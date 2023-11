LIVE TEXT | Război în Ucraina. Formatul „Ramstein” s-a schimbat. Actrița rusă Polina Menșikh a fost ucisă într-un atac ucrainean

Războiul intră în cea de-a 639-a zi. Ucraina continuă să încerce să împingă Rusia spre spre est. Actrița rusă Polina Menșikh a murit în cursul unui atac ucrainean asupra unei adunări de militari prilejuite de decorarea acestora.

UPDATE 06.08 Vitaliy Barabaș, șeful administrației militare din Avdiivka, a declarat că forțele ruse au declanșat „cele mai feroce” atacuri asupra orașului devastat. „Totul este foarte greu”, a spus Barabaș pentru televiziunea Channel 24. „În ceea ce privește orașul, există un număr mediu de opt până la 16 până la 18 atacuri aeriene pe zi. Uneori 30. Nu avem timp să le numărăm.” El a adăugat că linia de apărare ține. Mai puțin de 1.400 din cei 32.000 de oameni care locuiau în oraș înainte de război au rămas. Barabaș a spus că 102 rezidenți au fost evacuați în ultima săptămână.

UPDATE 05.37 Cel puțin șase persoane au fost ucise și cinci au fost rănite în atacurile rusești asupra diferitelor părți ale Ucrainei, inclusiv trei persoane într-un atac cu bombă cu dispersie asupra unei suburbii a orașului Herson, din sudul orașului, a declarat ministrul de Interne al Ucrainei, Ihor Klymenko. Bombele cu dispersie sunt folosite atât de Rusia, cât și de Ucraina. Criticii spun că armele rănesc și ucid mult mai mulți civili decât soldați.

UPDATE 05.11 Actrița rusă Polina Menșikh a fost ucisă într-un atac ucrainean în timp ce juca în fața trupelor ruse într-o zonă controlată de ruși din Donbas, din estul Ucrainei, a anunțat teatrul ei. Oficialii militari de ambele părți au confirmat că a avut loc un atac ucrainean în zonă pe 19 noiembrie. Rusia a declarat că o școală și un centru cultural au fost lovite în satul Kumachovo, cunoscut de ucraineni drept Kumachove, ucigând un civil. Ucraina a declarat că a organizat o ceremonie de decernare a premiilor militare ruse, vizând Brigada 810 Independentă de Infanterie Navală din Rusia. Robert Brovdi, un comandant militar ucrainean, a declarat că 25 de persoane au fost ucise și 100 au fost rănite. Rusia nu a menționat victimele militare în atac. Kumachove se află la aproximativ 60 km de linia frontului.

UPDATE 04.46 Formatul „Ramstein” s-a schimbat: Ministerul ucrainean al Apărării a dezvăluit detaliile. Din septembrie al acestui an, formatul activității Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut sub numele de „ Ramstein ”, s-a schimbat. Acesta s-a reorientat către planificarea strategică pe termen lung în materie de consolidare a capacităţilor de luptă ale statului ucrainean. Acest lucru a fost afirmat de șeful Departamentului de Cooperare Internațională pentru Apărare al Ministerului Apărării, colonelul Gennadiy Kovalenko, la ședința care a prezentat rezultatele celei de-a 17-a întâlniri în format „Ramstein”, relatează centrul media al Forțelor de Apărare ale Ucrainei. "Din septembrie, am trecut la formatul Rammstein 2.0. Rammstein 2.0 este o tranziție de la satisfacerea nevoilor rapide la o muncă mai sistematică, planificată și pe termen lung", a explicat el. Acest format al întâlnirilor prevede planificarea strategică pe termen lung a sprijinului pentru Ucraina în cadrul actualelor „coaliții de întărire a capacității de luptă”. Este vorba despre coaliția pentru aviație, apărare antiaeriană, tancuri, artilerie și coaliția de întărire a securității Mării Negre. În noiembrie 2023, Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei reunea 54 de țări. Mai multe coaliții au fost deja create în cadrul „Ramstein” în sprijinul Ucrainei, în special, aviație, tancuri, apărare antiaerienă, artilerie, precum și cea care se ocupă de problemele de securitate maritimă. Ultima întâlnire a avut loc pe 22 noiembrie. Ministrul Apărării al Ucrainei Rustem Umyerov a împărtășit principalele rezultate ale acestei întâlniri. Astfel, Olanda a pregătit 2 miliarde de euro pentru ajutor militar pentru Ucraina. Estonia, care este liderul coaliției IT, oferă finanțare în valoare de jumătate de milion de dolari pentru activitățile sale. Aceste fonduri se vor adăuga angajamentului de 10 milioane de euro al Luxemburgului. În plus, a fost formată o nouă coaliție de apărare aeriană la sol, ai cărei lideri erau Germania și Franța. 20 de țări i s-au alăturat.

