Fost consilier al preşedintelui Volodomir Zelenski în perioada 2019-2020, Igor Novikov a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, despre cât de periculoasă este poziția României în regiune, cum l-a schimbat războiul pe Zelenski și cum poate fi oprit Vladimir Putin.

Igor Novikov (42 de ani) are o relație foarte bună cu preşedintele Volodimir Zelenski, pe care l-a cunoscut prima oară în urmă cu șapte ani. În cei aproape doi ani în care a fost consilier al preşedintelui Ucrainei, Igor Novikov a răspuns de relaţia Ucraina-SUA şi de comunicare. În toamna anului 2020, Igor Novikov a revenit în afaceri, renunţând la postul din Administraţia Prezidenţială, doar continuând să aibă o relaţie excelentă cu preşedintele Zelenski. Igor Novikov are un master în Drept la London School of Economics şi este un apreciat antreprenor şi speaker în Kiev, unde locuieşte şi acum. Bun prieten cu preşedintele Zelenski, cu care comunică în mod constant şi în prezent, Igor Novikov a vorbit în exclusivitate pentru „Adevărul” despre cum l-a schimbat războiul pe liderul Ucrainei, cât și despre ce final vede pentru războiul din Ucraina.

Adevărul: Ce părere aveți despre tacticile Rusiei de a viza Occidentul cu comploturi de sabotaj și cât de departe vă temeți că ar putea merge rușii?

Igor Novikov: Cred că vor merge atât de departe cât le va permite Occidentul să meargă. Cred că acesta a fost planul lor dintotdeauna, iar Rusia nu este interesată, după părerea mea, de niciun fel de coexistență pașnică fără o reacție puternică din partea Occidentului, pentru că atunci când văd slăbiciune, vor să se extindă și vor să profite de aceasta.

Îl cunoașteți foarte bine pe președintele Zelenski. Cât de diferit este președintele Zelenski din 2025 față de Volodymyr Zelenski pe care l-ați întâlnit prima dată în 2018? Aș spune că la fel de diferit ca toți ceilalți din Ucraina, pentru că, evident, pandemia și apoi războiul i-au schimbat pe toți dincolo de recunoaștere. Aș spune că el, nu vreau să folosesc termenul de îmbătrânit, dar are, știți, de 10 ori mai multă experiență decât ar fi avut în alte circumstanțe ca președinte. Așadar, este cu siguranță mai înțelept și cu siguranță mai marcat din cauza tuturor suferințelor și tragediilor prin care a trebuit să treacă.

Cât de mult a schimbat războiul președintele Zelenski și cât de mult l-a schimbat războiul pe președintele Zelenski?

Nu cred că a schimbat doar războiul, cred că a schimbat ordinea globală, pentru că imaginați-vă lumea în care el a fugit pentru a salva Polonia în februarie 2022. Am fi trăit într-o lume complet diferită și Dumnezeu știe ce s-ar fi întâmplat.Poate că Rusia ar fi evaluat NATO sau chiar ar fi atacat NATO până acum dacă nu ar fi fost decizia sa de a rămâne și decizia poporului ucrainean de a lupta până la capăt. Așadar, cred că ucrainenii și președintele Zelenski, ca portret colectiv, au schimbat istoria lumii și nu este o supraestimare. În ceea ce privește întrebarea dvs. despre cât de mult i-a schimbat războiul pe toți, vreau să spun că nu este o experiență pe care aș recomanda-o oricui, dar cu siguranță a fost definitorie pentru viață.

Care a fost primul sfat pe care i l-ați dat în calitate de consilier prezidențial?

Să se ferească de Rudy Giuliani. Este o întrebare foarte bună, nimeni nu m-a mai întrebat asta, dar este adevărat.

Într-o seară, după ce ați devenit consilier prezidențial, ați vorbit cu președintele Zelenski despre abordarea adecvată față de administrația Trump. Care abordare a Ucrainei față de actuala administrație Trump ar fi cea mai adecvată?

Ei bine, acestea sunt două administrații Trump diferite și doi Donald Trump diferiți, aș spune eu. Deci, cred că cel mai bun tip de abordare față de administrația Trump ar fi să oglindim abordarea lor, dar acest lucru necesită multă gândire strategică și evaluare, deoarece, evident, Ucraina este într-o poziție mai slabă și președintele Zelenski este într-o poziție mai slabă decât Trump. Dar dacă își joacă cartea cum trebuie, dacă folosește abordarea lui Trump cu Trump și, practic, lucrează cu Trump în modul în care Trump înțelege și simte, păstrând în același timp toate opțiunile deschise, asta ne-ar putea duce la rezultate mai devreme sau mai târziu.

„Putin nu înțelege nimic în afară de dualitatea puterii și slăbiciunii”

Care ar fi, în opinia dumneavoastră, cel mai realist mod de a-l opri pe Putin?

Puterea. Acesta este singurul lucru pe care îl înțelege. Așa că singura modalitate de a-l opri pe Putin ar fi să ripostăm, să împingem înapoi și să-i arătăm putere.Pentru că el, în opinia mea, este o definiție de manual a unui psihopat. Nu are empatie, nu înțelege nimic în afară de această dualitate a puterii și slăbiciunii. Așa că de fiecare dată când arăți bunătate sau orice altceva, el poate confunda cu slăbiciunea. Se hrănește cu tine, se luptă cu tine, încearcă să te cucerească. Așa că singura modalitate de a-l stăpâni sau de a-l învinge ar fi să folosești puterea. Nu există nicio altă opțiune.

Este posibilă o lovitură de stat internă la Kremlin împotriva lui Putin?



