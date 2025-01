Danemarca, deschisă unor discuții cu Donald Trump pe subiectul Groenlanda. Avertismentele Franței și Germaniei

Danemarca a declarat miercuri că este deschisă dialogului cu Donald Trump cu privire la ceea ce el a spus că ar fi preocupările sale legitime de securitate.

Lars Løkke Rasmussen, experimentatul ministrul danez de externe, a spus că nu vede o criză politică după comentariile lui Donald Trump, dar ar fi în interesul tuturor să mai scadă temperatura în discuţii, scrie news.ro.

„Suntem deschişi la un dialog cu americanii cu privire la modul în care putem coopera mai strâns decât o facem pentru a ne asigura că ambiţiile americane sunt îndeplinite”, a dat asigurări Rasmussen. „Am propriile mele probleme cu Donald Trump şi ştiu, de asemenea, că nu trebuie să spui cu voce tare tot ceea ce gândeşti”, a adăugat şeful diplomaţiei daneze. Dar el a minimalizat posibilitatea ca Groenlanda să devină vreodată parte a SUA. Groenlanda poate deveni independentă dacă locuitorii săi doresc, dar este puţin probabil să devină un stat american, a declarat miercuri ministrul danez de externe.

Între timp, liderul Groenlandei, premierul Mute Egede, s-a întâlnit miercuri cu regele danez la Copenhaga, la o zi după ce remarcile lui Trump care au ajuns în fruntea titlurilor presei din întreaga lume. Palatul regal danez nu a oferit detalii despre întâlnirea regelui Frederik cu Egede.

În timp ce mulţi groenlandezi visează la independenţa faţă de Danemarca, regele rămâne popular pe insulă, după ce a petrecut perioade lungi acolo, inclusiv o expediţie de patru luni pe calota glaciară. Luna trecută, curtea regală şi-a modificat stema, mărind un urs polar care simbolizează Groenlanda.

Donald Trump, care îşi va prelua mandatul la 20 ianuarie, a declarat marţi că nu ar exclude recurgerea la acţiuni militare sau economice pentru ca Groenlanda să devină parte a Statelor Unite. În aceeaşi zi, fiul cel mare al lui Trump, Donald Trump Jr., a efectuat o vizită privată în Groenlanda.

DE CE A INTRAT GROENLANDA ÎN VIZORUL LUI TRUMP

Groenlanda, care face parte din NATO prin apartenenţa la Danemarca, are o importanţă strategică pentru armata americană şi pentru sistemul său de avertizare timpurie privind rachetele balistice, deoarece cea mai scurtă rută din Europa către America de Nord trece prin insula arctică.

Preşedintele ales a indicat marţi că va urma o politică externă mai combativă, care nu ţine cont de formalităţile diplomatice tradiţionale.

Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, face parte din Danemarca de 600 de ani, deşi cei 57.000 de locuitori ai acesteia îşi gestionează în prezent singuri afacerile interne. Guvernul insulei, condus de prim-ministrul Mute Egede, are ca obiectiv o eventuală independenţă.

„Recunoaştem pe deplin că Groenlanda are propriile sale ambiţii. Dacă acestea se materializează, Groenlanda va deveni independentă, deşi nu cu ambiţia de a deveni un stat federal în Statele Unite”, a declarat ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen. Pe de altă parte, el a spus reporterilor că preocupările sporite ale Statelor Unite privind securitatea în Arctica sunt legitime, ca urmare a creşterii activităţii Rusiei şi Chinei în regiune.

„Nu cred că ne aflăm într-o criză de politică externă”, a spus el. „Suntem deschişi la un dialog cu americanii cu privire la modul în care putem coopera mai strâns decât o facem pentru a ne asigura că ambiţiile americane sunt îndeplinite”, a afirmat el.

Şi premierul danez Mette Frederiksen a declarat marţi că nu îşi poate imagina că ambiţiile lui Trump vor duce la o intervenţie militară a SUA în Groenlanda. Capacităţile militare ale Danemarcei acolo sunt limitate la patru nave de inspecţie, un avion de supraveghere Challenger şi patrule cu sania trasă de câini, potrivit Reuters.

Reacţionând la ameninţarea lui Trump cu tarifele împotriva Danemarcei, care, potrivit analiştilor de la Danske Bank, ar putea fi „destul de dăunătoare” pentru companiile daneze, Frederiksen a declarat că nu crede că un război comercial cu Statele Unite este o cale bună de urmat. Danemarca găzduieşte Novo Nordisk, cea mai valoroasă companie din Europa, care produce medicamentul pentru slăbit Wegovy, care a devenit extrem de popular în Statele Unite, cel mai mare partener comercial al ţării nordice.

