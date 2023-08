LIVE TEXT | Război în Ucraina. Moarte suspectă a unui fost general al Serviciului rus Federal de Protecție. SUA aprobă transferul de F-16 în Ucraina din Danemarca și Țările de Jos

Livrarea primelor avioane F-16 către Ucraina va dura „în cel mai bun caz” câteva luni, și „nu va schimba fundamental ecuația” războiului în țara vecină.

UPDATE 05.50 Eforturile Rusiei de a intensifica producția internă de drone iraniene Shahed-136/-131 indică faptul că Rusia își propune să dezvolte capacitatea pe termen lung de a efectua serii mari de atacuri în Ucraina. Washington Post a relatat că o unitate de producție de drone din Zona Economică Specială Alabuga își propune să construiască 6.000 de drone Shahed iraniene la nivel intern până în 2025. The Washington Post a citat documente scurse de la un muncitor deziluzionat al fabricii Alabuga, care afirmă că Rusia își propune să dezvolte o capacitate de producție de drone care depășește capacitatea de producție a Iranului și urmărește să îmbunătățească capacitățile existente ale dronelor iraniene Shahed-131 și -136. Raportul a menționat că Rusia se concentrează pe producerea și îmbunătățirea variantei Shahed-136, care are o sarcină utilă de 10 ori mai mare decât Shahed-131. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, Yuri Ihnat, a declarat pe 17 august că forțele ruse produc multe tipuri de rachete, elicoptere și avioane, dar nu sunt în măsură să susțină această producție. Ihnat a evaluat recent că forțele ruse se vor baza pe drone, deoarece sunt mai ieftine și mai ușor de fabricat decât rachetele de precizie. Ihnat a declarat că forțele ruse lansează în mare parte rachete de precizie pe care Rusia le-a produs recent, ceea ce indică faptul că forțele ruse acordă prioritate țintirii Ucrainei cu rachete de precizie față de restabilirea stocurilor lor. Forțele ruse folosesc în prezent dronele Shahed în Ucraina în primul rând ca momeli, astfel încât rachetele de înaltă precizie să aibă șanse mai mari de a-și atinge țintele. Comandamentul rus poate crede că un număr mare de drone va permite forțelor ruse să copleșească apărarea antiaeriană ucraineană, deși dronele Shahed rămân sistemul de arme de înaltă precizie al Rusiei, cel mai vulnerabil la apărarea antiaeriană ucraineană. Dronele Shahed nu transportă suficiente încărcături utile pentru a deteriora în mod semnificativ majoritatea țintelor militare critice, iar forțele ruse vor continua să folosească dronele pentru a viza ținte militare mai puțin importante și ținte civile din Ucraina. Raportul Washington Post indică faptul că Rusia se luptă să producă propriile variante ale dronelor Shahed în ritmul și calitatea pe care și le dorește. Experții citați de The Washington Post au evaluat din documentele scurse că unitatea de producție de drone Alabuga a fabricat doar componente externe pentru 300 de drone și este cu aproximativ o lună în întârziere. Documentele scurse indică faptul că unitatea din Alabuga s-a chinuit să ocupe posturile de specialitate și că lucrătorii, inclusiv cel care a scurs documentele, se confruntă cu probleme de moral și că fabrica a trebuit să implementeze stimulente precum creșterea salariilor și măsuri coercitive, cum ar fi confiscarea pașapoartelor. pentru a reține muncitorii. Documentele indică, de asemenea, că instalația de la Alabuga se luptă să obțină componentele necesare pentru drone din surse străine, deoarece Rusia produce doar patru din cele 130 de componente interne necesare, iar sancțiunile generale recente ale SUA au împiedicat și mai mult capacitatea Rusiei de a achiziționa unele componente electrice.

