De ce vinde armata germană o rață de cauciuc înarmată cu o pușcă de asalt și îmbrăcată în uniformă militară. Produsul s-a epuizat rapid

O rață de baie înarmată cu o pușcă de asalt a devenit unul dintre cele mai căutate produse dintr-un magazin online nou lansat în Germania. În spatele obiectului neobișnuit se află o campanie prin care armata germană încearcă să se apropie de public și să-și promoveze imaginea.

Rața de cauciuc înarmată cu o pușcă de asalt Foto: Bundeswehr Online Shop

O rață de baie înarmată cu o pușcă de asalt a devenit unul dintre cele mai căutate produse dintr-un magazin online nou lansat în Germania. În spatele obiectului neobișnuit se află o campanie prin care armata germană încearcă să se apropie de public și să-și promoveze imaginea, potrivit Euronews.

Armata germană a deschis un magazin online propriu, în care vinde haine și diverse obiecte promoționale inscripționate cu sigla instituției.

Oferta include tricouri, căni și diverse obiecte personalizate, însă produsul care a atras cel mai mult atenția este o rață de cauciuc îmbrăcată în uniformă de camuflaj și dotată cu o pușcă de asalt în miniatură.

Jucăria a devenit rapid un succes comercial, iar stocul s-a epuizat temporar la scurt timp după lansarea magazinului.

Potrivit publicației citate, interesul pentru noua platformă a depășit așteptările reprezentanților armatei și ar fi provocat inclusiv probleme tehnice în primele momente de la lansare.

De ce a lansat armata germană propriul magazin online

Dincolo de caracterul inedit al produselor, inițiativa face parte dintr-o strategie de marketing prin care Bundeswehr urmărește să-și îmbunătățească imaginea publică, să devină mai vizibilă și să atragă în special generațiile tinere.

Armata germană încearcă să-și construiască o identitate de brand care să depășească imaginea unei instituții asociate în principal cu unitățile militare, târgurile de profil și campaniile de recrutare.

Atragerea de noi militari reprezintă una dintre prioritățile Bundeswehr, care urmărește să-și mărească efectivele. Produsele promoționale sunt menite să facă instituția mai prezentă în viața de zi cu zi și să consolideze legătura dintre armată și populație.

Rața de cauciuc în uniformă militară este unul dintre exemplele prin care Bundeswehr încearcă să adopte o abordare mai relaxată în comunicarea cu publicul.

Noua abordare nu este însă privită cu entuziasm de toată lumea. Criticii avertizează că produsele promoționale și obiectele publicitare prezentate într-o manieră amuzantă riscă să banalizeze realitățile serviciului militar.

Controversele vizează în special promovarea armelor și a echipamentelor militare ca produse de lifestyle, comercializate asemenea unor obiecte obișnuite de consum.

Strategia a atras critici și din partea unor politicieni. Reprezentanții Partidului Stângii din Germania avertizează că astfel de campanii riscă să transforme armata într-o prezență tot mai obișnuită în viața cotidiană.