american cu logica unui violator: „Este vina ta că nu te-ai supus”.

„Planul tău nu este pacea. Este eutanasie pentru Ucraina. Propui ridicarea sancțiunilor? Adică dai Rusiei bani pentru tancuri noi. Tehnologie occidentală pentru dronele ei kamikaze. Vrei să o aduci înapoi în G7? De parcă nu ne bombardează benzinăriile și centralele electrice ca să înghețăm iarna. Nu răpește copii ucraineni. Nu ne distruge muzeele, bisericile, teatrele - tot ceea ce ne face să fim un popor. Întrebi de ce nu facem concesii? Pentru că fiecare dintre „înțelegerile” tale miroase a cadavre. Vrei să renunțăm la și mai multe teritorii? Pentru ca milioane de ucraineni să trăiască sub mitralierele rusești? Pentru ca colegii mei medici să se ascundă din nou în adăposturile anti-bombe când Putin va rupe și această. „înțelegere”?”

Medicul mai subliniază absurditatea ideii că Ucraina ar trebui să cedeze în fața agresiunii, argumentând că orice concesie făcută în trecut a dus doar la și mai multe crime și distrugeri.

„Ai spus că războiul ar fi putut fi oprit fără victime. Este o minciună. Războiul nu a început în 2022. A început când Rusia a anexat Crimeea, iar lumea a tăcut. Când primele cadavre cu mâinile legate la spate au dispărut în Donbas. Crezi că dacă ne predăm acum se va termina? Nu. Putin se va întoarce, mai târziu. Iar atunci îl vei scuza din nou: „O, doar restaurează imperiul, e un geniu!”.

Scrisoarea este și o critică pentru măsurile luate de Trump până acum privind războiul din Ucraina, care, în opinia medicului, arată doar complicitatea la genocid.

„Am cerut arme - le-ai dat prea târziu. Am cerut sancțiuni – le-ai relaxat. Dar acum vrei să devii complice la genocid. Pentru că atunci când ridici sancțiunile, când recunoști ocupația - îi dai Rusiei o licență pentru a ucide. Fiecare dolar pe care îl primește Putin va deveni un glonț în corpul pacienților mei. Fiecare compromis pe care îl faci este un nou cadavru. Sunt doctor. Am jurat să salvez vieți. Iar tu, domnule Trump, juri să le iei”, încheie medicul.