UPDATE 05.35 Probabil că Rusia este nemulțumită de calitatea dronelor Shahed-131- și -136 pe care le aprovizionează din Iran, dar probabil că încearcă să păstreze Iranul ca partener strategic de apărare pe termen lung. Documentele divulgate de Washington Post indică faptul că Iranul a deținut în mod constant un avantaj față de Rusia prin furnizarea de drone Shahed în condiții iraniene, mai degrabă decât în condițiile rusești. Documentele afirmă că Iranul a promovat negocierile pentru a furniza Rusiei drona Shahed-131 mai mică, în ciuda preferinței puternice a Rusiei pentru Shahed-136 mai mare. The Washington Post a raportat că aproximativ 25% dintre dronele furnizate de Iran ajung avariate, multe chiar inoperabile. Cu toate acestea, Rusia a continuat să se prezinte ca sprijinitoarea sau partenera Iranului în alte inițiative strategice, inclusiv promovarea armelor iraniene la forumul de dezvoltare în curs de desfășurare a Armatei-2023, continuarea discuțiilor bilaterale de cooperare în domeniul apărării și încercarea de a expulza forțele americane din Siria.

UPDATE 05.18 Rapoartele rusești despre starea podului Chongar din regiunea Herson ocupată indică faptul că loviturile ucrainene au perturbat o linie de comunicație terestră majoră a Rusiei (GLOC) cu Crimeea timp de 11 zile. Ministrul transporturilor din cadrul autorităților de ocupație a Crimeei, Anatoli Tsurkin, a susținut pe 16 august că traficul a fost reluat pe podul rutier Chongar care leagă Crimeea de regiunea Herson ocupată, după ce o dronă ucraineană a deteriorat podul pe 6 august și a forțat autoritățile să redirecționeze traficul civil și probabil militar. Podul rutier face parte dintr-un GLOC rusesc critic, iar reluarea traficului pe pod la 11 zile după lovitură indică faptul că loviturile ucrainene de interdicție împotriva zonelor din spatele liniilor de luptă rusești din sudul Ucrainei sunt capabile să perturbe temporar logistica rusă care sprijină apărarea rusă a sectoarelor critice ale frontului în timpul contraofensivei ucrainene. Starea activității feroviare pe podul de cale ferată Chongar este necunoscută în acest moment, la fel ca și starea podului rutier avariat peste strâmtoarea Genichesk.

UPDATE 05.05 Autoritățile ruse vizează probabil persoane asociate cu Mișcarea „Golos” pentru Apărarea Drepturilor Alegătorilor, inclusiv pe copreședintele acesteia, Grigori Melconianț, pentru a suprima opoziția electorală semnificativă în pregătirea alegerilor prezidențiale din 2024. Organismele de știri ale opoziției ruse au raportat că autoritățile ruse au percheziționat sediul a 14 asociați ai lui Melconianț din opt regiuni în legătură cu cazul împotriva acestuia. Autoritățile ruse l-au arestat, de asemenea, pe coordonatorul Mișcării „Golos”, Vladimir Yegorov, sub acuzația de neascultare de poliție și au percheziționat casa lui Yegorov în legătură cu cazul împotriva lui Melconianț. Copreședintele Mișcării „Golos” Stanislav Andreychuk a declarat că procesul împotriva lui Melconianț este legat de viitoarele alegeri regionale din Rusia și a susținut că autoritățile ruse îngreunează prin toate mijloacele activitatea „Golos” de a acoperi alegerile din Rusia, în ultimul an. Mișcarea „Golos” a rămas până de curând principala organizație independentă de observare a alegerilor din Rusia.

UPDATE 04.51 Ofițerii Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) l-ar fi reținut pe avocatul fostului ofițer FSB arestat și naționalist înflăcărat Igor Girkin pe 17 august. Surse ruse au susținut că ofițerii FSB l-au reținut la Ialta pe avocatul lui Girkin, Alexander Molokhov, sub suspiciunea de extorcare, după ce acesta a fost invitat în oraș de către un dezvoltator într-un caz de arbitraj și i-au fost oferiți bani. Surse ruse au susținut că ofițerii FSB l-au reținut pe Molokhov timp de 10 ore înainte de a-l elibera, dar nu au inițiat un dosar penal.

