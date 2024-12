Guvernul australian cere Rusiei să respecte dreptul internațional privind prizonierii de război, după apariția unui video cu capturarea unui cetățean australian care lupta pentru Ucraina.

În videoclip, bărbatul, care s-a identificat ca fiind Oscar Jenkins, este lovit de mai multe ori și interogat dur în limba rusă. Materialul video a circulat pe platforma de mesagerie Telegram. Potrivit ziarelor Nine, care au publicat știrea despre videoclip, înregistrarea a fost distribuită inițial de jurnalistul rus Alexander Sladkov, potrivit The Guardian.

În imaginile video, Jenkins are mâinile legate cu ceea ce pare a fi bandă adezivă sau plastic. Este îmbrăcat în haine militare și are murdărie pe față. Răspunzând în engleză și într-o rusă stâlcită, el spune că are 32 de ani și locuiește în Australia și Ucraina.

„Sunt australian”, spune Jenkins în engleză. „Oscar Jenkins. 32 de ani... Studiez biologia.”

Un bărbat din spatele camerei pare să-l lovească de două ori pe Jenkins în cap cu un băț în timp ce acesta este interogat în limba rusă.

Oficialii federali lucrează pentru a verifica autenticitatea videoclipului și detalii despre persoana implicată. Anthony Albanese a subliniat că forțele ruse difuzează uneori informații false.

„Acestea sunt vești îngrijorătoare, iar noi colaborăm prin Departamentul de Afaceri Externe și Comerț pentru a oferi sprijin, inclusiv pentru acest domn, încercând să stabilim detaliile și faptele existente”, a declarat prim-ministrul luni dimineață.

„Știm că rușii deseori difuzează informații care nu sunt corecte. Ambasada noastră din Moscova este implicată.” Albanese a spus că guvernul „se ocupă întotdeauna de cetățenii australieni”.

Într-o declarație emisă luni după-amiază, ministrul interimar al afacerilor externe, Mark Dreyfus, a afirmat că guvernul face demersuri către Moscova în legătură cu acest incident.

„Îndemnăm guvernul rus să respecte pe deplin obligațiile sale conform dreptului internațional umanitar, inclusiv în ceea ce privește prizonierii de război. Prioritatea noastră imediată este să aflăm unde se află domnul Jenkins și să confirmăm starea sa de sănătate”, a spus el.

„Oferim sprijin consular familiei domnului Jenkins. Reiterez sfatul clar al guvernului către toți australienii: nu călătoriți în Ucraina.”

Profiluri de pe rețelele de socializare sub numele Oscar Jenkins par să arate același bărbat participând la o cursă de cross-country în Hong Kong în 2017, purtând un maiou cu sloganul „go vegan”, precum și un videoclip pe YouTube din 2023 intitulat „I WILL FORCE CHINESE PEOPLE TO BE VEGAN” („Îi voi obliga pe chinezi să devină vegani”). În acel videoclip, bărbatul vorbește despre dorința sa de a discuta cu oamenii despre veganism.

O pagină LinkedIn sub numele Oscar Jenkins prezintă o fotografie de profil cu un text grafic care include cuvintele „Vegan Ukraine” suprapuse peste o hartă a țării și expresiile „soldat drept” și „distruge răul, fii bun”.

Pagina, care nu conține o fotografie a feței utilizatorului, îl descrie pe Jenkins ca fiind „consultant de marketing și lector universitar” cu experiență profesională inclusiv ca lector la Tianjin Modern Vocational Technology College din China, profesor de limbi străine la o altă școală din China și mai multe posturi în Melbourne – inclusiv la un club din Toorak și ca antrenor de cricket pentru juniori.