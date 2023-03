Mărturia unui soldat a cărui unitate s-a retras de la Bahmut: Primele două săptămâni au fost ușoare, apoi au venit tancurile

Un soldat a cărui unitate s-a retras de la Bahmut a relatat despre experiența batalionului său care a fost trimis în zonă în urmă cu o lună, relatează Daily Beast.

Unele unități au fost retrase din luptă în contextul atacurilor tot mai brutale ale armatei regulate și ale mercenarilor Wagner, în timp ce altele au rămas să apere orașul asediat. Armata ucraineană încearcă să întărească liniile defensive la vest de Bahmut, și trimite unități de elită în zonă.

Soldatul, care se prezintă cu numele de cod „Detcom”, face parte dintr-un batalion al Brigăzii 241 din cadrul forțelor teritoriale de apărare ale Ucrainei.

Pe 25 ianuarie unitatea sa, care era staționată în orașul Vovceansk, aproape de granița cu Rusia, a fost trimisă la Bahmut.

„Trebuia să ne deplasăm în satul Krasna Hora, [nord]. Dar.... pe drum, au sosit noi ordine, în urma cărora comandamentul brigăzii [superioare] ne-a desemnat să acționăm pe acea bucată de teren care acoperă drumul principal dintre Soledar și Bahmut", a dezvăluit Detcom.

În primele două săptămâni, brigada sa a respins fără prea mare greutate infanteria rusă, spune el.

„A fost destul de ușor. Este adevărat ce se spune la știri. Acești noi soldați ruși mobilizați erau prost pregătiți și prost echipați, iar ei îi trimiteau spre noi ca pe niște valuri de carne. Asta s-a petrecut în primele două săptămâni. După aceea au început să folosească artileria și tancurile. A fost punctul în care lucrurile au devenit cu adevărat urâte".

Brigada 241, înarmată doar cu lansatoare de grenade și mortiere, a reușit într-o oarecare măsură să mențină liniile de apărare, însă soldații rușii avansau.

„Ei forțau și forțau continuu, punând presiune cu tancurile și cu restul”, spune Detcom.

„Au o grămadă de muniție pentru artilerie din perioada Războiului Rece și nu numără obuzele. [Dar] brigăzile superioare folosesc armament occidental, armament de mare precizie, și el costă mult, așa că nu trag doar pentru a trage".

La un moment dat, situația din Bahmut a devenit atât de gravă pentru unitatea lui Detcom încât acesta a primit ordin să meargă la Kiev pentru a căuta o mașină nouă. În timp ce se afla acolo a aflat de la un medic care fusese internat la spitalul militar că soldați pe care îi cunoștea muriseră la Bahmut.

„Mi-a spus că au murit doi băieți", a spus Detcom. „În dimineața următoare am primit un mesaj - un pilot de dronă fusese ucis". La întoarcere, pe 16 februarie, Detcom a primit mesajul că sergentul-șef al plutonului său a murit după o lovitură directă asupra tranșeei în care se adăpostea.

Totul „a început cu acest tip. Îl chema Maxim și ne-am cunoscut pe 24 februarie, în urmă cu un an. Am avut prima noastră misiune, iar ulterior am fost în același pluton. Recent, a fost promovat la sergent în plutonul meu... este destul de greu" de suportat, mărturisește Detcom.

Până acum, unitatea lui Detocm a pierdut doar șase soldați - patru la Bahmut și doi în timpul verii la Herson, un oraș care a fost eliberat de sub ocupația rusă în noiembrie.

„Sunt doar șase morți, dar avem o mulțime de răniți și de oameni șocați de obuze. Comandantul meu de pluton, mitraliorul meu, și șoferul meu din pluton, și un alt mitralior, patru băieți, toți sunt internați în spital după ce au fost loviți de schije", a spus el.

Întrebat despre soarta luptelor pentru Bahmut, Detcom a spus că, „privind în perspectivă, cum ar fi în următoarele câteva luni, dacă nu se va schimba nimic în tacticile noastre... în cele din urmă ne vor copleși pur și simplu, pentru că au o grămadă de muniție pentru artilerie și au suficienți oameni pe care să îi trimită înspre pozițiile noastră ca valuri de carne".

Forțele ucrainene rezistă la Bahmut

Viceprimarul orașului Bahmut, Oleksandr Marchenko, a declarat sâmbătă pentru BBC Radio 4, că forțele ucrainene apără în continuare orașul.

„Există lupte în oraș și lupte de stradă, dar datorită forțelor armate ucrainene, acestea nu au preluat încă controlul asupra orașului. Singurul lor scop este uciderea oamenilor și genocidul poporului ucrainean... tactica pe care o folosesc rușii este tactica pământului pârjolit. Ei vor să distrugă Bahmut, vor să distrugă orașul... și sincer nu pot înțelege de ce fac asta. Orașul este aproape distrus și nu există nicio clădire care să fi rămas neatinsă în acest război. Sunt complet distruse cartiere, clădiri și blocuri de apartamente”, a spus viceprimarul care estimează numărul civililor rămași în oraș la 4000-4500.

„Tot ce trebuie să știți este că, la 1 martie, Bahmut este încă în picioare. Prețul rezistenței este suprem. Și este din ce în ce mai greu să rezistăm", anunța Maghiar, comandantul unei unități ucrainene de drone, cunoscut pentru eforturile feroce depuse în apărarea orașului.