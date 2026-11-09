Italia pregătește închisori speciale pentru peste 700 de deținuți periculoși. Planul secret al guvernului stârnește controverse

Italia reorganizează sistemul penitenciar pentru a concentra peste 700 de deținuți supuși celui mai sever regim de detenție în doar șapte închisori.

Celulă închisoare Foto: Shutterstock

Oerațiunea, desfășurată în baza unui plan ale cărui detalii sunt ținute secrete, provoacă nemulțumiri în comunitățile locale și afectează programele de reintegrare a altor deținuți. Planul, denumit „Kairos”, este coordonat de Departamentul Administrației Penitenciare din cadrul Ministerului italian al Justiției. Autoritățile au început deja transferurile și au mutat peste 200 de persoane în trei penitenciare. Guvernul urmărește reducerea numărului închisorilor care găzduiesc deținuți în regim 41-bis, de la 12 la șapte, scrie Mediafax.

Ce este regimul 41-bis, destinat celor mai periculoși deținuți

Introdus în forma actuală în 1992, după atentatele mafiei siciliene în care au fost uciși judecătorii Giovanni Falcone și Paolo Borsellino, regimul 41-bis presupune restricții severe. Scopul său este împiedicarea liderilor organizațiilor criminale să continue să transmită ordine din închisoare.

Deținuții sunt supuși unui control strict al comunicării cu exteriorul, al vizitelor și al contactelor cu alte persoane. Regimul este aplicat în special celor considerați capabili să mențină legături cu structuri mafiote sau teroriste.

Potrivit organizației pentru drepturile deținuților Antigone, în aprilie 2026 existau 741 de persoane încarcerate în aceste condiții. Guvernul vrea să le concentreze în penitenciarele din Vigevano, Cagliari-Uta, Alessandria, Nuoro, Sassari, L’Aquila și Parma. Trei dintre cele șapte se află pe insula Sardinia.

Deținuți transferați, iar programele de reintegrare au fost întrerupte

Primele operațiuni au vizat penitenciarele din Vigevano, Cagliari-Uta și Alessandria. La Vigevano au fost transferați, în luna iunie, deținuți proveniți din alte închisori, iar în septembrie au urmat mutările către Cagliari-Uta.

La sfârșitul lunii octombrie, autoritățile au organizat o nouă operațiune la penitenciarul San Michele din Alessandria. Reorganizarea a avut însă consecințe și asupra deținuților care nu se află în regimul 41-bis. La Alessandria, 133 de persoane au fost transferate în alte închisori pentru a face loc noilor deținuți. Odată cu mutările, mai multe proiecte educaționale și profesionale au fost întrerupte.

Închisoarea era cunoscută pentru programele de pregătire și reintegrare desfășurate împreună cu organizații locale. Una dintre cooperativele implicate în aceste activități fusese premiată în 2025 de președintele Italiei, Sergio Mattarella. Probleme asemănătoare au fost semnalate și la alte penitenciare afectate de reorganizare.

De ce nu oferă guvernul toate detaliile planului

Ministrul Justiției, Carlo Nordio, susține că reorganizarea urmărește creșterea securității și îmbunătățirea administrării penitenciarelor. Autoritățile consideră că cele șapte unități sunt mai potrivite pentru supravegherea persoanelor supuse restricțiilor speciale.

Guvernul estimează și recuperarea a 333 de locuri pentru deținuții obișnuiți, într-un sistem afectat de supraaglomerare. Potrivit Il Post, în Italia sunt peste 65.000 de persoane încarcerate, în condițiile în care capacitatea disponibilă este de aproximativ 46.000 de locuri. Ministerul nu a făcut public calendarul complet al transferurilor și nici toate detaliile organizatorice ale proiectului Kairos, invocând necesități de securitate.

Autoritățile locale se tem de noi probleme de securitate

Reorganizarea a provocat proteste în Sardinia și Alessandria. Președinta regiunii Sardinia, Alessandra Todde, a criticat lipsa consultărilor cu administrația regională. La Alessandria, primarul Giorgio Abonante a reclamat că autoritățile locale nu au fost implicate în luarea deciziei. Printre îngrijorări se numără posibila mutare în apropierea penitenciarelor a familiilor unor deținuți cu legături în organizațiile criminale.

Reprezentanții locali se tem și de presiunea suplimentară asupra personalului penitenciar, deja insuficient în unele unități. În răspunsurile adresate Parlamentului, ministrul Nordio a justificat deciziile prin necesități de securitate publică. Departamentul Administrației Penitenciare nu a precizat când vor avea loc următoarele transferuri și nici ce penitenciare vor fi vizate în etapa următoare.