Ei bine, există două nuanțe în acest sens. Una este că, știți, nu văd să se întâmple una chiar acum.Deci este o iluzie. Iar Ucraina nu-și poate permite o gândire iluzorie. Luptăm până la moarte. Și este o chestiune de supraviețuire. Deci, evident, orice schimbare de regim ar fi binevenită. Dar știți, acesta nu ar trebui să fie planul nostru A, dacă înțelegeți ce vreau să spun.În al doilea rând, în cazul Rusiei, având în vedere deceniile de propagandă și spălare a creierului, precum și istoria lor, orice schimbare de regim nu garantează neapărat o schimbare în bine. Ei au o mulțime de alți psihopați, idioți însetați de sânge în jurul lui Putin care îl pot înlocui. Așa că schimbarea regimului nu este un plan A. Cred că Putin și regimul în general, oamenii din jurul lor trebuie să fie înfrânți. Aceasta este singura cale pe termen lung.

Ce final vedeți pentru războiul din Ucraina? Este pacea cea mai bună soluție, de fapt? Pacea este întotdeauna cea mai bună soluție, pentru că pacea înseamnă că oamenii nu mor. Și oricine cere altceva este un idiot și probabil un maniac belicos, cam așa ceva. Dar există o diferență majoră între pace și capitulare atunci când lupți pentru supraviețuirea ta. Pentru că în orice conflict de război, dacă există pace care garantează securitatea și prosperitatea, aceasta ar trebui să devină o prioritate absolută. Dacă acea pace înseamnă automat capitulare și moarte, nu este ceva ce trebuie făcut.

Vladimir Putin susține că acest război nu este doar despre Ucraina, ci și despre forțarea Occidentului să accepte o nouă arhitectură de securitate în Europa. Va accepta Occidentul o nouă arhitectură de securitate?

Nu ar trebui. Au fost atât de multe greșeli, greșeli strategice făcute de, știți, Occidentul colectiv în ultimii ani încât este greu de spus dacă, știți, vor mai fi făcute și alte greșeli. Dar ei nu ar trebui să accepte nicio arhitectură de securitate dictată de un stat belicos și imperialist. Mai ales că se învecinează cu Europa. Acum, câte opțiuni are Europa, de exemplu, dacă Donald Trump continuă pe cursul pe care se află în acest moment? Cred că nu la fel de multe, dar au opțiuni. Și un lucru pe care l-am spus în mod constant în ultimele luni este că nu trebuie să uităm de China. China este, de asemenea, un jucător în această situație. Sudul global este, de asemenea, un jucător în această situație. Și cred că ei sunt mai importanți decât Rusia în ceea ce privește noua arhitectură de securitate, pentru că Rusia va face tot ce spune China. Și nu văd cum ar putea cineva să-mi dovedească contrariul.

Care sunt șansele lui Trump de a construi o triplă prietenie strânsă între SUA, Rusia și China?

Cred că o dorește în secret, dar asta este părerea mea personală. Dar, ca să fiu sincer, este între SUA și China. Rusia este doar un câine lacheu. Deci, știți, se va decide între președintele Xi și președintele Trump. Putin este doar o unealtă aici.

Cât de mare este riscul de alienare geopolitică între SUA și Europa în timpul administrației Trump?

Cred că se întâmplă deja. Și, probabil, aș merge un pas mai departe și aș sugera că ar trebui să regândim chiar și bazele fundamentale. Pentru că, vreau să spun, suntem atât de obișnuiți cu această structură și arhitectură de după cel de-al Doilea Război Mondial încât uităm că, știți, nimic nu durează la nesfârșit. Și cred că ne apropiem de sfârșit, dacă nu cumva suntem deja la sfârșitul erei globalizării. Cred că, mai devreme sau mai târziu, vom vedea o lume cu granițe închise, într-un fel sau altul. Cred că asistăm deja la începutul unor războaie comerciale majore. Și dacă studiați cu atenție istoria omenirii, fiecare război comercial major duce la un război fierbinte. Nu există nicio excepție de la această regulă. Așadar, cred că oamenii trebuie să se oprească și să regândească fundamentele mai degrabă decât să încerce să repare găurile din corabia care se scufundă.

Cum vedeți viitorul geopolitic și rolul României în contextul actual, și ca vecină a Ucrainei și ca țară la Marea Neagră? Și aș vrea să vă întreb, de asemenea, cât de periculoasă este poziția României?

Ei bine, cred că sunteți în pericol pentru că Marea Neagră este una dintre zonele de instabilitate geopolitică majoră în acest moment, cu jucători precum Rusia, evident, pe partea ofensivă. Dar trebuie, de asemenea, să vă amintiți că există Europa, China, Turcia și Statele Unite. Așadar, nu este cel mai liniștit loc în care să fii pe termen lung. România trebuie să construiască alianțe cu partenerii care o înconjoară, cum ar fi Ucraina, Polonia, de exemplu, Moldova și toți ceilalți, și să încerce să construiască acest bloc est-european care poate rezista valurilor care vin. Și cred că, din această poziție, România și partenerii săi trebuie să colaboreze cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite, într-o formă sau alta, și cu China. Dar cred că amenințarea majoră la adresa României este exact aceeași ca la adresa Ucrainei. Este Rusia. Primul lucru pe care vor încerca să-l facă este folosind propaganda, folosind, știți, actori maligni plătiți și așa mai departe. Vor încerca să divizeze și să destabilizeze societatea și vor încerca să vă deturneze domeniul politic. Trebuie să fiți foarte atenți pe cine alegeți, cu ce vă angajați emoțional și trebuie să vă amintiți că România și poporul român sunt o națiune, iar poporul, și nimic nu ar trebui, mai ales venind din Rusia, să vă dezbine, pentru că, știți, dezbină și cucerește. Asta este ceea ce face Putin.