UPDATE 04.37 Un fost general al Serviciului Federal de Protecție (FSO) al Rusiei, care avea cunoștințe despre reședința privată a președintelui rus Vladimir Putin, la Marea Neagră, a murit suspect pe 16 august. Gennady Lopyrev, un fost general locotenent în Serviciul Federal de Protecție al Rusiei (FSO), care executa o pedeapsă pentru luare de mită într-o colonie penală din regiunea Ryazan, Rusia, a murit pe 16 august. Președintele Comisiei de Monitorizare Publică a Oblastului Ryazan, Viktor Boborykin, nu a furnizat cauza morții lui Lopyrev, dar o sursă din interior rusă a susținut că Lopyrev a fost „în mod neașteptat” diagnosticat cu leucemie pe 14 august, după ce s-a plâns brusc de dificultăți de respirație, în ciuda normalului. indicatori de sănătate. Sursa din interior a susținut că Lopyrev a fost „păzitorul secretelor” legate de construcția reședinței președintelui rus Vladimir Putin la Marea Neagră din Gelendjik, adesea denumită „Palatul lui Putin”.

UPDATE 04.22 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove-Kreminna și au avansat pe 17 august. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Synkivka (8 km nord-est de Kupyansk) și Bilohorivka (12 km sud de Kreminna). Purtătorul de cuvânt al Grupării de forțe de Vest Ruse, Yaroslav Yakimkin, a susținut că elementele ruse ale Armatei a 6-a de Arme Întrunite (Districtul Militar de Vest) au capturat poziții ucrainene în apropiere de Vilshana (15 km nord-est de Kupyansk). Un agregator de știri rus a susținut că forțele ruse au înaintat spre Vilshana pe 16 august, iar un blogger rus a susținut că forțele ruse au capturat poziții ucrainene la sud-vest de Vilshana pe 17 august. Surse ruse au susținut că forțele ruse au înaintat spre Synkivka, și un proeminent blogger a susținut că forțele ruse au încercuit parțial așezarea. Surse ruse au susținut că forțele ruse au condus operațiuni ofensive în apropiere de Zahoryikivka (la 16 km est de Kupyansk), Petropavlivka (7 km est de Kupyansk) și Synkivka.

UPDATE 04.07 Forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive lângă Kupyansk, dar nu au avansat pe 17 august. Ministerul rus al Apărării (MOD) și Iakimkin au susținut că forțele ucrainene au condus operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Vilshana și Synkivka. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene dețin periferia de sud a Synkivka și că restul așezării este o „zonă gri” contestată. Purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe de Est al Ucrainei, colonelul Serhiy Cherevaty a sugerat pe 10 august că eforturile Rusiei în zonă se concentrează pe aducerea a cât mai multor trupe. Forțele ucrainene în zona Kupiansk ar fi putut avea succes pe termen scurt, deși un blogger rus a sugerat pe 17 august că efortul rus nu a mai avut succes în ultima săptămână.

UPDATE 03.55 Forțele ucrainene au condus operațiuni ofensive de-a lungul liniei Svatove-Kreminna, dar nu au avansat pe 17 august. Ministerul rus al Apărării și purtătorul de cuvânt al Grupării Centrale a Forțelor Ruse, Alexander Savchuk, a susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes lângă Novoselivske (14 km nord-vest de Svatove), Kuzmyne (4 km sud-vest). Kreminna) și zona pădurii Serebryanske (la 10 km sud-vest de Kreminna). Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au încercat fără succes să treacă prin apărarea rusă de-a lungul liniei Raihorodka-Karmazynivka (până la 13 km sud-vest de Svatove) și că forțele ucrainene au atacat fără succes lângă Torske (15 km vest de Kreminna) și zona pădurii Serebryanske pe 16 august.