De asemenea, Groenlanda are unele dintre cele mai mari zăcăminte de minerale de pământuri rare, care sunt esenţiale în fabricarea bateriilor şi a dispozitivelor de înaltă tehnologie.

EUROPENII, ŞOCAŢI DE DECLARAŢIILE LUI TRUMP

Cu toate că Danemarca însăşi a minimalizat gravitatea ameninţării lui Trump la adresa teritoriului său, ambiţia declarată în mod deschis a preşedintelui ales de a extinde graniţele SUA a zguduit aliaţii europeni cu mai puţin de două săptămâni înainte de preluarea mandatului la Casa Albă.

Ministrul de externe al Franţei, Jean-Noel Barrot, a declarat că Europa nu va permite altor state să îi atace graniţele suverane, deşi a recunoscut că nu crede că ar putea fi vorba de o invazie a Statelor Unite. „Nu se pune problema ca UE să permită altor naţiuni din lume, oricare ar fi ele, să atace frontierele sale suverane”, a declarat la France Inter şeful diplomaţiei de la Paris. Barrot a recunoscut însă că, deşi nu crede că SUA „ar invada” Groenlanda, „am intrat într-o epocă în care asistăm la revenirea legii celui mai puternic”. „Deci, ar trebui să ne lăsăm intimidaţi şi copleşiţi de îngrijorare? În mod clar nu. Trebuie să ne trezim, să ne construim forţele”, a adăugat ministrul francez de externe.

La rândul său, cancelarul german Olaf Scholz şi-a exprimat surprinderea faţă de comentariile lui Trump cu privire la Groenlanda şi Canada, subliniind că partenerii europeni susţin în unanimitate inviolabilitatea frontierelor.

Steffen Hebestreit, purtătorul de cuvânt al guvernului german, a declarat, ca răspuns la remarcile lui Trump, că „la fel ca întotdeauna, se aplică principiul ferm că frontierele nu trebuie mutate prin forţă”.

Cancelarul Scholz crede că există o „anumită neînţelegere” cu privire la declaraţiile venite din partea viitoarei administraţii americane. „Principiul inviolabilităţii frontierelor se aplică fiecărei ţări, indiferent dacă este în est sau în vest”, a spus Scholz.

Danemarca este membră a alianţei NATO condusă de SUA, la fel ca Germania şi Franţa. „NATO este cel mai important instrument pentru apărarea noastră şi un element central al relaţiei transatlantice”, a subliniat Scholz.

Germania şi Franţa sunt cei doi membri de frunte ai UE, adesea descrişi ca principala forţă motrice a acesteia. Cu toate acestea, este greu de imaginat cum ar putea UE să prevină un eventual atac. Aceasta nu dispune de capacităţi defensive proprii, iar majoritatea celor 27 de state membre ale sale fac parte din NATO, comentează BBC.

Parlamentarul groenlandez Kuno Fencker a declarat pentru BBC că populaţia s-a pregătit pentru „unele declaraţii îndrăzneţe” din partea lui Trump, dar că „suveranitatea şi autodeterminarea insulei nu sunt negociabile”. Fencker, al cărui partid Siumut face parte din coaliţia de guvernare din Groenlanda, a declarat că autorităţile locale ar saluta „dialogul constructiv şi parteneriatul reciproc avantajos cu Statele Unite şi alte naţiuni”. El nu a exclus o asociere liberă care să includă atât Danemarca, cât şi SUA, dar a spus că „aceasta este o decizie pe care trebuie să o ia poporul groenlandez, nu este decizia unui politician”.

Steffen Kretz, corespondentul internaţional senior al Danish Broadcasting Corporation, care a realizat un reportaj în Nuuk, capitala Groenlandei, a declarat că majoritatea oamenilor cu care a vorbit au fost „şocaţi” de refuzul lui Trump de a exclude utilizarea forţei militare pentru a prelua controlul asupra teritoriului.

Deşi majoritatea oamenilor din Groenlanda speră la independenţă în viitor, există o recunoaştere generală a faptului că Groenlanda are nevoie de un partener care ar putea oferi servicii publice, apărare şi o bază economică, aşa cum face Danemarca în prezent. „Încă nu am întâlnit o persoană din Groenlanda care visează ca insula să devină o colonie pentru o altă putere externă, cum ar fi SUA”, a relatat Kretz. Jurnalistul a declarat pentru BBC că, deşi guvernul danez a încercat să „minimalizeze” orice confruntare cu Trump, „în spatele scenei” simte „conştientizarea faptului că acest conflict are potenţialul de a fi cea mai mare criză internaţională pentru Danemarca din istoria modernă”.