Marea Britanie oferă cetățenie rușilor care au informații secrete despre Putin: „Va deveni paranoic”

Marea Britanie anunță că are o nouă armă împotriva președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, în ceea ce serviciile secrete din Regatul Unit spun că este un „război psihologic”.

Potrivit iNews, care citează oficiali din Ministerul de Externe de la Londra, rușilor care dezertează și oferă informații secrete serviciilor de spionaj britanice li se oferă cetățenia britanică.

Astfel, cred autoritățile britanice, va fi folosită o armă a „războiului psihologic” care îl va duce pe președintele rus în pragul paranoiei.

Un fost expert din cadrul Ministerului de Externe britanic, profesorul Mark Galeotti - acum asociat senior al organizației de apărare Royal United Services Institute și director al firmei de cercetare cu focalizare pe Rusia, Mayak Intelligence, a spus că această unealtă nu numai că va aduce surse de informații, dar îl va face pe Putin "paranoic".

Profesorul Galeotti a fost cercetător principal la Ministerul de Externe și a consiliat Comitetul de Afaceri Externe al Regatului Unit, Adunarea Parlamentară a NATO și Interpolul.

El a spus că acordurile de cetățenie reprezintă o "armă cu două tăișuri".

"Pe de o parte - și asta este ceva ce trebuie să îl îngrijoreze pe Putin - există posibilitatea precisă ca oamenii să dorească să dezerteze sau să transmită informații britanicilor, sperând să obțină acest avantaj particular", a spus el.

"Dar, pe de altă parte, paranoia însăși pe care o generează în mințile lui Putin și ale colegilor săi din securitatea rusă este și ea o armă utilă. Pentru că va însemna că vor privi cu suspiciune oficialii care poate au călătorit în Marea Britanie în trecut sau au alte conexiuni de genul acesta. Așa că aceste feluri de abordări fac parte adesea din operațiunile de război psihologic pentru a răspândi diviziuni și suspiciuni în cadrul elitei ruse", spune Galeotti.

Bani pentru trădătorii lui Putin

Acesta a mai declarat că decizia Kremlinului de a interzice oricui care lucrează în domeniul securității pentru statul rus să călătorească în străinătate fără permisiune, luată în timpul etapelor incipiente ale invaziei Ucrainei, ilustrează teama pe care o are Putin de dezertare.

"Absolut, [acordurile de cetățenie] sunt genul de lucruri de care se tem", a adăugat el.

Expertul a spus că oferta britanică de cetățenie este atractivă pentru cei care ar vrea să dezerteze și din cauza faptului că Marea Britanie ocupă un loc "destul de neobișnuit" în imaginația rușilor.

"Pe de o parte, încă suntem prezentați ca cei mai subtili și mai insidioși dușmani ai Rusiei. Americanii au resursele, dar noi avem spionii. În același timp, totuși, există o tendință foarte puternică de anglofilie printre ruși. Încă au această percepție a Marii Britanii ca este o țară a jocului corect, a onoarei și a tradiției", a spus el.

"Nu contează din ce segment al societății provin oamenii. Am vorbit cu polițiști ruși care, practic, cred că fiecare polițist rus este undeva între Dixon, Dot Green și Sherlock Holmes. MI6 - care este un serviciu foarte capabil - mitologia în jurul MI6 este încă profund glorificată. Desigur, America are și ea atracții, dar cred că Marea Britanie are acest as în mânecă foarte puternic de jucat. Și mă bucur că este efectiv jucat", apreciază Galeotti.

Mai multe surse de informații au declarat că cetățenia britanică și plățile unice în numerar se numără printre cărțile jucate într-o încercare de a atrage dezertorii ruși să ofere secrete Regatului Unit.

Aceasta vine după ce șeful MI6, Sir Richard Moore, a emis un apel public către ruși să "își unească forțele" cu Marea Britanie și să "împărtășească secrete" pentru a ajuta la încheierea războiului din Ucraina.