UPDATE 03.41 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în direcția Bakhmut pe 17 august și au avansat pe flancul sudic al Bakhmut. Imaginile geolocalizate publicate pe 16 august indică faptul că forțele ucrainene au înregistrat câștiguri marginale în partea de sud a orașului Klișchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive la sud de Bakhmut și s-au fixat pe noi poziții. Surse ruse au susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene în apropiere de Klișchiivka, Andriivka (10 km sud-vest de Bakhmut) și Berkhivka (4 km nord de Bakhmut). Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că elemente ale Grupării de Forțe de Sud a Rusiei au respins atacurile ucrainene în apropiere de Zaliznyanske (12 km nord-vest de Bakhmut). Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au obținut câștiguri marginale într-o locație nespecificată în direcția Bakhmut. Bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au încercat fără succes să pătrundă prin apărarea rusă lângă autostrada E-40 (Bakhmut-Slovyansk) și Berkhivka pe 16 august. Un blogger a distribuit imagini care pretind să arate elemente ale Brigăzii 200 Independente de Infanterie Motorizată Ruse (Corpul 14 Armată, Flota de Nord) lovind un vehicul blindat ucrainean în timpul atacurilor din apropierea E-40 din 16 august.

UPDATE 03.27 Forțele ruse au continuat contraatacuri limitate fără succes în direcția Bakhmut pe 17 august. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au condus acțiuni ofensive fără succes în apropiere de Bohdanivka (7 km nord-vest de Bakhmut) și Bila Hora (14 km sud-vest de Bakhmut). Ministerul rus al Apărării a publicat imagini pe 16 august care arată că elementele Diviziei 98 Aeropurtate de Gardă (VDV) continuă să opereze lângă Bakhmut.

UPDATE 03.14 Ministerul rus al Apărării a susținut că elementele Grupării de Forțe de Sud a Rusiei au respins atacurile ucrainene în apropiere de Staromykhailivka (19 km sud-vest de Avdiivka) și Krasnohorivka (22 km sud-vest de Avdiivka) de-a lungul frontului orașului Avdiivka-Donețk pe 17 august.

UPDATE 03.03 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive limitate de-a lungul frontului orașului Avdiivka-Donețk pe 17 august, dar nu au avansat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au desfășurat acțiuni ofensive fără succes în apropiere de Avdiivka, Keramik (14 km nord-vest de Avdiivka), Krasnohorivka și Marinka (27 km sud-vest de Avdiivka). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au efectuat atacuri chiar în Marinka, lângă Krasnohorivka, și pe flancurile sudice către Avdiivka, dar nu au avansat.

UPDATE 02.48 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în zona de frontieră a regiunii Donețk-Zaporijia pe 17 august, dar nu au avansat. Statul Major ucrainean a susținut că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Berdiansk (zona de frontieră Donețk-Zaporijia Oblast). Un blogger rus afiliat la Kremlin a susținut că mai multe grupuri mici de asalt ucrainene, cu un total de 25 de membri ai personalului, au continuat să atace lângă Zavitne Bajannya (12 km sud de Velyka Novosilka). Un alt blogger rus a susținut că forțele ucrainene au contraatacat în Urojaine (9 km sud de Velyka Novosilka), dar nu a specificat un rezultat. Alți bloggeri au susținut că elemente ale Brigăzii a 37-a Independente de Infanterie Motorizată de Gardă din Rusia (Armata 36 de Arme Întrunite) se află în zonă.

UPDATE 02.32 Forțele ruse au efectuat atacuri la sol limitate în zona de frontieră Donețk-Zaporijia Oblast pe 17 august și nu au făcut niciun avans revendicat sau confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat atacuri fără succes în apropiere de Urojaine. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene și ruse s-au luptat în apropiere de Staromayorske (9 km sud de Velyka Novosilka) și Urojaine. Ministerul rus al Apărării (MOD) a postat imagini care pretind că arată elemente ale Brigăzii 165 Artilerie de Gardă Ruse (Armata 35 Arme Întrunite, Districtul Militar de Est) lovind poziții ucrainene în zona de frontieră Donețk-Zaporijia.

UPDATE 02.19 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în vestul regiunii Zaporijia și au avansat începând cu 17 august. Imaginile geolocalizate publicate pe 14 august indică faptul că forțele ucrainene au avansat la sud-vest de Novopokrovka (16 km sud-est de Orikhiv). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Melitopol (oblastul Zaporijia de vest). Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au făcut „progrese” nespecificate lângă Robotyne, iar o altă sursă rusă a susținut că forțele ucrainene controlează jumătate din Robotyne. Majoritatea celorlalte surse ruse, inclusiv Ministerul Apărării din Rusia, au susținut că forțele ruse au respins atacurile ucrainene la periferia nordică a Robotyne (10 km sud de Orikhiv) și lângă Verbove (18 km sud-vest de Orikhiv).