UPDATE 04.21 Televiziunea de stat rusă a declarat că un corespondent al Rossiya 24, Boris Maksudov, a murit din cauza rănilor suferite la începutul acestei săptămâni într-o lovitură cu dronă ucraineană asupra unei zone din Zaporijia ocupată de ruși. Ministerul rus al Apărării a anunțat că a fost rănit miercuri, dar a spus că rănile sale nu pun viața în pericol.

UPDATE 03.29 Banca națională de semințe a Ucrainei, a zecea cea mai mare colecție de semințe din lume, a fost mutată din orașul Harkiv într-o locație mai sigură, a declarat Crop Trust, o organizație nonprofit, fără a dezvălui noua locație a colecției. Banca de gene include multe specii de semințe endemice, dintre care unele, inclusiv grâul și rapița, sunt importante pentru securitatea alimentară.

UPDATE 01.51 GUR a dezvăluit câți prizonieri s-au reîntors acasă în timpul războiului pe scară largă. Yusov a menționat că de la sfârșitul verii, Rusia a înghețat de fapt acest proces, dar negocierile continuă. De la începutul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, peste 2.500 de cetățeni ucraineni deținuți de ocupanți au fost înapoiați acasă în cadrul schimburilor de prizonieri, a declarat Andrii Yusov, reprezentant al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei. După cum a arătat acesta în emisiunea teletonului, au fost efectuate aproape 50 de schimburi de prizonieri. Yusov a menționat că de la sfârșitul verii, Rusia a înghețat de fapt acest proces, dar negocierile continuă. Echipa ucraineană depune toate eforturile pentru a-i aduce pe ucrainenii prizonieri în patria lor. „Declarăm faptul că, în ciuda declarațiilor publice recente făcute de Șoigu și alți oficiali ai agresorului care afirmă că este important pentru ei să returneze prizonierii, ei nu depun eforturi reale pentru a face acest lucru. Cu toate acestea, negocierile nu s-au oprit pe tot parcursul acestei perioade. Mizăm pe rezultat, ne pregătim pentru el în conformitate cu legislația internațională și realizăm activ fondul de schimb", a adăugat reprezentantul serviciilor de informații. În același timp, GUR nu a dezvăluit informații despre câți ucraineni ar putea fi în captivitatea inamicului. Yusov a subliniat că se colectează informații atât despre prizonierii de război militari, cât și despre prizonierii civili.

UPDATE 01.22 Un tribunal militar rus din orașul Rostov-pe-Don, din sudul țării, l-a condamnat pe ucraineanul Dmitri Golubev la 18 ani de închisoare pentru că a încercat să arunce în aer clădiri în orașul ucrainean Melitopol, ocupat de Moscova, în august anul trecut. Golubev a fost găsit vinovat sub acuzația de „terorism internațional” pentru o explozie și două tentative de explozie într-un complot despre care procurorii au spus că a fost orchestrat de Kiev, a informat presa de stat rusă.

UPDATE 00.43 Serghei Mironov, un parlamentar rus și susținător al președintelui Vladimir Putin, a negat un raport BBC conform căruia ar fi adoptat un copil luat cu forța dintr-un orfelinat ucrainean din Herson anul trecut. Citând documente rusești și ucrainene, BBC a relatat că Mironov a adoptat un copil, acum în vârstă de doi ani, care a fost luat anul trecut dintr-un orfelinat din orașul ucrainean Herson de o femeie care acum îi este soția. Fără a comenta detaliile specifice ale raportului, Mironov a respins ancheta drept un „fals isteric”, spunând că este un „atac informațional” menit să-l „discrediteze”.

ȘTIRE INIȚIALĂ Un tribunal rus a amendat motorul de căutare online Google cu patru milioane de ruble (44.582 de dolari) pentru că nu a șters ceea ce instanța a numit „informații false” despre cursul războiului din Ucraina, a raportat agenția de presă RIA.