UPDATE 02.06 Surse ruse au susținut pe 16 august că forțele ruse și ucrainene au continuat bombardarea reciprocă peste râul Nipro, în regiunea Herson. Un blogger rus afiliat la Kremlin a susținut că forțele ruse și ucrainene au continuat bombardarea reciprocă lângă Podul Antonivsky de pe ambele maluri ale râului Nipro. Bloggerul a mai susținut că forțele ruse au distrus cinci grupuri de sabotaj și recunoaștere ucrainene care încercau să traverseze râul Nipro lângă Korsunka (43 km nord-est de orașul Herson).

UPDATE 01.58 Forțele ucrainene au efectuat o lovitură pe un teren de antrenament rusesc din sudul Ucrainei, pe 16 august. Imaginile geolocalizate publicate pe 16 august arată o lovitură ucraineană asupra unui teren de antrenament rusesc la vest de Primorske (61 km sud-vest de orașul Herson). Bloggeri ruși au criticat armata rusă pentru că are un teren de antrenament în raza de acțiune a sistemelor HIMARS ucrainene, în special după lovitura ucraineană asupra unui teren de antrenament rus de pe insula Djarylhach (în Marea Neagră, la 70 km sud-est de orașul Herson), pe 1 august.

UPDATE 01.44 Forțele ruse au efectuat o lovitură asupra unei gări ucrainene din sudul Ucrainei pe 17 august. Imaginile geolocalizate publicate de Ministerul rus al Apărării pe 17 august arată o lovitură rusă asupra unui tren ucrainean care transporta muniție, la gara Mejova (46 km nord-est de Velyka Novosilka) în regiunea Dnipropetrovsk.

UPDATE 01.31 Ministerul rus al Apărării (MOD) continuă să folosească forumul Armata-2023 pentru a se prezenta ca un partener de apărare eficient pentru alte state și un operator de încredere al bazei industriale de apărare a Rusiei (DIB). Ministerul rus al Apărării a susținut că a semnat contracte în valoare de 400 de miliarde de ruble (4,24 miliarde de dolari) pentru a produce 2.500 de noi tipuri de arme și 1,8 milioane de unități de arme în total, inclusiv obuziere, sisteme radar, roboți de deminare, rachete antiaeriene și antitanc. sisteme de comunicații și vehicule de comandă și personal. Adjunctul ministrului rus al apărării, colonelul general Alexander Fomin, a condus întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai Siriei, Burundii, Venezuelei, Guineei, Boliviei, Omanului și Ugandei pe diverse probleme de cooperare în domeniul apărării și securității.

UPDATE 01.18 Un înalt oficial rus a confirmat că universitățile ruse vor începe instruirea operatorilor de drone, probabil în conformitate cu efortul Kremlinului de a crește producția de drone și probabilitatea de utilizare a dronelor în Ucraina. Ministrul rus al Educației, Serghei Kravtsov, a declarat pe 17 august că universitățile ruse vor începe pregătirea operatorilor de drone cu greutăți la decolare sub 30 de kilograme. Ministrul adjunct al Industriei și Comerțului rus Vasily Osmakov a susținut pe 17 august că Rusia va avea nevoie de cel puțin un milion de operatori de drone până în 2030. Președintele rus Vladimir Putin a îndrumat guvernul rus în aprilie 2023 să dezvolte în continuare industria rusă a dronelor pentru o utilizare probabilă în Ucraina, ceea ce probabil include creșterea numărului de operatori de drone disponibili.

UPDATE 01.06 Oficialii ruși continuă să deporteze copiii din Ucraina ocupată în Rusia și concentrează eforturile de pașaportizare asupra adolescenților ucraineni, probabil pentru a justifica și simplifica viitoarele măsuri de deportare. Centrul de rezistență ucrainean a raportat că autoritățile ruse au trimis 50 de liceeni din Ucraina ocupată în regiunea Iaroslavl pentru a-i încuraja să se înscrie la Universitatea de Stat Demidov Iaroslavl. Centrul a mai raportat că autoritățile ruse au trimis 200 de copii din Dovjansk, regiunea Lugansk, 150 de copii din raioanele Kahovka și Genichesk din regiunea Herson și 50 de copii din regiunea Zaporijia în taberele din Krasnodar pentru „antrenament patriotic” cu profesori ruși locali. Administrația de ocupație din regiunea Herson a declarat că Ministerul rus al Ecologiei și Resurselor Naturale a sponsorizat un grup de copii din regiunea Herson să viziteze regiunea Kaluga și că administrația de ocupație Kalanchak a trimis două grupuri de copii din regiunea Herson la Sanatoriul Lesnaya Skazka din Saransk, Republica Mordovia, unde au fost supuși examinărilor medicale.Centrul de Rezistență Ucrainean a raportat că autoritățile ruse cer ca toți copiii ucraineni cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani din regiunea ocupată Lugansk să aibă pașapoarte rusești până la 1 octombrie. Centrul a raportat că autoritățile ruse vor trimite comisii, inclusiv membri ai mișcărilor de tineret rusești, pentru a căuta adolescenți fără pașapoarte rusești și că autoritățile ruse folosesc un amestec de stimulente și amenințări în acest efort.

UPDATE 00.53 Autoritățile ruse încorporează pregătirea militară în sistemul de învățământ din zonele ocupate de ruși din Ucraina, probabil să sprijine eforturile viitoare de generare a forțelor ruse în teritoriile ocupate. Centrul de Rezistență Ucrainean a raportat că autoritățile ruse au anunțat că personalul Gărzii Naționale Ruse (Rosgvardia) va supraveghea cursurile de pregătire militară programate să înceapă în școlile din regiunea Zaporijia ocupată la 1 septembrie. Se pare că aceste cursuri vor include „educație patriotică”, mânuirea armelor și alte pregătiri militare.

UPDATE 00.40 Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege pe 16 august care permite cetățenilor ruși care locuiesc în zonele ocupate ale Ucrainei să intre în serviciul public rusesc în efortul de a încorpora regiunile ocupate în birocrația rusă mai mare. Legea va permite lucrătorilor să-și păstreze pensiile și să fie creditați pentru anii anteriori de serviciu care lucrează în administrațiile de ocupație din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporijia și Herson.

UPDATE 00.27 Președintele belarus Alexander Lukașenko sa întâlnit cu ministrul chinez al apărării, generalul colonel Li Shangfu, la Minsk pe 17 august. Lukașenko și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul Chinei în cooperarea militaro-tehnică și militară. Li a declarat că vizita sa în Belarus urmărește să asigure implementarea unor acorduri importante și să consolideze în continuare cooperarea militară bilaterală.

UPDATE 00.11 Armata belarusă a desfășurat elicoptere Mi-35 pentru prima dată pe 17 august. Ministerul Apărării din Belarus (MoD) a anunțat că piloții din Belarus au început să zboare Mi-35 pentru prima dată. Belarus a semnat un contract cu Rusia în 2020 pentru a achiziționa Mi-35.

ȘTIRE INIȚIALĂ Conform Reuters, SUA aprobă transferul de F-16 în Ucraina de către Danemarca și Țările de Jos. Statele Unite au fost de acord cu transferul avioanelor de luptă F-16 de către Danemarca și Țările de Jos către Ucraina. Potrivit agenției de știri, țările vor trimite avioane de luptă la Kiev după finalizarea pregătirii piloților ucraineni pentru a pilota F-16. Secretarul de stat american Anthony Blinken a trimis deja scrisori omologilor săi din Danemarca și Țările de Jos cu asigurări că Washingtonul sprijină această mișcare. Potrivit secretarului de stat al SUA, aprobarea cererilor de aprovizionare din partea țărilor terțe va permite Ucrainei să profite de noi oportunități de îndată ce „primul grup de piloți își încheie pregătirea”. După cum a spus secretarul Forțelor Aeriene Frank Kendall, livrarea, care va dura „în cel mai bun caz” câteva luni, „nu schimbă fundamental ecuația”.